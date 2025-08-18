Rusko nepolevilo v útocích na Ukrajinu ani v den, kdy její prezident Volodymyr Zelenskyj míří s evropskými státníky do Bílého domu s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Nejméně devět lidí přišlo o život při nejnovější vlně ruských útoků, informuje Politico.
Cílem nejnovějších útoků se během noci na pondělí stala města Charkov, Záporoží či Oděsa. Zasaženy byly obytné budovy a další civilní infrastruktura. Jen v Charkově zemřelo pět lidí, mezi oběťmi úderu jsou dvě děti. Nejméně 17 dalších osob utrpělo zranění. Podle záchranných složek začal bytový dům po zásahu hořet.
Tři lidé přišli o život při ruských útocích na cíle v Doněcké oblasti, která je z velké části okupována ruskými invazními silami. Podle uniklých informací z páteční schůzky na Aljašce požaduje ruský prezident Vladimir Putin, aby se Kyjev vzdal celého území této oblasti ve prospěch Ruska.
V Záporoží zemřelo při ruském útoku dítě, další lidé skončili se zraněními. V Oděse zasáhli Rusové blíže nespecifikované energetické zařízení.
Trump dnes ve Washingtonu přivítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož budou doprovázet vybraní lídři evropských států. Do USA dorazí britský ministerský předseda Keir Starmer, německý spolkový kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron.
"Ukrajinský prezident Zelenskyj může ukončit válku s Ruskem téměř okamžitě, pokud by chtěl, anebo může pokračovat v boji," prohlásil Trump v neděli na síti Truth Social. "Pamatujte, jak to začalo. Nevrátí se Obamou odevzdaný Krym (před 12 lety bez jediného výstřelu), Ukrajina nepůjde do NATO. Některé věci se nikdy nezmění," dodal.
Související
Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ
Zelenskyj může ukončit válku okamžitě, prohlásil Trump před jednáním
válka na Ukrajině , Ruská armáda , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Rusové nepolevili v útocích na Ukrajinu. Mezi devíti mrtvými jsou i děti
před 56 minutami
Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ
před 1 hodinou
Předpověď slibuje příjemné letní počasí. Přes 30 stupňů bude ve středu
před 2 hodinami
Zemřel Terence Stamp (†87), britský herec s nominací na Oscara
před 3 hodinami
Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu
před 3 hodinami
ANO je na cestě k volebnímu triumfu. Posilují Piráti, Motoristé jsou těsně pod hranou
před 4 hodinami
Zelenskyj může ukončit válku okamžitě, prohlásil Trump před jednáním
před 5 hodinami
Počasí se příští víkend ochladí, teploty klesnou pod 20 stupňů
včera
Evropští lídři jedou do USA, aby Trump nešikanoval Zelenského? Rubio se ohradil proti tvrzení médií
včera
Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů
včera
Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5
včera
CNN: Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. V případě dohody nenapadne Evropu, tvrdí
včera
Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU
včera
Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit
včera
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
včera
Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem
včera
Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy
včera
Zelenskyj: Neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války
včera
Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem
včera
Počasí bude příští týden chladnější. Tropy budou spíše výjimkou
Příští týden budou tropické teploty spíše výjimkou. Podle ČHMÚ.cz se budou denní maxima většinou pohybovat pod hranicí třiceti stupňů.
Zdroj: Libor Novák