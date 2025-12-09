„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně potvrdil, že Ukrajina není ochotna postoupit území Rusku. Jednání o mírovém plánu navrženém Spojenými státy americkými sice pokračují, ale bez jasného časového horizontu. Zelenskyj jasně prohlásil, že se rozhodně nehodlají ničeho vzdát. Dodal, že na to nemají zákonné, ústavní, mezinárodní ani morální právo.
Rusko trvá na tom, že územní ústupky musí být součástí urovnání, které ukončí invazi na Ukrajinu. Počáteční plán navržený prezidentem Donaldem Trumpem tyto ústupky naznačoval. Trump navíc Zelenského obvinil, že nečetl nejnovější verzi návrhu.
Zelenskyj během letu do Bruselu na jednání s představiteli NATO a Evropské unie uvedl, že rozhovory pokročily. Mírové návrhy se finalizují a měly by být odeslány do USA dnes. Zmínil, že původní Trumpův 28bodový plán, který byl kritizován jako příznivý pro Rusko, byl zeštíhlen na 20 bodů. Zelenskyj potvrdil, že „antiukrajinské body byly odstraněny“, ale přiznal, že USA „hledají kompromis“.
Zelenskyj se v pondělí setkal s lídry Británie, Francie a Německa v Londýně, kde řešili „citlivé otázky“ bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a kontrolu nad jejími východními regiony. Před schůzkou zdůraznil, že Evropané a Američané musí urgentně ukázat „jednotu“ v odporu proti ruské agresi. „Jsou věci, které nemůžeme zvládnout bez Američanů, a věci, které nemůžeme zvládnout bez Evropy, a proto musíme učinit některá důležitá rozhodnutí,“ řekl Zelenskyj.
Německý kancléř Friedrich Merz po setkání zdůraznil, že Evropa „stále pevně stojí za Ukrajinou“, protože osud Ukrajiny je osudem celého kontinentu. Nicméně v souvislosti se zveřejněním nové Trumpovy národní bezpečnostní strategie „Amerika na prvním místě“, která je vůči Evropě kritická, panují obavy, že zájem USA o obranu Ukrajiny slábne.
Syn prezidenta, Donald Trump Jr., naznačil, že by jeho otec mohl od mírových snah odstoupit. Trump senior navíc kritizoval Zelenského poté, co jednání o bezpečnostních zárukách a územních otázkách o víkendu v Miami skončila bez průlomu. Trump uvedl, že Rusko by si přálo celou Ukrajinu a že Moskva je s plánem „v pořádku“, ale nejistota panuje na ukrajinské straně.
Kyjev požaduje samostatnou dohodu o bezpečnostních zárukách od západních spojenců, zejména od USA. Zelenskyj chce také odpověď na otázku, co partneři udělají, pokud Rusko znovu zahájí válku. Řešit je třeba i členství Ukrajiny v EU, které je podle Zelenského rovněž součástí bezpečnostních záruk.
Kreml Trumpovu novou bezpečnostní strategii uvítal, protože z ní bylo odstraněno označení Ruska jako hrozby. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil prezidenta Trumpa za „silného“ a vyjádřil naději, že to umožní „pokračovat v konstruktivní spolupráci“. Zatímco diplomatické tahanice pokračují, Rusko spustilo jeden z největších útoků dronů a raket za poslední měsíce. Útoky zasáhly energetickou infrastrukturu a vedly k výpadkům elektřiny po celé Ukrajině, včetně Kyjeva.
