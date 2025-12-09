Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.
Vyřazení Turka ze seznamu proběhlo na základě rozhodnutí předsedy uskupení Motoristé sobě, Petra Macinky. Důvodem jsou zdravotní potíže Filipa Turka, který je hospitalizován s vyhřezlou ploténkou.
Turek se proto nemohl zúčastnit ani pondělního plánovaného setkání s prezidentem. Pavel přitom s kandidátem Motoristů dlouhodobě vyjadřoval problém. Již dříve totiž prohlásil, že Turka nepovažuje za vhodného do vlády kvůli jeho kauzám, které s ním na Hradě chtěl probrat.
Namísto Turka navrhl Andrej Babiš, aby byl řízením Ministerstva životního prostředí dočasně pověřen šéf Motoristů Petr Macinka. Ten bude zároveň zastávat funkci ministra zahraničí.
Babiš po jmenování uvedl, že hlava státu v tiskové zprávě oznámí, kdy novou vládu jmenuje, což by mohlo nastat na začátku příštího týdne. Do té doby nemá Babiš žádné faktické pravomoci a zemi řídí končící kabinet Petra Fialy.
Sám Turek včera po poledni zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.
Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.
Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš
Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU
Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš
Bývalý americký velvyslanec při Evropské unii, Gordon Sondland, naznačuje, že Donald Trump si do budoucna přeje, aby Evropa převzala vedoucí roli v jednáních s Ruskem. Jak Sondland prohlásil v pořadu Today na BBC, „Spojené státy mohou poskytnout podporu, USA mohou krýt záda, ale skutečně by měla být v čele Evropa, a k tomu Donald Trump směřuje.“
