Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa

Libor Novák

9. prosince 2025 18:14

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Evropská unie se v úterý ohradila proti ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Evropu za „rozkládající se“ uskupení zemí vedené „slabými“ lídry. Trump v rozhovoru pro podcast The Conversation serveru Politico prohlásil, že Evropa je špatně řízená a nezvládá regulovat migraci. „Myslím, že jsou slabí. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ řekl americký prezident o evropských premiérech a prezidentech.

Tento ostrý útok proti evropskému politickému vedení představuje dosud největší Trumpovo odsouzení těchto západních demokracií a může vyvolat rozkol se zeměmi jako Francie a Německo. „Myslím, že jsou slabí,“ řekl Trump o evropských politických lídrech. Dodal, že jsou „příliš politicky korektní“ a „nevědí, co dělat“.

Trump neposkytl žádné ujištění evropským spojencům ohledně ruské agrese a prohlásil, že Rusko je zjevně v silnější pozici než Ukrajina. Jeho komentáře přichází v obzvláště nejistém okamžiku, kdy evropští lídři vyjadřují sílící obavy, že by Trump mohl Ukrajinu a její kontinentální spojence opustit. Vyzval také k uspořádání nových voleb na Ukrajině s tím, že „už dlouho neměli volby“.

Trump ostře zkritizoval města jako Londýn a Paříž, která podle něj „praskají ve švech“ pod tíhou migrace z Afriky a Blízkého východu. Uvedl, že bez změny hraniční politiky se některé evropské státy „přestanou být životaschopnými zeměmi“. Zvláště ostře se vyjádřil na adresu levicového starosty Londýna, Sadiqa Khana, syna pákistánských imigrantů, kterého označil za „katastrofu“. Jeho zvolení přičetl právě imigraci: „Zvolen je proto, že přišlo tolik lidí. Teď pro něj hlasují.“

Na tuto nelichotivou kritiku pohotově reagovala Paula Pinho, hlavní mluvčí Evropské komise, která rázně obhajovala evropské vedení. Pinho zdůraznila, že Komise je „velmi potěšena a vděčná“ za své „vynikající lídry“. Zmínila zejména předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, na kterou jsou v Bruselu „opravdu hrdí“.

Pinho dále ocenila „mnoho dalších lídrů“ v čele 27 členských států, kteří tvoří evropský mírový projekt. Tito lídři podle ní Evropskou unii vedou navzdory všem výzvám, kterým kontinent čelí, „od obchodu po válku v našem sousedství“. Své vyjádření zakončila slovy, která shrnují postoj milionů občanů EU: „Jsme hrdí na naše lídry.“

Poslední dny přitom přinesly opakované útoky ze strany Trumpovy administrativy na Evropu. Bílý dům vydal manifest národní bezpečnosti, který naznačuje, že Evropa je v civilizačním úpadku. Vysocí američtí představitelé také odsoudili blok za cenzuru poté, co Komise udělila platformě X (vlastněné Elonem Muskem) pokutu 120 milionů eur za porušení pravidel transparentnosti.

před 2 hodinami

Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj

„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opětovně potvrdil, že Ukrajina není ochotna postoupit území Rusku. Jednání o mírovém plánu navrženém Spojenými státy americkými sice pokračují, ale bez jasného časového horizontu. Zelenskyj jasně prohlásil, že se rozhodně nehodlají ničeho vzdát. Dodal, že na to nemají zákonné, ústavní, mezinárodní ani morální právo.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa

Evropská unie se v úterý ohradila proti ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Evropu za „rozkládající se“ uskupení zemí vedené „slabými“ lídry. Trump v rozhovoru pro podcast The Conversation serveru Politico prohlásil, že Evropa je špatně řízená a nezvládá regulovat migraci. „Myslím, že jsou slabí. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ řekl americký prezident o evropských premiérech a prezidentech.

