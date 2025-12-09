Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky

Volodymyr Zelenskyj s premiérem Petrem Fialou
Volodymyr Zelenskyj s premiérem Petrem Fialou

Ukrajina se připravuje předložit Bílému domu revidovaný mírový plán. Kyjev tím usiluje o to, aby se vyhnul nuceným územním ústupkům vůči Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj opět kategoricky odmítl postoupení jakékoliv části ukrajinské půdy s tím, že na to nemá „žádné zákonné právo“ podle ukrajinské ani mezinárodní legislativy. Své prohlášení učinil v pondělí během setkání s lídry Evropy a NATO.

Zelenskyj se v rámci své diplomatické cesty po Evropě setkal s kolektivní snahou, která má odradit USA od podpory mírové dohody zahrnující rozsáhlé ústupky Ukrajiny. Spojenci se obávají, že taková dohoda by ponechala Ukrajinu zranitelnou vůči budoucí invazi. Ukrajinský prezident novinářům sdělil, že jeho tým by mohl Američanům zaslat nový návrh již v úterý.

Původní 28bodový plán navržený USA, který Kyjev a evropští lídři odmítli jako příliš vstřícný k Rusku, byl již redukován na 20 bodů. Zelenskyj potvrdil, že z návrhu nebyly odstraněny žádné „proukrajinské“ body, přičemž nedošlo k žádnému kompromisu v otázce území.

Zelenskyj zdůraznil, že kontrola nad východním regionem Donbasu a Záporožskou jadernou elektrárnou patří mezi „nejcitlivější“ záležitosti. Původní uniklá verze amerického plánu navrhovala, aby Ukrajina předala Rusku úplnou kontrolu nad celým Donbasem, a energie ze Záporožské elektrárny, největší jaderné elektrárny v Evropě, by byla rozdělena mezi oba státy.

Naléhavě svolaný pondělní summit v Downing Street – kterého se zúčastnil Zelenskyj, britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz – byl vnímán jako demonstrace podpory Ukrajině, která čelí tlaku Bílého domu. Úřad britského premiéra uvedl, že panuje shoda na tom, že jednání pod vedením USA představují „kritický okamžik“ pro posílení podpory Kyjevu.

Další otevřenou otázkou v jednáních je povaha budoucích bezpečnostních záruk. Pokračuje snaha sestavit mezinárodní koalici připravenou nabídnout trvalou vojenskou podporu Kyjevu i po uzavření mírové dohody. Zatímco Spojené království a Francie navrhly vyslání mezinárodních jednotek na Ukrajinu, klíčoví evropští partneři jako Německo a Itálie se k tomuto nápadu staví skepticky.

Trump naznačil, že Zelenskyj je pro něj hlavní překážkou k dosažení mírové dohody. V neděli řekl novinářům, že Rusko s mírovým plánem, který byl předložen oběma stranám, nemá problém, ačkoliv Kreml již dříve uvedl, že ne se všemi body souhlasí.

Podle Trumpa ho navíc „trochu zklamalo, že si ho Zelenskyj nepřečetl“. Zelenskyj následně odletěl do Bruselu na setkání se šéfem NATO Markem Ruttem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

V noci na úterý navíc ruský útok drony ponechal město Sumy v severozápadní Ukrajině bez proudu. Místní guvernér potvrdil, že přes deset bezpilotních letounů zasáhlo energetickou infrastrukturu. Moskva také tvrdí, že její rozhovory s Bílým domem byly konstruktivní, i když veřejně nedala najevo, že by se odklonila od cílů stanovených při zahájení invaze.

Zelenskyj míří do Británie, sejde se s předními evropskými lídry

Dnes se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setká v Londýně s klíčovými evropskými spojenci v rámci snahy vedené Spojenými státy o ukončení války na Ukrajině. Setkání se uskuteční v Downing Street a Zelenského přivítají britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. 

