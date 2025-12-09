Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.
Tento ostrý útok proti evropskému politickému vedení představuje dosud největší Trumpovo odsouzení těchto západních demokracií a může vyvolat rozkol se zeměmi jako Francie a Německo. „Myslím, že jsou slabí,“ řekl Trump o evropských politických lídrech. Dodal, že jsou „příliš politicky korektní“ a „nevědí, co dělat“.
Trump neposkytl žádné ujištění evropským spojencům ohledně ruské agrese a prohlásil, že Rusko je zjevně v silnější pozici než Ukrajina. Jeho komentáře přichází v obzvláště nejistém okamžiku, kdy evropští lídři vyjadřují sílící obavy, že by Trump mohl Ukrajinu a její kontinentální spojence opustit. Vyzval také k uspořádání nových voleb na Ukrajině s tím, že „už dlouho neměli volby“.
Trump ostře zkritizoval města jako Londýn a Paříž, která podle něj „praskají ve švech“ pod tíhou migrace z Afriky a Blízkého východu. Uvedl, že bez změny hraniční politiky se některé evropské státy „přestanou být životaschopnými zeměmi“. Zvláště ostře se vyjádřil na adresu levicového starosty Londýna, Sadiqa Khana, syna pákistánských imigrantů, kterého označil za „katastrofu“. Jeho zvolení přičetl právě imigraci: „Zvolen je proto, že přišlo tolik lidí. Teď pro něj hlasují.“
Prezident Evropské rady, António Costa, již předtím napomenul Trumpovu administrativu za novou Národní bezpečnostní strategii, která se zavázala „kultivovat odpor“ vůči evropskému status quo a vyzval Bílý dům k respektování evropské suverenity. Trump však v rozhovoru hranice nerespektoval a řekl, že bude i nadále podporovat své oblíbené kandidáty v evropských volbách. Jako příklad uvedl podporu maďarského premiéra Viktora Orbána, kterého obdivuje pro jeho politiku kontroly hranic.
V rozhovoru Trump nabídl také tvrdé názory na domácí záležitosti. Řekl, že podpora okamžitého snížení úrokových sazeb bude lakmusovým papírkem pro výběr nového předsedy Federálního rezervního systému.
V Latinské Americe nevyloučil použití síly proti cílům spojeným s obchodem s drogami v Mexiku a Kolumbii. Vyjádřil se také k ekonomice, kterou ohodnotil jako „A-plus-plus-plus-plus-plus“, a trval na tom, že ceny klesají, ačkoli poslední Index spotřebitelských cen ukázal opak.
Trump se však nevyjádřil k podpoře dočasného prodloužení dotací na zdravotní pojištění v rámci programu Obamacare, ačkoliv se očekává prudký nárůst pojistného. Řekl, že doufá, že konzervativní soudci Nejvyššího soudu Clarence Thomas a Samuel Alito zůstanou ve funkci, protože je považuje za „fantastické“.
Související
Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci
Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize
Donald Trump , EU (Evropská unie) , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
před 1 hodinou
Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí
před 1 hodinou
V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22
před 2 hodinami
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
před 3 hodinami
Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU
před 3 hodinami
Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?
před 4 hodinami
Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky
Aktualizováno před 4 hodinami
Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš
před 5 hodinami
Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci
před 7 hodinami
Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí
včera
Metro bude opět stavět i na Pankráci. Stanice se otevře před svátky
včera
Důchody 2026: Úřad odhalil pozměněné termíny výplat v příštím roce
Aktualizováno včera
Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého
včera
Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2
včera
Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu
včera
Rekordně teplé prosincové počasí. V Žatci bylo až 15 stupňů
včera
Babiš bude od úterý premiérem, potvrdil Hrad. Další postup není jasný
včera
U břehů Japonska udeřilo zemětřesení. Úřady varují před tsunami
včera
Smartwings v tureckých rukou. Expert prozradil, co může prodej způsobit
včera
Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize
Spojené státy stupňují vojenský tlak na Venezuelu a zároveň se potácejí v domácím politickém chaosu. Směs námořních úderů, tajných operací a největšího vojenského shromáždění v Karibiku za desítky let posouvá krizi daleko za rámec běžné diplomacie a přibližuje scénář invaze do země s největšími ropnými zásobami světa. Jakékoli selhání ve Washingtonu tak může mít přímý dopad nejen na Caracas, ale i na ceny paliv a potravin po celém světě.
Zdroj: Jakub Jurek