Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Libor Novák

9. prosince 2025 11:09

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Jmenování miliardáře Andreje Babiše novým českým premiérem vyvolává v Bruselu silné obavy z dalšího nárůstu populistických tendencí v Evropě. Oponenti se podle webu Politico obávají, že spojenectví, které by Babiš mohl na evropské úrovni vytvořit, by mohlo Střední Evropu silně přiklonit k protisystémovému směru. V kombinaci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem má Babiš potenciál ztěžovat legislativní procesy Evropské unie v klíčových oblastech.

Andrej Babiš pravidelně hovoří o oživení Visegrádské čtyřky (V4), což je přání, které sdílí jak Orbán, tak Fico. Tato skupina, která byla po ruské invazi na Ukrajinu převážně neaktivní, by v novém uspořádání pravděpodobně počítala jen se třemi členy.

Současný polský premiér Donald Tusk má totiž silně pro-ukrajinský postoj, a je proto nepravděpodobné, že by se k jakékoli spolupráci s Orbánem připojil. Možnost oživení V4 však naznačuje i polský prezident Karol Nawrocki z populistické strany Právo a spravedlnost (PiS).

Babišova vláda, kterou tvoří jeho hnutí ANO (spojené ve frakci Patrioti pro Evropu) v koalici s SPD a Motoristy sobě, pravděpodobně zaujme silně odmítavý postoj k pro-environmentálním iniciativám na úrovni EU.

To by mohlo způsobit problémy u klimatických balíčků, jako je ETS2 (systém obchodování s emisemi pro budovy a silniční dopravu), nebo v otázce zákazu spalovacích motorů.

Po svém volebním vítězství v říjnu však Babiš zmírnil svá dřívější prohlášení týkající se případného zrušení české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny. Zůstává proto otázkou, do jaké míry se jeho předvolební rétorika promění ve skutečné politické kroky.

Rozsah, v jakém se Česko stane dalším destruktivním prvkem v EU, by se mohl podle webu Politico vyjasnit koncem týdne. Premiér Babiš se má zúčastnit zasedání Evropské rady, pokud bude do té doby jmenován zbytek jeho kabinetu.

6. prosince 2025 21:13

Klíčový summit v Británii: Zelenskyj pojede do Londýna, setká se s Macronem, Starmerem a Merzem

Andrej Babiš, Viktor Orbán a Herbert Kickl založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu. Komentář

Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy

Budapešť chce podle vyjádření poradce Viktora Orbána vytvořit novou alianci států EU skeptických k podpoře Ukrajiny, do níž by se mohly zapojit i Slovensko a Česká republika. Pokud by tento plán ožil, znamenal by zásadní zlom v evropské politice. Vznikne blok, který bude podkopávat jednotu Unie, brzdit vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a fakticky posilovat vliv Moskvy. Rozpad středoevropské soudržnosti se zbytkem západních spojenců otřese samotnými základy evropské bezpečnosti.
Viktor Orbán

Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině

Maďarsko usiluje o vytvoření aliance skeptické vůči podpoře Ukrajiny v rámci Evropské unie, do které by se zapojilo Česko a Slovensko. Uvedl to pro Politico vrcholný politický poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán doufá, že spojí síly s Andrejem Babišem, jehož populistická strana nedávno zvítězila v českých parlamentních volbách, a se slovenským premiérem Robertem Ficem.

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

