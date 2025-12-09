FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa předal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému rámcový mírový plán s tím, že na jeho přijetí má Kyjev jen několik dní. Navrhovaná dohoda by Ukrajině uložila akceptovat územní ztráty výměnou za blíže nespecifikované bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, uvedl deník Financial Times s odvoláním na své zdroje.

Prezident Zelenskyj v reakci na to v pondělí prohlásil, že Ukrajina nemá žádné právní ani morální právo vzdát se území ve prospěch Ruska v jakékoli dohodě zaměřené na ukončení téměř čtyřleté invaze.

Jde o klíčový bod amerického návrhu, který podle uniklých informací požaduje uznání Krymu, Doněcké a Luhanské oblasti jako de facto ruských území a zmrazení fronty v Chersonské a Záporožské oblasti.

Zelenskyj dnes potvrdil, že Ukrajina není ochotna postoupit území Rusku. Jednání o mírovém plánu navrženém Spojenými státy americkými sice pokračují, ale bez jasného časového horizontu. Zelenskyj jasně prohlásil, že se rozhodně nehodlají ničeho vzdát. Dodal, že na to nemají zákonné, ústavní, mezinárodní ani morální právo.

Ukrajinský prezident později oznámil, že hodlá aktualizovaný plán na ukončení války s Ruskem poslat do Washingtonu ve středu. Tento upravený dokument vznikl po jednáních s evropskými spojenci, kteří původní 28bodový americký návrh označili za příliš nakloněný Moskvě.

Zelenskyj v úterý k tomuto tématu novinářům sdělil: "Dnes pracujeme a budeme pokračovat zítra." Dodal, že plán, který je výsledkem snahy posílit vyjednávací pozici Kyjeva a lépe vyvážit americký návrh, bude Spojeným státům pravděpodobně předán ve středu. Přes intenzivní diplomatická jednání nadále zůstává spornou otázkou právě požadavek na územní ústupky.

Rusko trvá na tom, že územní ústupky musí být součástí urovnání, které ukončí invazi na Ukrajinu. Počáteční plán navržený prezidentem Donaldem Trumpem tyto ústupky naznačoval. Trump navíc Zelenského obvinil, že nečetl nejnovější verzi návrhu.

Zelenskyj během letu do Bruselu na jednání s představiteli NATO a Evropské unie uvedl, že rozhovory pokročily. Mírové návrhy se finalizují a Zelenskyj zmínil, že původní Trumpův 28bodový plán, který byl kritizován jako příznivý pro Rusko, byl zeštíhlen na 20 bodů. Zelenskyj potvrdil, že „antiukrajinské body byly odstraněny“, ale přiznal, že USA „hledají kompromis“.

Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa

Volodymyr Zelenskyj

Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka

Necelé dva týdny po rezignaci Andrije Jermaka, dlouholetého šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, se Ukrajina stále vzpamatovává z tohoto otřesu. Jermakův odchod, který byl vyvolán skandálem spojeným se zpronevěrou v energetickém sektoru, přišel v nejméně vhodnou dobu. Stalo se to totiž právě v okamžiku, kdy Washington prosazoval nové kolo rozhovorů o ukončení invaze, a Jermak byl přitom hlavním vyjednavačem Kyjeva pro mír.
Volodymyr Zelenskyj

„Antiukrajinské body byly odstraněny." Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně potvrdil, že Ukrajina není ochotna postoupit území Rusku. Jednání o mírovém plánu navrženém Spojenými státy americkými sice pokračují, ale bez jasného časového horizontu. Zelenskyj jasně prohlásil, že se rozhodně nehodlají ničeho vzdát. Dodal, že na to nemají zákonné, ústavní, mezinárodní ani morální právo.

