Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. prosince 2025 9:25

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Ústečtí policisté mají za sebou nepříjemný zásah. Vyjížděli totiž do areálu školy, kde zadrželi jednoho ze studentů, protože panovalo podezření, že plánuje útok ve škole. Naštěstí se ukázalo, že nebezpečí nikomu nehrozilo. Případ se nadále prošetřuje. 

Dva vysokoškoláci v pátek po poledni přišli na obvodní oddělení policie v Ústí nad Labem, kde oznámili, že jeden z jejich spolužáků vyjadřuje sympatie k předloňské střelbě na Filozofické fakultě UK a má v úmyslu spáchat obdobný čin.

Do areálu školy ihned vyrazily prvosledové hlídky, dvaadvacetiletý student byl zadržen. Při následné prověrce se zjistilo, že mladík není držitelem zbrojního průkazu. Bezprostřední nebezpečí nikomu nehrozilo.

"Kriminalisté provedli prvotní šetření a zahájili nezbytné procesní úkony. Během následného výslechu mladík uvedl, že přibližně posledních deset dnů 'zkoušel hranice' umělé inteligence a za její pomoci si vytvářel scénáře, v nichž vystupoval jako útočník chystající útok na školu. Tímto nezodpovědným chováním se dokonce chlubil svým spolužákům, kteří jeho výroky nepodcenili a situaci správně oznámili policii," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Historie studenta byla důkladně prověřena, proběhly výslechy členů jeho rodiny a dalších osob z jeho okolí. "Z provedených úkonů vyplynulo, že mladík si vůbec neuvědomoval závažnost svého jednání ani to, jaké následky mohou jeho slova a 'experimentování' vyvolat," sdělila mluvčí s tím, že případ bude pravděpodobně překvalifikován na přestupkové jednání.

"Policie ČR upozorňuje, že jakékoliv projevy či výroky naznačující možné ohrožení bezpečnosti nelze brát na lehkou váhu. V tomto případě se sice jednalo o hloupost mladého muže bez reálného úmyslu ublížit, přesto je velmi důležité, že spolužáci informaci nepodcenili a ihned ji oznámili. Včasná reakce může v jiných situacích zabránit tragickým následkům," dodala Hyšplerová. 

Aktualizováno 8. prosince 2025 20:11

Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého

Související

Více souvisejících

krimi Policie ČR Ústecký kraj Školství

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 56 minutami

před 2 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj

FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa předal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému rámcový mírový plán s tím, že na jeho přijetí má Kyjev jen několik dní. Navrhovaná dohoda by Ukrajině uložila akceptovat územní ztráty výměnou za blíže nespecifikované bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, uvedl deník Financial Times s odvoláním na své zdroje.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka

Necelé dva týdny po rezignaci Andrije Jermaka, dlouholetého šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, se Ukrajina stále vzpamatovává z tohoto otřesu. Jermakův odchod, který byl vyvolán skandálem spojeným se zpronevěrou v energetickém sektoru, přišel v nejméně vhodnou dobu. Stalo se to totiž právě v okamžiku, kdy Washington prosazoval nové kolo rozhovorů o ukončení invaze, a Jermak byl přitom hlavním vyjednavačem Kyjeva pro mír.

včera

Volodymyr Zelenskyj

„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně potvrdil, že Ukrajina není ochotna postoupit území Rusku. Jednání o mírovém plánu navrženém Spojenými státy americkými sice pokračují, ale bez jasného časového horizontu. Zelenskyj jasně prohlásil, že se rozhodně nehodlají ničeho vzdát. Dodal, že na to nemají zákonné, ústavní, mezinárodní ani morální právo.

včera

Prezident Trump

Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa

Evropská unie se v úterý ohradila proti ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Evropu za „rozkládající se“ uskupení zemí vedené „slabými“ lídry. Trump v rozhovoru pro podcast The Conversation serveru Politico prohlásil, že Evropa je špatně řízená a nezvládá regulovat migraci. „Myslím, že jsou slabí. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ řekl americký prezident o evropských premiérech a prezidentech.

