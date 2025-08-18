Zelenskyj může ukončit válku okamžitě, prohlásil Trump před jednáním

Lucie Podzimková

18. srpna 2025 8:21

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025).
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025). Foto: president.gov.ua

Americký prezident Donald Trump naznačil, že Ukrajina nemůže počítat s navrácením Krymu a členstvím v NATO. Uvedl to před pondělním jednáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě. 

"Ukrajinský prezident Zelenskyj může ukončit válku s Ruskem téměř okamžitě, pokud by chtěl, anebo může pokračovat v boji," spustil Trump v neděli na sociální síti Truth Social. "Pamatujte, jak to začalo. Nevrátí se Obamou odevzdaný Krym (před 12 lety bez jediného výstřelu), Ukrajina nepůjde do NATO. Některé věci se nikdy nezmění," podotkl. 

Šéf Bílého domu v příspěvku mylně datoval ruskou anexi Krymu, od které ještě neuplynulo 12 let. K obsazení poloostrova náležejícího Ukrajině došlo až v březnu roku 2014. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země začala až o necelých osm let později, konkrétně na konci února 2022. 

Trump dnes ve Washingtonu přivítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož budou doprovázet vybraní lídři evropských států. Do USA dorazí britský ministerský předseda Keir Starmer, německý spolkový kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron.

Půjde o další ze série schůzek v rámci amerických diplomatických snah o ukončení války na Ukrajině. Americký prezident se v pátek na Aljašce setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. 

"Zítra je velký den v Bílém domě. Nikdy jsem nehostil tolik evropských lídrů v jeden okamžik. Je to velká čest," napsal Trump na síti Truth Social. "Fake news budou tvrdit, že je to velká prohra pro prezidenta Trumpa, že hostí tolik evropských lídrů v našem krásném Bílém domě. Popravdě je to velká čest," dodal v dalším příspěvku před očekávaným jednáním. 

včera

Evropští lídři jedou do USA, aby Trump nešikanoval Zelenského? Rubio se ohradil proti tvrzení médií

Související

Více souvisejících

Donald Trump Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) válka na Ukrajině USA (Spojené státy americké) Ukrajina Rusko

Aktuálně se děje

před 31 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU

Než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazí do Bílého domu na schůzku s Donaldem Trumpem, účastní se virtuálního jednání s lídry zemí NATO. Setkání, které hostil francouzský prezident Emmanuel Macron, má za cíl připravit strategii pro zítřejší jednání ve Washingtonu. Na videohovoru jsou aktuálně přítomni také například britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloni a německý kancléř Friedrich Merz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sedí přímo vedle ukrajinského prezidenta.

včera

Indie, ilustrační foto

Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit

Indii zaskočil nedávný příval cel, které na ni uvalil americký prezident Donald Trump. Přestože Dillí očekávalo určité obchodní napětí s USA během Trumpova druhého funkčního období, indičtí politici doufali, že dobré vztahy s Trumpem a geostrategický význam partnerství s USA je ušetří nejhorších protekcionistických opatření Washingtonu.

včera

včera

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy

Izraelská armáda se chystá na odsun obyvatel z Gazy. Připravuje se na nucený přesun Palestinců z města a tvrdí, že přesidluje obyvatelstvo, aby "zajistila jejich bezpečnost". Armáda oznámila, že od neděle budou obyvatelům Gazy poskytovány stany a další vybavení, které jim pomůže přečkat přesun z bojových zón na jih enklávy. Neuvedla však, kdy k masivnímu přesunu dojde.

včera

včera

Donald Trump (21. února 2025).

Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem

Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.

včera

16. srpna 2025 21:25

16. srpna 2025 20:10

16. srpna 2025 18:59

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou“. Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce“, ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě.“

16. srpna 2025 17:44

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku

Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.

16. srpna 2025 16:14

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří

Posun od příměří k mírové dohodě je významný, protože před summitem se Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU, vyjádřila, že smysluplná jednání o ukončení války se mohou uskutečnit pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů. Nyní to ale vypadá, že se situace změnila.

16. srpna 2025 14:39

Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?

Evropští lídři a komentátoři se vyjádřili k nedávnému summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jejich reakce naznačují, že výsledek jednání vnímají spíše s opatrností a rozčarováním, i když někteří vidí naději.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy