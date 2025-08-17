Evropští lídři jedou do USA, aby Trump nešikanoval Zelenského? Rubio se ohradil proti tvrzení médií

Americký ministr zahraničí Marco Rubio odmítl tvrzení médií, že evropští lídři cestují na jednání do Oválné pracovny proto, aby ochránili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před „šikanou“. Podle Rubia je toto tvrzení „hloupé“ a evropští lídři se jednání účastní proto, že jsou již týdny nedílnou součástí mírových jednání.
Rubio uvedl, že se Spojené státy setkávají s evropskými lídry týdny před jednáním. „Je to tak hloupá mediální bublina, že sem zítra jedou, protože se Trump chystá Zelenského dotlačit do špatné dohody. S těmi lidmi na tom pracujeme už týdny. Jedou sem, protože se tak rozhodli, pozvali jsme je,“ řekl Rubio v pořadu Face the Nation na stanici CBS.
Americký ministr zahraničí rovněž snížil očekávání ohledně brzké mírové dohody. „Neříkám, že jsme na pokraji mírové dohody. Říkám ale, že jsme zaznamenali dostatečný posun, abychom zdůvodnili následné setkání se Zelenským a Evropany,“ řekl.
Rubio popřel, že by Trump a viceprezident JD Vance na schůzce v únoru pokárali Zelenského za nedostatečnou vděčnost. „Víte, kolik schůzek jsme měli od té doby? Měli jsme jednu schůzku s Putinem a zhruba dvanáct se Zelenským,“ řekl.
V rozhovoru pro televizi ABC Rubio uvedl, že ačkoliv bylo na summitu Trumpa s Putinem dosaženo pokroku, mírová dohoda je stále vzdálená. „Pokrok byl učiněn v tom smyslu, že jsme identifikovali potenciální oblasti shody, ale zůstávají tu i velké oblasti neshod. Takže jsme ještě daleko,“ řekl.
Rubio se také vyjádřil k přijetí Vladimira Putina v Anchorage, kde se mu dostalo přivítání s červeným kobercem. Řekl, že jednání s Putinem je nezbytné pro ukončení konfliktu. „Bez jednání s Putinem válku mezi Ruskem a Ukrajinou neukončíte. To je prostě zdravý rozum. Neměl bych to ani říkat,“ dodal.
Rubio zlehčil význam sankcí, které by donutily Rusko k příměří. Podle něj Trump ustoupil od hrozby nových sankcí, protože doufá, že dosáhne mírové dohody. „Nemyslím si, že nové sankce vůči Rusku ho donutí přijmout příměří. Už teď jsou pod velmi tvrdými sankcemi,“ řekl Rubio pro Meet the Press na stanici NBC.
