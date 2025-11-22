Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu

Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě vystupuje proti podpoře Ukrajiny, vidí v novém kontroverzním 28bodovém diplomatickém návrhu Spojených států příležitost, jak zdržet miliardy eur určených pro Kyjev. Návrh, který vypracoval vyslanec Bílého domu Steve Witkoff bez konzultace s evropskými spojenci, obsahuje rozsáhlé ústupky pro Moskvu. Kritici ho považují za odměnu ruské agrese.
V dopise zaslaném v sobotu předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, který získal server Politico, Orbán vyzval Evropskou unii, aby bezpodmínečně a okamžitě podpořila mírovou iniciativu Spojených států. Navrhovaný plán by měl pro Ukrajinu znamenat územní ústupky a snížení velikosti armády na polovinu, zatímco Washington by získal 50% podíl na ziscích z rekonstrukce země.
Kromě podpory návrhu USA Orbán požaduje, aby Evropa „bez odkladu zahájila autonomní a přímá jednání s Ruskem“. Ostatních 26 členských zemí EU však podle nejmenovaného unijního úředníka opakovaně a jednoznačně vyjádřilo svou podporu Ukrajině. Mezi evropskými lídry probíhá intenzivní koordinace, jak na americké návrhy reagovat.
Současně Orbán v dopise zdůraznil, že Maďarsko „nepodporuje zasílání jakékoli další finanční pomoci Ukrajině v jakékoli formě“ a nesouhlasí s přijetím takového rozhodnutí v rámci EU. Představitelé v Bruselu aktuálně jednají o využití zmobilizovaných ruských aktiv k vydání reparační půjčky pro Ukrajinu v hodnotě 140 miliard eur. Očekává se, že o této záležitosti se bude jednat na setkání lídrů v Bruselu 18. prosince.
Ukrajinský velvyslanec při EU Vsevolod Chentsov zdůraznil, že rychlá dohoda o této reparační půjčce je pro Ukrajinu klíčová. Podle něj poskytuje předvídatelné financování z hotovostních zůstatků imobilizovaných ruských suverénních aktiv, zajišťuje stabilitu od počátku roku 2026 a nevyžaduje žádné dodatečné náklady pro evropské daňové poplatníky.
Budapešť se v minulosti opakovaně pokoušela blokovat vojenskou a finanční pomoc pro Kyjev, posilovala vazby s Kremlem a stavěla se proti sankcím, které měly vyčerpat ruskou válečnou pokladnu. Je však třeba připomenout, že Maďarsko již dříve zaskočila měnící se rétorika Donalda Trumpa vůči Moskvě a bylo nuceno vyjednat výjimku z nových amerických omezení na ruskou ropu.
Předsedkyně EK von der Leyenová a lídři významných ekonomik se v sobotu účastní summitu G20 v Johannesburgu, kde probíhají „velmi intenzivní diplomatické snahy“ ohledně mírového plánu pro Ukrajinu. Prezidenti a premiéři 27 zemí EU budou návrhy Bílého domu projednávat také v pondělí na okraj summitu EU-Africká unie v Angole.
Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová návrhy USA kritizovala s tím, že „tlak musí být na agresora, ne na oběť. Odměňování agrese jen vyvolá další.“ Trump dal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému lhůtu do čtvrtka, aby s plánem souhlasil, s tím, že „bude se mu to muset líbit, a pokud ne, tak by měli prostě bojovat dál, hádám“. Zelenskyj se nechal slyšet, že jeho země čelí „jednomu z nejtěžších okamžiků“ své historie a může se ocitnout před volbou mezi „ztrátou důstojnosti nebo rizikem ztráty klíčového partnera“.
Související
Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni
USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší
válka na Ukrajině , Maďarsko , Viktor Orbán
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu
před 2 hodinami
Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv
před 3 hodinami
Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni
před 4 hodinami
Nečekaná ztráta spojence: Taylor Greene po útocích od Trumpa rezignuje, má strach o rodinu
před 6 hodinami
Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA
před 7 hodinami
USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší
před 9 hodinami
Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla
před 10 hodinami
Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie
před 11 hodinami
Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka
před 12 hodinami
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
před 14 hodinami
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
včera
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
včera
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
včera
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
včera
Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě
včera
Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali
včera
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
včera
Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?
Jen několik týdnů poté, co se ujala funkce, se japonská premiérka Sanae Takaichi ocitla tváří v tvář důsledkům překročení čínské červené linie ve vztahu k Tchaj-wanu. Poté, co Takaichi naznačila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat, pokud by se Čína pokusila ovládnout Tchaj-wan silou, Peking aktivoval svůj ekonomický nátlak. Učinil tak varování před cestováním a studiem v Japonsku, naznačil, že japonské mořské plody nebudou mít na čínském trhu místo, a rozpoutal vlnu nacionalistické zuřivosti namířené proti premiérce.
Zdroj: Libor Novák