Půjčka Ukrajině tříští lídry. Macron a Sánchez se radují, Orbán varuje před uvrhnutím Evropy do války

Maďarský premiér Viktor Orbán neskrýval po skončení bruselského summitu ostrý nesouhlas s nově schválenou pomocí pro Kyjev. Rozhodnutí o poskytnutí úvěru ve výši 90 miliard eur označil za extrémně špatné a varoval, že tento krok pouze přibližuje Evropu k přímému válečnému střetu. Podle jeho názoru jde o předem ztracené peníze, které ukrajinská strana nebude nikdy schopna věřitelům vrátit.
Orbán zdůraznil, že Maďarsko stojí zcela mimo tento projekt a nenese za něj žádnou odpovědnost. Společně s Českou republikou a Slovenskem si Budapešť vyjednala výjimku, díky které se tyto tři země nebudou na finančních zárukách podílet. Maďarský lídr prohlásil, že díky tomuto postoji zůstávají tyto státy v celé záležitosti nevinné, zatímco následky ponesou ti, kteří půjčku prosadili.
Zcela opačný pohled nabídl španělský premiér Pedro Sánchez, podle něhož je podpora Ukrajiny správná z politického, právního i morálního hlediska. Po setkání s prezidentem Zelenským uvedl, že unie musí jednat v zájmu spravedlnosti a v souladu s mezinárodním právem. Pomoc vnímá jako nezbytný krok k zachování stability kontinentu a ochraně napadeného souseda.
Francouzský prezident Emmanuel Macron dohodu vyzdvihl jako velký posun vpřed. Půjčku financovanou skrze kapitálové trhy považuje za nejvíce realistický a praktický způsob, jak zajistit Ukrajině zdroje pro její válečné úsilí. Podobně se vyjádřil i německý kancléř Friedrich Merz, který potvrdil, že finanční balíček je definitivně schválen a Kyjev získá prostředky formou bezúročného úvěru.
Mezitím se pozornost upírá k Washingtonu, kde Donald Trump vyzval Ukrajinu k co nejrychlejšímu uzavření mírové dohody. Americký prezident varoval, že s každým dalším odkladem může Rusko změnit své záměry a situace se zkomplikuje. Podle něj jsou strany blízko k určitému výsledku, ale čas hraje zásadní roli v neprospěch ukrajinské strany.
Bílý dům potvrdil, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner plánují tento víkend v Miami schůzku s ruskými představiteli. Tato diplomatická iniciativa následuje po nedávných jednáních s ukrajinskou delegací v Berlíně. Spojené státy se tak snaží vyvinout tlak na obě strany konfliktu, aby dospěly k dohodě dříve, než se situace na frontě dále vyhrotí.
Kontrast mezi evropským finančním jištěním a americkým tlakem na rychlý mír ukazuje na rozdílné strategie západních spojenců. Zatímco většina unie se připravuje na dlouhodobou podporu, Washington se soustředí na okamžitý výsledek vyjednávání. Nadcházející schůzky na Floridě by mohly napovědět, zda je reálné dosáhnout průlomu ještě před koncem roku.
Související
Na půjčce Ukrajině se podílet nebudeme, honosí se Babiš. Zrádce Evropy táhne Česko na východ, reagují politici
Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever
EU (Evropská unie) , Viktor Orbán , Maďarsko
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu, za stupňování napětí může NATO, prohlásil Putin
před 1 hodinou
Putin pochválil Trumpa. Jeho snahu o ukončení války označil za upřímnou
před 1 hodinou
Půjčka Ukrajině tříští lídry. Macron a Sánchez se radují, Orbán varuje před uvrhnutím Evropy do války
před 2 hodinami
My chceme mír, Ukrajina ne, prohlásil Putin. Bude ale možný jen za našich podmínek, dodal
před 3 hodinami
Chraňte svou firmu efektivně: Antivirový program dnes již nestačí
před 3 hodinami
Na půjčce Ukrajině se podílet nebudeme, honosí se Babiš. Zrádce Evropy táhne Česko na východ, reagují politici
před 4 hodinami
Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever
před 5 hodinami
Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz
před 6 hodinami
Víkendové počasí změnu nepřinese, vyplývá z předpovědi
včera
Princ Andrew unikl dalšímu policejnímu vyšetřování. Není prý důvod ho obnovit
včera
Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka
včera
Rozbili nám letadlo, přiznal Fico. Pak podpořil srbské ambice na členství v EU
včera
Metru se nevyhnuly potíže ani v předvánočním čase. V pátek skončí dlouhé omezení
včera
Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala
včera
Turek má být při hlasování o důvěře ministrem. Hrad určil termín klíčové schůzky
včera
Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit
včera
Raději právní kroky, než ruskou armádu na belgických hranicích, vzkázal Zelenskyj Bruselu
včera
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
včera
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
včera
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
O víkendu se v Miami na Floridě uskuteční klíčové setkání amerických a ruských vyjednavačů, které má za cíl posunout mírová jednání o ukončení války na Ukrajině. Administrativa Donalda Trumpa tímto krokem navazuje na maratonské rozhovory z Berlína, kde se začátkem týdne sešli zástupci USA, Ukrajiny a evropských mocností. Americkou delegaci povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Na ruské straně se očekává účast Kirilla Dmitrijeva, šéfa ruského státního fondu a blízkého spolupracovníka Vladimira Putina.
Zdroj: Libor Novák