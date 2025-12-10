Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí

Ačkoliv dnes ještě budou denní maxima překonávat desetistupňovou hranici, do konce týdne se ochladí. Denní teploty klesnou až ke čtyřem stupňům, uvedl ČHMÚ.cz.
Předpověď na středu:
Polojasno až jasno, místy, odpoledne v Čechách a ve Slezsku jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. V severozápadní polovině Čech k večeru přibývání frontální oblačnosti a později na severozápadě místy déšť. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na Moravě a místy i v severovýchodních Čechách kolem 7 °C, v 1000 m na horách kolem 9 °C. Slabý, místy mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, v severozápadní polovině území místy slabý déšť. Během dne postupně od severozápadu zejména v Čechách polojasno až skoro jasno. Místy, přes den jen ojediněle mlhy, zejména na Moravě. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C, při zmenšené oblačnosti až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr ze západních směrů do 4 m/s.
Předpověď na pátek:
Zataženo nízkou oblačnosti, mlhavo, ojediněle mrholení. Místy, postupně jen ojediněle polojasno až skoro jasno, zejména na horách. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při slunečném počasí až 9 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.
Předpověď na sobotu:
Zataženo nízkou oblačnosti, místy mlhy, ojediněle mrholení. Zejména na horách jasno až polojasno. Později odpoledne a večer od severozápadu přibývání frontální oblačnosti a na severozápadě ojediněle, na horách místy déšť. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při slunečném počasí až 9 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s, na severovýchodě místy mírný vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle, na horách místy déšť. Ojediněle, večer místy mlhy. Během dne místy polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C. Slabý, zpočátku místy mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.
Související
Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí
Rekordně teplé prosincové počasí. V Žatci bylo až 15 stupňů
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
před 56 minutami
Na Ukrajině mohou být do tří měsíců volby, Zelenskyj není proti
před 2 hodinami
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
včera
FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu
včera
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
včera
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
včera
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
včera
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
včera
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
včera
Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy
včera
Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo
včera
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
včera
Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí
včera
V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22
včera
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
včera
Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU
včera
Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?
včera
Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky
Aktualizováno včera
Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš
včera
Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci
Nejvyšší soud Spojených států dal v pondělí najevo, že je připraven podpořit snahu Donalda Trumpa efektivně převzít kontrolu nad nezávislými federálními agenturami. Tím by mohl být potenciálně zrušen precedent z roku 1935, který po celá desetiletí chránil tyto subjekty před přímou kontrolou Bílého domu.
Zdroj: Libor Novák