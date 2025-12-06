Financování Ukrajiny se zaseklo. Maďarsko vetovalo další plán EU na podporu Kyjeva

Maďarsko v pátek oficiálně vyloučilo možnost vydání eurobondů na podporu Ukrajiny. Tímto krokem Evropskou unii připravilo o potenciální záložní plán pro případ, že se nepodaří najít způsob, jak využít zmrazená ruská státní aktiva k financování půjčky ve výši 165 miliard eur pro Kyjev. Evropská komise usiluje o to, aby se 27 členských zemí EU na summitu koncem měsíce dohodlo na podpoře kolísající ukrajinské ekonomiky. To by mělo proběhnout prostřednictvím půjčky zajištěné znehybněnými rezervami ruské centrální banky.
Belgie se však důrazně brání. Drží totiž lví podíl zmrazených peněz a obává se, že by musela nést odpovědnost v případě, že by Kreml podal žalobu. Eurobondy by představovaly alternativní zdroj financování pro Ukrajinu, ale Budapešť odmítla myšlenku vydání společného dluhu, který by byl kryt sedmiletým rozpočtem EU. Tuto informaci potvrdili pro Politico dva diplomaté, kteří se zúčastnili schůzky velvyslanců.
Maďarské odmítnutí přišlo jen několik hodin před večeří, na které se měli v Bruselu setkat německý kancléř Friedrich Merz a belgický premiér Bart De Wever, aby o půjčce jednali. Merz předtím uvedl, že plánuje tuto událost využít k získání De Weverovy podpory. „Beru obavy a námitky belgického premiéra velmi vážně,“ řekl Merz novinářům ve čtvrtek večer. Dodal, že nechce premiéra přesvědčovat, ale spíše ho chce přesvědčit, že navrhovaná cesta je správná.
Německo nabízí záruku na 25 % finančních prostředků, aby přesvědčilo Belgii k zaslání zmrazených miliard Ukrajině. De Wever však požaduje širší záruku od celé EU, že Belgie bude pojištěna na celou částku, nebo i více. Komise navrhla eurobondy jako jednu ze dvou možností, společně s půjčkou krytou ruskými aktivy, aby zajistila, že ukrajinské válečné finance nevyschnou už příští duben.
Získání dluhu přes rozpočet EU na podporu Ukrajiny ovšem vyžaduje jednomyslné hlasování. Maďarské odmítnutí proto zvyšuje sázky v jednáních o půjčce, která mají být intenzivní předtím, než se lídři EU sejdou 18. prosince v Bruselu. Úředníci neočekávali okamžitý průlom, vzhledem k silnému odporu De Wevera. Komise opakovaně bagatelizovala finanční a právní rizika spojená s reparační půjčkou a trvá na tom, že její návrh řeší většinu obav Belgie. Navrhovaná reparační půjčka přiděluje 115 miliard eur na financování ukrajinského obranného průmyslu po dobu pěti let, zatímco 50 miliard eur má pokrýt rozpočtové potřeby Kyjeva.
