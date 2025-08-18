PŮVODNÍ ZPRÁVA | Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ

Jakub Jurek

Jakub Jurek

18. srpna 2025 11:50

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj díky tomu stal znovu nepostradatelným účastníkem jednání. „Diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ popisuje Kraus. 

Podle Krause je už samotná skutečnost, že schůzka mezi USA a Ruskem na prezidentské úrovni proběhla, částečně ústupkem Rusku. „Vytváří dojem, že Moskva je opět klíčovým hráčem, s nímž je nutné vyjednávat na nejvyšší úrovni, a Vladimír Putin respektuhodnou osobou. Neznamená to však automaticky, že Donald Trump bude pouze tlumočit ruské zájmy,“ nastínil pro EuroZprávy.cz.

Expert míní, že se Trump spíše snaží prezentovat jako ten, kdo dokáže vyjednat mír, což odpovídá jeho politickému stylu. „Je otázkou, nakolik budou ruské návrhy kompatibilní s americkými a evropskými představami o spravedlivém ukončení konfliktu. Detaily výstupů schůzky stále chybí, nebo jsou vypouštěny ven jen velice opatrně,“ podotkl.

Putin ale částečně dosáhl svého cíle. „Stal se znovu nepostradatelným účastníkem jednání, diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ zdůraznil Kraus.  

EuroZprávy.cz se ho také dotázaly, jak hodnotí gesta, jimiž Trump Putina na Aljašce přivítal – jako byl například červený koberec nebo Trumpův potlesk. „Diplomatický protokol má vždy silný symbolický rozměr. To, co popisujete, červený koberec, potlesk, může působit jako legitimizace člověka, který je v očích mezinárodního společenství obviňován z válečných zločinů,“ přiblížil. 

Ne nutně ale musí jít o ten nejhorší scénář. „Na druhou stranu, protokolární gesta nemusí odrážet politickou realitu jednání. Velmoci často oddělují formální úroveň od obsahové,“ vysvětlil Kraus. „Přesto ale platí, že takové obrazy se rychle šíří veřejným prostorem a posilují narativ Kremlu o tom, že je respektovaným partnerem. To je z bezpečnostně-politického hlediska problematické, protože to oslabuje jednotný západní obraz Putina jako agresora,“ doplnil. 

Kraus následně zmínil také očekávání od pondělní schůzky mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Atmosféra bude nepochybně napjatá. Trump bude pravděpodobně znovu zdůrazňovat potřebu rychlého ukončení války, protože si osobně chce tuto politickou výhru přivlastnit. To ale bude zahrnovat požadavky na územní ústupky Ukrajiny, a právě zde lze očekávat nesoulad s Kyjevem, pro nějž je toto problematické politicky, ústavně i bezpečnostně,“ upozornil Kraus. 

Připomněl však, že oproti minulé schůzce, kdy se s Trumpem velmi tvrdě pohádal, nebude Zelenskyj v Bílém domě sám. „Přítomnost evropských lídrů znamená, že jakákoli neshoda bude mít širší rámec a Trump si bude muset uvědomit, že hovoří s celým blokem spojenců, nikoli jen s Ukrajinou. To může jeho rétoriku zmírnit, ale neodstraní základní napětí mezi představou rychlého míru a požadavkem na spravedlivý a udržitelný mír,“ uzavřel bezpečnostní expert. 

před 1 hodinou

Zemřel Terence Stamp (†87), britský herec s nominací na Oscara

Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

válka na Ukrajině Josef Kraus Donald Trump Vladimír Putin Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) USA (Spojené státy americké) Rusko Ukrajina EU (Evropská unie) Velká Británie

16. srpna 2025 21:25

Zdroj: Libor Novák

