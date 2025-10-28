Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině

Maďarsko usiluje o vytvoření aliance skeptické vůči podpoře Ukrajiny v rámci Evropské unie, do které by se zapojilo Česko a Slovensko. Uvedl to pro Politico vrcholný politický poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán doufá, že spojí síly s Andrejem Babišem, jehož populistická strana nedávno zvítězila v českých parlamentních volbách, a se slovenským premiérem Robertem Ficem.
Cílem je sjednotit postoje před zasedáními lídrů EU, včetně konání setkání před summity. I když pevné politické spojenectví zatím není zcela jisté, tato formace by mohla významně ztížit snahy Evropské unie o finanční a vojenskou podporu Kyjeva. Balázs Orbán, politický ředitel premiéra, uvedl, že věří v brzké a stále viditelnější vznik tohoto bloku v Evropské radě.
Politický ředitel připomněl, že podobná spolupráce, tehdy v rámci Visegrádské čtyřky (V4), skvěle fungovala během migrační krize. Tehdy se aliance, ve které bylo Polsko pod vedením strany Právo a spravedlnost, úspěšně bránila. Skupina V4 tehdy prosazovala silné vnější hranice EU a odmítala povinné přerozdělování migrantů mezi členské státy.
Aliance V4 se rozštěpila po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu, kdy Polsko zaujalo vůči Moskvě tvrdý postoj a Maďarsko naopak. Nová Visegrádská aliance by tak měla pouze tři členy. Současný polský premiér Donald Tusk je totiž silně pro-ukrajinský a je nepravděpodobné, že by se k Orbánovi připojil.
Fico i Babiš ovšem zrcadlí názory maďarského lídra na Ukrajinu, jelikož oba vyzývají k dialogu s Moskvou namísto ekonomického tlaku. Andrej Babiš čelil kritice za svůj skepticismus vůči další evropské pomoci Kyjevu, přičemž český ministr zahraničí varoval, že by Babiš mohl u stolu Evropské rady působit jako Orbánova „loutka“.
Reformování aliance V3 by však mohlo nějakou dobu trvat. Robert Fico, ačkoliv byl znovuzvolen premiérem na Slovensku v roce 2023, se zatím oficiálně nespojil s maďarským lídrem v konkrétních politických oblastech. Andrej Babiš navíc teprve sestavuje vládu po nedávném vítězství své strany ve volbách.
Snahy Maďarska o politické aliance v Bruselu navíc sahají za rámec Evropské rady. Orbánova strana Fidesz, která je součástí krajně pravicové skupiny Patrioti pro Evropu, by mohla rozšířit partnerství v Evropském parlamentu. Balázs Orbán zmínil jako možné spojence pravicovou frakci Evropských konzervativců a reformistů, krajně pravicovou frakci Evropa suverénních národů a „některé levicové skupiny“.
Podle poradce by se hlavní strany, jako je středopravá Evropská lidová strana, mohly časem postavit proti předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. To by mohlo narušit centristickou většinu, která podporovala její znovuzvolení. Balázs Orbán také řekl, že Maďarsko je součástí klubu a chce zůstat uvnitř, přičemž kritiku vůči Maďarsku považuje za koordinovanou snahu o sesazení tamní vlády.
Maďarsko , Viktor Orbán , Andrej Babiš , Česká republika
Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.
Zdroj: Libor Novák