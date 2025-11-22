Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu

Libor Novák

22. listopadu 2025 21:28

Viktor Orbán
Viktor Orbán Foto: Depositphotos

Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě vystupuje proti podpoře Ukrajiny, vidí v novém kontroverzním 28bodovém diplomatickém návrhu Spojených států příležitost, jak zdržet miliardy eur určených pro Kyjev. Návrh, který vypracoval vyslanec Bílého domu Steve Witkoff bez konzultace s evropskými spojenci, obsahuje rozsáhlé ústupky pro Moskvu. Kritici ho považují za odměnu ruské agrese.

V dopise zaslaném v sobotu předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, který získal server Politico, Orbán vyzval Evropskou unii, aby bezpodmínečně a okamžitě podpořila mírovou iniciativu Spojených států. Navrhovaný plán by měl pro Ukrajinu znamenat územní ústupky a snížení velikosti armády na polovinu, zatímco Washington by získal 50% podíl na ziscích z rekonstrukce země.

Kromě podpory návrhu USA Orbán požaduje, aby Evropa „bez odkladu zahájila autonomní a přímá jednání s Ruskem“. Ostatních 26 členských zemí EU však podle nejmenovaného unijního úředníka opakovaně a jednoznačně vyjádřilo svou podporu Ukrajině. Mezi evropskými lídry probíhá intenzivní koordinace, jak na americké návrhy reagovat.

Současně Orbán v dopise zdůraznil, že Maďarsko „nepodporuje zasílání jakékoli další finanční pomoci Ukrajině v jakékoli formě“ a nesouhlasí s přijetím takového rozhodnutí v rámci EU. Představitelé v Bruselu aktuálně jednají o využití zmobilizovaných ruských aktiv k vydání reparační půjčky pro Ukrajinu v hodnotě 140 miliard eur. Očekává se, že o této záležitosti se bude jednat na setkání lídrů v Bruselu 18. prosince.

Ukrajinský velvyslanec při EU Vsevolod Chentsov zdůraznil, že rychlá dohoda o této reparační půjčce je pro Ukrajinu klíčová. Podle něj poskytuje předvídatelné financování z hotovostních zůstatků imobilizovaných ruských suverénních aktiv, zajišťuje stabilitu od počátku roku 2026 a nevyžaduje žádné dodatečné náklady pro evropské daňové poplatníky.

Budapešť se v minulosti opakovaně pokoušela blokovat vojenskou a finanční pomoc pro Kyjev, posilovala vazby s Kremlem a stavěla se proti sankcím, které měly vyčerpat ruskou válečnou pokladnu. Je však třeba připomenout, že Maďarsko již dříve zaskočila měnící se rétorika Donalda Trumpa vůči Moskvě a bylo nuceno vyjednat výjimku z nových amerických omezení na ruskou ropu.

Předsedkyně EK von der Leyenová a lídři významných ekonomik se v sobotu účastní summitu G20 v Johannesburgu, kde probíhají „velmi intenzivní diplomatické snahy“ ohledně mírového plánu pro Ukrajinu. Prezidenti a premiéři 27 zemí EU budou návrhy Bílého domu projednávat také v pondělí na okraj summitu EU-Africká unie v Angole.

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová návrhy USA kritizovala s tím, že „tlak musí být na agresora, ne na oběť. Odměňování agrese jen vyvolá další.“ Trump dal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému lhůtu do čtvrtka, aby s plánem souhlasil, s tím, že „bude se mu to muset líbit, a pokud ne, tak by měli prostě bojovat dál, hádám“. Zelenskyj se nechal slyšet, že jeho země čelí „jednomu z nejtěžších okamžiků“ své historie a může se ocitnout před volbou mezi „ztrátou důstojnosti nebo rizikem ztráty klíčového partnera“.

před 10 hodinami

Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie

Volodymyr Zelenskyj v hádce s Donaldem Trumpem

Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni

Spojenci Ukrajiny vyjádřili obavy ohledně amerického plánu na ukončení rusko-ukrajinské války, přičemž návrhy označili za „základ, který bude vyžadovat dodatečnou práci“. Ve společném prohlášení vydaném na summitu G20 v Jihoafrické republice lídři uznali, že plán obsahuje důležité prvky nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Zároveň však citovali obavy týkající se hranic a navrhovaných omezení ukrajinských ozbrojených sil.

