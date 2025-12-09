Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa

Evropská unie se v úterý ohradila proti ostré kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Evropu za „rozkládající se“ uskupení zemí vedené „slabými“ lídry. Trump v rozhovoru pro podcast The Conversation serveru Politico prohlásil, že Evropa je špatně řízená a nezvládá regulovat migraci. „Myslím, že jsou slabí. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ řekl americký prezident o evropských premiérech a prezidentech.
Tento ostrý útok proti evropskému politickému vedení představuje dosud největší Trumpovo odsouzení těchto západních demokracií a může vyvolat rozkol se zeměmi jako Francie a Německo. „Myslím, že jsou slabí,“ řekl Trump o evropských politických lídrech. Dodal, že jsou „příliš politicky korektní“ a „nevědí, co dělat“.
Trump neposkytl žádné ujištění evropským spojencům ohledně ruské agrese a prohlásil, že Rusko je zjevně v silnější pozici než Ukrajina. Jeho komentáře přichází v obzvláště nejistém okamžiku, kdy evropští lídři vyjadřují sílící obavy, že by Trump mohl Ukrajinu a její kontinentální spojence opustit. Vyzval také k uspořádání nových voleb na Ukrajině s tím, že „už dlouho neměli volby“.
Trump ostře zkritizoval města jako Londýn a Paříž, která podle něj „praskají ve švech“ pod tíhou migrace z Afriky a Blízkého východu. Uvedl, že bez změny hraniční politiky se některé evropské státy „přestanou být životaschopnými zeměmi“. Zvláště ostře se vyjádřil na adresu levicového starosty Londýna, Sadiqa Khana, syna pákistánských imigrantů, kterého označil za „katastrofu“. Jeho zvolení přičetl právě imigraci: „Zvolen je proto, že přišlo tolik lidí. Teď pro něj hlasují.“
Na tuto nelichotivou kritiku pohotově reagovala Paula Pinho, hlavní mluvčí Evropské komise, která rázně obhajovala evropské vedení. Pinho zdůraznila, že Komise je „velmi potěšena a vděčná“ za své „vynikající lídry“. Zmínila zejména předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, na kterou jsou v Bruselu „opravdu hrdí“.
Pinho dále ocenila „mnoho dalších lídrů“ v čele 27 členských států, kteří tvoří evropský mírový projekt. Tito lídři podle ní Evropskou unii vedou navzdory všem výzvám, kterým kontinent čelí, „od obchodu po válku v našem sousedství“. Své vyjádření zakončila slovy, která shrnují postoj milionů občanů EU: „Jsme hrdí na naše lídry.“
Poslední dny přitom přinesly opakované útoky ze strany Trumpovy administrativy na Evropu. Bílý dům vydal manifest národní bezpečnosti, který naznačuje, že Evropa je v civilizačním úpadku. Vysocí američtí představitelé také odsoudili blok za cenzuru poté, co Komise udělila platformě X (vlastněné Elonem Muskem) pokutu 120 milionů eur za porušení pravidel transparentnosti.