před 2 hodinami

Joe Biden

Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena

Přestože uplynula už dlouhá doba od chvíle, kdy Joe Biden opustil Oválnou pracovnu, Donald Trump, jeho předchůdce a nástupce, na něj nepřestává myslet. Trump se jen zřídka objeví na veřejnosti, aniž by si stěžoval na Bidenovu politiku nebo urážel jeho duševní či fyzické schopnosti. Tato posedlost sice odráží jeho hlubokou osobní nevraživost, ale zároveň podle CNN stojí na reálném základě Bidenových selhání, zejména v souvislosti s nárůstem migrantů na jižní hranici a vysokými spotřebitelskými cenami.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích

Austrálie zavedla celosvětově první zákaz sociálních médií pro uživatele mladší 16 let. Počínaje dneškem tak dochází k zablokování účtů pro miliony dětí a teenagerů. Platformy jako Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch a TikTok jsou povinny přijmout opatření k odstranění stávajících účtů nezletilých a zamezit registraci účtů nových. Platformám, které neprokážou, že přijaly „rozumné kroky“ k dodržování zákona, hrozí pokuta až do výše 49,5 milionu dolarů.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.

před 6 hodinami

Ilustrační foto

Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí

Město Pokrovsk na východní Ukrajině ještě nepadlo, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že ruské síly ho obsadily. Podle BBC ale není pochyb o tom, že Ukrajina v tomto klíčovém městě ztrácí půdu pod nohama. Pro Rusko je Pokrovsk dalším krokem k dosažení cíle ovládnout celý Donbas, Kyjev naopak potřebuje dokázat, že je stále schopen ruskému tlaku odolávat.

před 7 hodinami

Antonov An-22

V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22

V Rusku se zřítilo vojenské letadlo Antonov An-22, na jehož palubě bylo podle dostupných zpráv sedm lidí. Neštěstí se stalo v Ivanovské oblasti. Zpravodajská agentura TASS uvedla, že stroj An-22 dopadl poblíž Uvodského rezervoáru.

před 7 hodinami

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.

před 8 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Jmenování miliardáře Andreje Babiše novým českým premiérem vyvolává v Bruselu silné obavy z dalšího nárůstu populistických tendencí v Evropě. Oponenti se podle webu Politico obávají, že spojenectví, které by Babiš mohl na evropské úrovni vytvořit, by mohlo Střední Evropu silně přiklonit k protisystémovému směru. V kombinaci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem má Babiš potenciál ztěžovat legislativní procesy Evropské unie v klíčových oblastech.

před 9 hodinami

F-16 thajské armády

Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?

Dlouhodobě doutnající napětí mezi Thajskem a Kambodžou se opět přeměnilo v otevřené boje na hranici, čímž bylo narušeno křehké příměří, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Od pondělí bylo zabito nejméně sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci. Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování násilí. Tyto střety, při nichž Thajsko podniklo letecké údery podél hranice, jsou nejvážnější od původního příměří sjednaného v červenci.

před 9 hodinami

Volodymyr Zelenskyj s premiérem Petrem Fialou

Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky

Ukrajina se připravuje předložit Bílému domu revidovaný mírový plán. Kyjev tím usiluje o to, aby se vyhnul nuceným územním ústupkům vůči Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj opět kategoricky odmítl postoupení jakékoliv části ukrajinské půdy s tím, že na to nemá „žádné zákonné právo“ podle ukrajinské ani mezinárodní legislativy. Své prohlášení učinil v pondělí během setkání s lídry Evropy a NATO.

Aktualizováno před 10 hodinami

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států dal v pondělí najevo, že je připraven podpořit snahu Donalda Trumpa efektivně převzít kontrolu nad nezávislými federálními agenturami. Tím by mohl být potenciálně zrušen precedent z roku 1935, který po celá desetiletí chránil tyto subjekty před přímou kontrolou Bílého domu. 

před 12 hodinami

Počasí

Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí

Po neobvykle teplé první polovině týdne přijde ochlazení. Na přelomu roku se teploty opět přiblíží nule, ale sníh bude v následujících dnech a týdnech padat jedině na horách, kde se však může i udržet. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2

Česko zasáhla v uplynulém týdnu jedna mimořádně smutná zpráva. Ve věku pouhých 55 let zemřel Patrik Hezucký. Jak následně vyšlo najevo, známého moderátora zabil nádor. Blízké teď čekají smutné povinnosti. Už se přitom objevily první informace o posledním rozloučení s Hezuckým. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy