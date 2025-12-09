Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Jmenování miliardáře Andreje Babiše novým českým premiérem vyvolává v Bruselu silné obavy z dalšího nárůstu populistických tendencí v Evropě. Oponenti se podle webu Politico obávají, že spojenectví, které by Babiš mohl na evropské úrovni vytvořit, by mohlo Střední Evropu silně přiklonit k protisystémovému směru. V kombinaci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem má Babiš potenciál ztěžovat legislativní procesy Evropské unie v klíčových oblastech.
Andrej Babiš pravidelně hovoří o oživení Visegrádské čtyřky (V4), což je přání, které sdílí jak Orbán, tak Fico. Tato skupina, která byla po ruské invazi na Ukrajinu převážně neaktivní, by v novém uspořádání pravděpodobně počítala jen se třemi členy.
Současný polský premiér Donald Tusk má totiž silně pro-ukrajinský postoj, a je proto nepravděpodobné, že by se k jakékoli spolupráci s Orbánem připojil. Možnost oživení V4 však naznačuje i polský prezident Karol Nawrocki z populistické strany Právo a spravedlnost (PiS).
Babišova vláda, kterou tvoří jeho hnutí ANO (spojené ve frakci Patrioti pro Evropu) v koalici s SPD a Motoristy sobě, pravděpodobně zaujme silně odmítavý postoj k pro-environmentálním iniciativám na úrovni EU.
To by mohlo způsobit problémy u klimatických balíčků, jako je ETS2 (systém obchodování s emisemi pro budovy a silniční dopravu), nebo v otázce zákazu spalovacích motorů.
Po svém volebním vítězství v říjnu však Babiš zmírnil svá dřívější prohlášení týkající se případného zrušení české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny. Zůstává proto otázkou, do jaké míry se jeho předvolební rétorika promění ve skutečné politické kroky.
Rozsah, v jakém se Česko stane dalším destruktivním prvkem v EU, by se mohl podle webu Politico vyjasnit koncem týdne. Premiér Babiš se má zúčastnit zasedání Evropské rady, pokud bude do té doby jmenován zbytek jeho kabinetu.
Související
Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy
Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině
Česká republika , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
před 56 minutami
Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU
před 1 hodinou
Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?
před 2 hodinami
Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky
Aktualizováno před 2 hodinami
Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš
před 3 hodinami
Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci
před 5 hodinami
Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí
včera
Metro bude opět stavět i na Pankráci. Stanice se otevře před svátky
včera
Důchody 2026: Úřad odhalil pozměněné termíny výplat v příštím roce
Aktualizováno včera
Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého
včera
Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2
včera
Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu
včera
Rekordně teplé prosincové počasí. V Žatci bylo až 15 stupňů
včera
Babiš bude od úterý premiérem, potvrdil Hrad. Další postup není jasný
včera
U břehů Japonska udeřilo zemětřesení. Úřady varují před tsunami
včera
Smartwings v tureckých rukou. Expert prozradil, co může prodej způsobit
včera
Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize
včera
Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření
včera
OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně
včera
Trump se vzdá vůdčí role v jednáních s Ruskem, tvrdí bývalý vyslanec. USA už poskytnou jen podporu
Bývalý americký velvyslanec při Evropské unii, Gordon Sondland, naznačuje, že Donald Trump si do budoucna přeje, aby Evropa převzala vedoucí roli v jednáních s Ruskem. Jak Sondland prohlásil v pořadu Today na BBC, „Spojené státy mohou poskytnout podporu, USA mohou krýt záda, ale skutečně by měla být v čele Evropa, a k tomu Donald Trump směřuje.“
Zdroj: Libor Novák