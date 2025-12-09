Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo

Bílý dům zveřejnil novou Národní bezpečnostní strategii (NSS), což je dokument, který vydává každá americká prezidentská administrativa, aby objasnila své priority v zahraniční politice. Ačkoliv je tento dokument vyžadován Kongresem a obvykle ho sepisuje komise, nese prezidentův podpis a slouží jako destilace jeho pohledu na svět.
Nová NSS se od předchozích výrazně liší a odráží silné zaměření na názory a aktivity stávajícího prezidenta Donalda Trumpa. Dokument chválí údajné úspěchy Trumpovy administrativy a chválí prezidenta za to, že převrátil konvenční moudrost a nasměroval zahraniční politiku USA novým kurzem.
Prvním důležitým zjištěním podle expertů je, že Trump není izolacionista. Neusiluje o úplné stažení USA ze zahraničních závazků. Kdyby tomu tak bylo, těžko by se chlubil zprostředkováním osmi mírových dohod nebo poškozením íránského jaderného programu. Dokument sice stále líčí USA jako zemi s odpovědností za globální mír, ale s novými prioritami.
Nejvýraznější je zaměření na západní polokouli. Zatímco minulé administrativy se soustředily hlavně na zadržování Číny, Trump slibuje, že „obnoví americkou nadvládu na západní polokouli“. Konkrétní hrozby, které dokument v této oblasti identifikuje, jsou však pouze drogové kartely a proudy neregulérních migrantů.
To je velký rozdíl oproti tradiční americké politice, která se primárně věnovala vážným bezpečnostním hrozbám, jako jsou Čína a Rusko, nikoli drogám a migraci. Trumpova vize „Amerika na prvním místě“ (America First) znamená soustředit se na to, co vnímá jako přímé hrozby pro americký lid.
Druhým klíčovým tématem je postoj k „civilizaci“. Trump se vrací k rétorice, ve které je „západní civilizace“ napadána nepřátelskými migranty, slabými liberály a kulturní dekadencí. Stejně jako se vidí jako ochránce těchto sil v USA, chce, aby totéž dělali i ostatní.
Pasáže v NSS kritizují evropské vlády za to, že údajně vítají příliš mnoho migrantů, perzekuují krajně pravicové strany a zrazují civilizační dědictví Západu. To opět nevypovídá o izolacionistovi, ale o někom, kdo se vidí jako ochránce rasově a kulturně definované civilizace, která zahrnuje USA i Evropu. NSS varuje, že několika zemím hrozí, že se stanou „neevropskými“ kvůli migraci, a dodává, že pokud budou současné trendy pokračovat, kontinent bude „nerozpoznatelný za 20 let nebo méně“.
Třetím a posledním tématem je silné ekonomické zaměření dokumentu. Nejpodrobnější části se týkají ekonomického řízení státu – návratu průmyslových odvětví do USA, přetváření globálního obchodního systému a zapojení spojenců do mise na zadržení hospodářského vzestupu Číny.
Regionální bezpečnost naopak dostává mnohem méně prostoru. Ambice Ruska v Evropě jsou jen sotva zmíněny jako problém pro USA a Tchaj-wanu je věnován pouhý odstavec. Není divu, že Kreml uvedl, že nová strategie je „z velké části konzistentní“ s jeho vlastní vizí.
Dokument je transakční. Například podpora Tchaj-wanu je odůvodněna pouze významem polovodičového průmyslu a strategickou pozicí ostrova. Není zmíněna žádná zmínka o vnitřní hodnotě tchajwanské demokracie nebo principu neagrese v mezinárodním právu.
To zanechává dojem, že Trump v zahraniční politice upřednostňuje ekonomiku před hodnotami. Vůdce jako čínský Si Ťin-pching nebo ruský Vladimir Putin nevnímá jako diktátory, ale spíše jako možné obchodní partnery.
Pro evropské a asijské spojence to vyvolává nepříjemnou otázku: co když se ukáže, že opustit spojence a uzavřít dohodu s Ruskem nebo Čínou bude ziskové? Podle tohoto dokumentu mají jen malý důvod se domnívat, že Trump udělá něco jiného.
