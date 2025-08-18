Zelenskyj může ukončit válku okamžitě, prohlásil Trump před jednáním

Americký prezident Donald Trump naznačil, že Ukrajina nemůže počítat s navrácením Krymu a členstvím v NATO. Uvedl to před pondělním jednáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě.
"Ukrajinský prezident Zelenskyj může ukončit válku s Ruskem téměř okamžitě, pokud by chtěl, anebo může pokračovat v boji," spustil Trump v neděli na sociální síti Truth Social. "Pamatujte, jak to začalo. Nevrátí se Obamou odevzdaný Krym (před 12 lety bez jediného výstřelu), Ukrajina nepůjde do NATO. Některé věci se nikdy nezmění," podotkl.
Šéf Bílého domu v příspěvku mylně datoval ruskou anexi Krymu, od které ještě neuplynulo 12 let. K obsazení poloostrova náležejícího Ukrajině došlo až v březnu roku 2014. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země začala až o necelých osm let později, konkrétně na konci února 2022.
Trump dnes ve Washingtonu přivítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož budou doprovázet vybraní lídři evropských států. Do USA dorazí britský ministerský předseda Keir Starmer, německý spolkový kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron.
Půjde o další ze série schůzek v rámci amerických diplomatických snah o ukončení války na Ukrajině. Americký prezident se v pátek na Aljašce setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
"Zítra je velký den v Bílém domě. Nikdy jsem nehostil tolik evropských lídrů v jeden okamžik. Je to velká čest," napsal Trump na síti Truth Social. "Fake news budou tvrdit, že je to velká prohra pro prezidenta Trumpa, že hostí tolik evropských lídrů v našem krásném Bílém domě. Popravdě je to velká čest," dodal v dalším příspěvku před očekávaným jednáním.
Související
Evropští lídři jedou do USA, aby Trump nešikanoval Zelenského? Rubio se ohradil proti tvrzení médií
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , válka na Ukrajině , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina , Rusko
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Zelenskyj může ukončit válku okamžitě, prohlásil Trump před jednáním
před 1 hodinou
Počasí se příští víkend ochladí, teploty klesnou pod 20 stupňů
včera
Evropští lídři jedou do USA, aby Trump nešikanoval Zelenského? Rubio se ohradil proti tvrzení médií
včera
Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů
včera
Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5
včera
CNN: Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. V případě dohody nenapadne Evropu, tvrdí
včera
Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU
včera
Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit
včera
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
včera
Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem
včera
Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy
včera
Zelenskyj: Neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války
včera
Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem
včera
Počasí bude příští týden chladnější. Tropy budou spíše výjimkou
16. srpna 2025 21:25
Výsledek summitu podle expertů: Putina bude propaganda oslavovat týdny, Ukrajinci prohráli, Evropa musí zbrojit
16. srpna 2025 20:10
Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?
16. srpna 2025 18:59
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
16. srpna 2025 17:44
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
16. srpna 2025 16:14
Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří
16. srpna 2025 14:39
Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?
Evropští lídři a komentátoři se vyjádřili k nedávnému summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jejich reakce naznačují, že výsledek jednání vnímají spíše s opatrností a rozčarováním, i když někteří vidí naději.
Zdroj: Libor Novák