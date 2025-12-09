Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Libor Novák

9. prosince 2025 11:41

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)
Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus) Foto: hrad.cz

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.

Vyřazení Turka ze seznamu proběhlo na základě rozhodnutí předsedy uskupení Motoristé sobě, Petra Macinky. Důvodem jsou zdravotní potíže Filipa Turka, který je hospitalizován s vyhřezlou ploténkou.

Turek se proto nemohl zúčastnit ani pondělního plánovaného setkání s prezidentem. Pavel přitom s kandidátem Motoristů dlouhodobě vyjadřoval problém. Již dříve totiž prohlásil, že Turka nepovažuje za vhodného do vlády kvůli jeho kauzám, které s ním na Hradě chtěl probrat.

Namísto Turka navrhl Andrej Babiš, aby byl řízením Ministerstva životního prostředí dočasně pověřen šéf Motoristů Petr Macinka. Ten bude zároveň zastávat funkci ministra zahraničí.

Babiš po jmenování uvedl, že hlava státu v tiskové zprávě oznámí, kdy novou vládu jmenuje, což by mohlo nastat na začátku příštího týdne. Do té doby nemá Babiš žádné faktické pravomoci a zemi řídí končící kabinet Petra Fialy.

Sám Turek včera po poledni zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.

Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.

Aktualizováno před 2 hodinami

Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Jmenování miliardáře Andreje Babiše novým českým premiérem vyvolává v Bruselu silné obavy z dalšího nárůstu populistických tendencí v Evropě. Oponenti se podle webu Politico obávají, že spojenectví, které by Babiš mohl na evropské úrovni vytvořit, by mohlo Střední Evropu silně přiklonit k protisystémovému směru. V kombinaci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem má Babiš potenciál ztěžovat legislativní procesy Evropské unie v klíčových oblastech.

Andrej Babiš Petr Pavel Filip Turek Motoristé

