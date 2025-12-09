V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22

Libor Novák

9. prosince 2025 12:18

Antonov An-22
Antonov An-22 Foto: Antonov

V Rusku se zřítilo vojenské letadlo Antonov An-22, na jehož palubě bylo podle dostupných zpráv sedm lidí. Neštěstí se stalo v Ivanovské oblasti. Zpravodajská agentura TASS uvedla, že stroj An-22 dopadl poblíž Uvodského rezervoáru.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že v Ivanovské oblasti došlo k havárii vojenského transportního letounu Antonov An-22. Stroj se zřítil během obletu, který prováděl po dokončené opravě.

Ministerstvo upřesnilo, že letadlo dopadlo do neobydlené oblasti. Okamžitě po zjištění havárie byla na místo vyslána pátrací a záchranná skupina, jejímž úkolem je zjistit osud členů posádky.

Ministerstvo obrany dále informovalo, že k místu pádu letadla vyrazí komise ruských Vzdušně-kosmických sil (VKS). Jejím úkolem bude stanovit a prošetřit veškeré okolnosti a příčiny, které vedly ke zřícení transportního letounu An-22.

Na místo havárie dorazily záchranné složky, ovšem osud sedmi osob na palubě zůstává v tuto chvíli neznámý. Podle agentury TASS byly úlomky letounu nalezeny plovoucí na hladině rezervoáru. Předpokládá se, že letadlo provádělo zkušební let po předchozích opravách.

Antonov An-22 je vojenský transportní letoun sovětské éry, který byl poprvé nasazen v roce 1967. Ruské letectvo v současnosti disponuje pouze třemi aktivními letouny tohoto typu a již v roce 2024 oznámilo, že zbývající provoz tohoto typu strojů ukončí.

V minulosti došlo k nehodě stroje An-22 při letu z Voroněže do Migalava, kdy zahynulo všech dvanáct členů posádky. Ukrajina dříve vlastnila jeden takový letoun, který byl využíván společností Antonov Airlines, ale byl poškozen v Bitvě o letiště Antonov během ruské invaze.

