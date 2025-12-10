Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily

Ústečtí policisté mají za sebou nepříjemný zásah. Vyjížděli totiž do areálu školy, kde zadrželi jednoho ze studentů, protože panovalo podezření, že plánuje útok ve škole. Naštěstí se ukázalo, že nebezpečí nikomu nehrozilo. Případ se nadále prošetřuje.
Dva vysokoškoláci v pátek po poledni přišli na obvodní oddělení policie v Ústí nad Labem, kde oznámili, že jeden z jejich spolužáků vyjadřuje sympatie k předloňské střelbě na Filozofické fakultě UK a má v úmyslu spáchat obdobný čin.
Do areálu školy ihned vyrazily prvosledové hlídky, dvaadvacetiletý student byl zadržen. Při následné prověrce se zjistilo, že mladík není držitelem zbrojního průkazu. Bezprostřední nebezpečí nikomu nehrozilo.
"Kriminalisté provedli prvotní šetření a zahájili nezbytné procesní úkony. Během následného výslechu mladík uvedl, že přibližně posledních deset dnů 'zkoušel hranice' umělé inteligence a za její pomoci si vytvářel scénáře, v nichž vystupoval jako útočník chystající útok na školu. Tímto nezodpovědným chováním se dokonce chlubil svým spolužákům, kteří jeho výroky nepodcenili a situaci správně oznámili policii," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Historie studenta byla důkladně prověřena, proběhly výslechy členů jeho rodiny a dalších osob z jeho okolí. "Z provedených úkonů vyplynulo, že mladík si vůbec neuvědomoval závažnost svého jednání ani to, jaké následky mohou jeho slova a 'experimentování' vyvolat," sdělila mluvčí s tím, že případ bude pravděpodobně překvalifikován na přestupkové jednání.
"Policie ČR upozorňuje, že jakékoliv projevy či výroky naznačující možné ohrožení bezpečnosti nelze brát na lehkou váhu. V tomto případě se sice jednalo o hloupost mladého muže bez reálného úmyslu ublížit, přesto je velmi důležité, že spolužáci informaci nepodcenili a ihned ji oznámili. Včasná reakce může v jiných situacích zabránit tragickým následkům," dodala Hyšplerová.
Aktualizováno 8. prosince 2025 20:11
Související