včera

Joe Biden

Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena

Přestože uplynula už dlouhá doba od chvíle, kdy Joe Biden opustil Oválnou pracovnu, Donald Trump, jeho předchůdce a nástupce, na něj nepřestává myslet. Trump se jen zřídka objeví na veřejnosti, aniž by si stěžoval na Bidenovu politiku nebo urážel jeho duševní či fyzické schopnosti. Tato posedlost sice odráží jeho hlubokou osobní nevraživost, ale zároveň podle CNN stojí na reálném základě Bidenových selhání, zejména v souvislosti s nárůstem migrantů na jižní hranici a vysokými spotřebitelskými cenami.

včera

Ilustrační foto

Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích

Austrálie zavedla celosvětově první zákaz sociálních médií pro uživatele mladší 16 let. Počínaje dneškem tak dochází k zablokování účtů pro miliony dětí a teenagerů. Platformy jako Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch a TikTok jsou povinny přijmout opatření k odstranění stávajících účtů nezletilých a zamezit registraci účtů nových. Platformám, které neprokážou, že přijaly „rozumné kroky“ k dodržování zákona, hrozí pokuta až do výše 49,5 milionu dolarů.

včera

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.

včera

Ilustrační foto

Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí

Město Pokrovsk na východní Ukrajině ještě nepadlo, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že ruské síly ho obsadily. Podle BBC ale není pochyb o tom, že Ukrajina v tomto klíčovém městě ztrácí půdu pod nohama. Pro Rusko je Pokrovsk dalším krokem k dosažení cíle ovládnout celý Donbas, Kyjev naopak potřebuje dokázat, že je stále schopen ruskému tlaku odolávat.

včera

Antonov An-22

V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22

V Rusku se zřítilo vojenské letadlo Antonov An-22, na jehož palubě bylo podle dostupných zpráv sedm lidí. Neštěstí se stalo v Ivanovské oblasti. Zpravodajská agentura TASS uvedla, že stroj An-22 dopadl poblíž Uvodského rezervoáru.

včera

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Jmenování miliardáře Andreje Babiše novým českým premiérem vyvolává v Bruselu silné obavy z dalšího nárůstu populistických tendencí v Evropě. Oponenti se podle webu Politico obávají, že spojenectví, které by Babiš mohl na evropské úrovni vytvořit, by mohlo Střední Evropu silně přiklonit k protisystémovému směru. V kombinaci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem má Babiš potenciál ztěžovat legislativní procesy Evropské unie v klíčových oblastech.

včera

F-16 thajské armády

Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?

Dlouhodobě doutnající napětí mezi Thajskem a Kambodžou se opět přeměnilo v otevřené boje na hranici, čímž bylo narušeno křehké příměří, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Od pondělí bylo zabito nejméně sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci. Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování násilí. Tyto střety, při nichž Thajsko podniklo letecké údery podél hranice, jsou nejvážnější od původního příměří sjednaného v červenci.

včera

Volodymyr Zelenskyj s premiérem Petrem Fialou

Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky

Ukrajina se připravuje předložit Bílému domu revidovaný mírový plán. Kyjev tím usiluje o to, aby se vyhnul nuceným územním ústupkům vůči Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj opět kategoricky odmítl postoupení jakékoliv části ukrajinské půdy s tím, že na to nemá „žádné zákonné právo“ podle ukrajinské ani mezinárodní legislativy. Své prohlášení učinil v pondělí během setkání s lídry Evropy a NATO.

Aktualizováno včera

včera

Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států dal v pondělí najevo, že je připraven podpořit snahu Donalda Trumpa efektivně převzít kontrolu nad nezávislými federálními agenturami. Tím by mohl být potenciálně zrušen precedent z roku 1935, který po celá desetiletí chránil tyto subjekty před přímou kontrolou Bílého domu. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy