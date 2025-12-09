FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa předal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému rámcový mírový plán s tím, že na jeho přijetí má Kyjev jen několik dní. Navrhovaná dohoda by Ukrajině uložila akceptovat územní ztráty výměnou za blíže nespecifikované bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, uvedl deník Financial Times s odvoláním na své zdroje.
Prezident Zelenskyj v reakci na to v pondělí prohlásil, že Ukrajina nemá žádné právní ani morální právo vzdát se území ve prospěch Ruska v jakékoli dohodě zaměřené na ukončení téměř čtyřleté invaze.
Jde o klíčový bod amerického návrhu, který podle uniklých informací požaduje uznání Krymu, Doněcké a Luhanské oblasti jako de facto ruských území a zmrazení fronty v Chersonské a Záporožské oblasti.
Zelenskyj dnes potvrdil, že Ukrajina není ochotna postoupit území Rusku. Jednání o mírovém plánu navrženém Spojenými státy americkými sice pokračují, ale bez jasného časového horizontu. Zelenskyj jasně prohlásil, že se rozhodně nehodlají ničeho vzdát. Dodal, že na to nemají zákonné, ústavní, mezinárodní ani morální právo.
Ukrajinský prezident později oznámil, že hodlá aktualizovaný plán na ukončení války s Ruskem poslat do Washingtonu ve středu. Tento upravený dokument vznikl po jednáních s evropskými spojenci, kteří původní 28bodový americký návrh označili za příliš nakloněný Moskvě.
Zelenskyj v úterý k tomuto tématu novinářům sdělil: "Dnes pracujeme a budeme pokračovat zítra." Dodal, že plán, který je výsledkem snahy posílit vyjednávací pozici Kyjeva a lépe vyvážit americký návrh, bude Spojeným státům pravděpodobně předán ve středu. Přes intenzivní diplomatická jednání nadále zůstává spornou otázkou právě požadavek na územní ústupky.
Rusko trvá na tom, že územní ústupky musí být součástí urovnání, které ukončí invazi na Ukrajinu. Počáteční plán navržený prezidentem Donaldem Trumpem tyto ústupky naznačoval. Trump navíc Zelenského obvinil, že nečetl nejnovější verzi návrhu.
Zelenskyj během letu do Bruselu na jednání s představiteli NATO a Evropské unie uvedl, že rozhovory pokročily. Mírové návrhy se finalizují a Zelenskyj zmínil, že původní Trumpův 28bodový plán, který byl kritizován jako příznivý pro Rusko, byl zeštíhlen na 20 bodů. Zelenskyj potvrdil, že „antiukrajinské body byly odstraněny“, ale přiznal, že USA „hledají kompromis“.
Související
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 32 minutami
FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu
před 1 hodinou
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
před 3 hodinami
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
před 4 hodinami
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
před 5 hodinami
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
před 6 hodinami
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
před 6 hodinami
Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy
před 7 hodinami
Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo
před 8 hodinami
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
před 9 hodinami
Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí
před 10 hodinami
V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22
před 10 hodinami
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
před 11 hodinami
Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU
před 11 hodinami
Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?
před 12 hodinami
Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky
Aktualizováno před 12 hodinami
Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš
před 13 hodinami
Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci
před 15 hodinami
Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí
včera
Metro bude opět stavět i na Pankráci. Stanice se otevře před svátky
včera