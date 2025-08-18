Rusové nepolevili v útocích na Ukrajinu. Mezi devíti mrtvými jsou i děti

Lucie Podzimková

18. srpna 2025 12:39

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko nepolevilo v útocích na Ukrajinu ani v den, kdy její prezident Volodymyr Zelenskyj míří s evropskými státníky do Bílého domu s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Nejméně devět lidí přišlo o život při nejnovější vlně ruských útoků, informuje Politico

Cílem nejnovějších útoků se během noci na pondělí stala města Charkov, Záporoží či Oděsa. Zasaženy byly obytné budovy a další civilní infrastruktura. Jen v Charkově zemřelo pět lidí, mezi oběťmi úderu jsou dvě děti. Nejméně 17 dalších osob utrpělo zranění. Podle záchranných složek začal bytový dům po zásahu hořet. 

Tři lidé přišli o život při ruských útocích na cíle v Doněcké oblasti, která je z velké části okupována ruskými invazními silami. Podle uniklých informací z páteční schůzky na Aljašce požaduje ruský prezident Vladimir Putin, aby se Kyjev vzdal celého území této oblasti ve prospěch Ruska. 

V Záporoží zemřelo při ruském útoku dítě, další lidé skončili se zraněními. V Oděse zasáhli Rusové blíže nespecifikované energetické zařízení. 

Trump dnes ve Washingtonu přivítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož budou doprovázet vybraní lídři evropských států. Do USA dorazí britský ministerský předseda Keir Starmer, německý spolkový kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron.

"Ukrajinský prezident Zelenskyj může ukončit válku s Ruskem téměř okamžitě, pokud by chtěl, anebo může pokračovat v boji," prohlásil Trump v neděli na síti Truth Social. "Pamatujte, jak to začalo. Nevrátí se Obamou odevzdaný Krym (před 12 lety bez jediného výstřelu), Ukrajina nepůjde do NATO. Některé věci se nikdy nezmění," dodal.

Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ

