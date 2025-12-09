Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Politico označil Evropu za „chátrající“ uskupení národů vedené „slabými“ lídry. Otevřeně kritizoval tradiční spojence Spojených států za to, že nedokázali zvládnout migraci a ukončit válku na Ukrajině. Zároveň naznačil, že by podpořil evropské politické kandidáty, kteří by byli v souladu s jeho vizí pro kontinent.

Tento ostrý útok proti evropskému politickému vedení představuje dosud největší Trumpovo odsouzení těchto západních demokracií a může vyvolat rozkol se zeměmi jako Francie a Německo. „Myslím, že jsou slabí,“ řekl Trump o evropských politických lídrech. Dodal, že jsou „příliš politicky korektní“ a „nevědí, co dělat“.

Trump neposkytl žádné ujištění evropským spojencům ohledně ruské agrese a prohlásil, že Rusko je zjevně v silnější pozici než Ukrajina. Jeho komentáře přichází v obzvláště nejistém okamžiku, kdy evropští lídři vyjadřují sílící obavy, že by Trump mohl Ukrajinu a její kontinentální spojence opustit. Vyzval také k uspořádání nových voleb na Ukrajině s tím, že „už dlouho neměli volby“.

Trump ostře zkritizoval města jako Londýn a Paříž, která podle něj „praskají ve švech“ pod tíhou migrace z Afriky a Blízkého východu. Uvedl, že bez změny hraniční politiky se některé evropské státy „přestanou být životaschopnými zeměmi“. Zvláště ostře se vyjádřil na adresu levicového starosty Londýna, Sadiqa Khana, syna pákistánských imigrantů, kterého označil za „katastrofu“. Jeho zvolení přičetl právě imigraci: „Zvolen je proto, že přišlo tolik lidí. Teď pro něj hlasují.“

Prezident Evropské rady, António Costa, již předtím napomenul Trumpovu administrativu za novou Národní bezpečnostní strategii, která se zavázala „kultivovat odpor“ vůči evropskému status quo a vyzval Bílý dům k respektování evropské suverenity. Trump však v rozhovoru hranice nerespektoval a řekl, že bude i nadále podporovat své oblíbené kandidáty v evropských volbách. Jako příklad uvedl podporu maďarského premiéra Viktora Orbána, kterého obdivuje pro jeho politiku kontroly hranic.

V rozhovoru Trump nabídl také tvrdé názory na domácí záležitosti. Řekl, že podpora okamžitého snížení úrokových sazeb bude lakmusovým papírkem pro výběr nového předsedy Federálního rezervního systému.

V Latinské Americe nevyloučil použití síly proti cílům spojeným s obchodem s drogami v Mexiku a Kolumbii. Vyjádřil se také k ekonomice, kterou ohodnotil jako „A-plus-plus-plus-plus-plus“, a trval na tom, že ceny klesají, ačkoli poslední Index spotřebitelských cen ukázal opak.

Trump se však nevyjádřil k podpoře dočasného prodloužení dotací na zdravotní pojištění v rámci programu Obamacare, ačkoliv se očekává prudký nárůst pojistného. Řekl, že doufá, že konzervativní soudci Nejvyššího soudu Clarence Thomas a Samuel Alito zůstanou ve funkci, protože je považuje za „fantastické“.

před 25 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí

Město Pokrovsk na východní Ukrajině ještě nepadlo, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že ruské síly ho obsadily. Podle BBC ale není pochyb o tom, že Ukrajina v tomto klíčovém městě ztrácí půdu pod nohama. Pro Rusko je Pokrovsk dalším krokem k dosažení cíle ovládnout celý Donbas, Kyjev naopak potřebuje dokázat, že je stále schopen ruskému tlaku odolávat.

před 1 hodinou

Antonov An-22

V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22

V Rusku se zřítilo vojenské letadlo Antonov An-22, na jehož palubě bylo podle dostupných zpráv sedm lidí. Neštěstí se stalo v Ivanovské oblasti. Zpravodajská agentura TASS uvedla, že stroj An-22 dopadl poblíž Uvodského rezervoáru.

před 2 hodinami

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.

před 3 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politico: Česko se s Babišem v čele stane dalším destruktivním prvkem v EU

Jmenování miliardáře Andreje Babiše novým českým premiérem vyvolává v Bruselu silné obavy z dalšího nárůstu populistických tendencí v Evropě. Oponenti se podle webu Politico obávají, že spojenectví, které by Babiš mohl na evropské úrovni vytvořit, by mohlo Střední Evropu silně přiklonit k protisystémovému směru. V kombinaci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem má Babiš potenciál ztěžovat legislativní procesy Evropské unie v klíčových oblastech.

před 3 hodinami

F-16 thajské armády

Nové boje na hranicích: Proč eskaluje napětí mezi Thajskem a Kambodžou?

Dlouhodobě doutnající napětí mezi Thajskem a Kambodžou se opět přeměnilo v otevřené boje na hranici, čímž bylo narušeno křehké příměří, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Od pondělí bylo zabito nejméně sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci. Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování násilí. Tyto střety, při nichž Thajsko podniklo letecké údery podél hranice, jsou nejvážnější od původního příměří sjednaného v červenci.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj s premiérem Petrem Fialou

Ukrajina připravuje nový mírový plán, Zelenskyj vyloučil územní ústupky

Ukrajina se připravuje předložit Bílému domu revidovaný mírový plán. Kyjev tím usiluje o to, aby se vyhnul nuceným územním ústupkům vůči Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj opět kategoricky odmítl postoupení jakékoliv části ukrajinské půdy s tím, že na to nemá „žádné zákonné právo“ podle ukrajinské ani mezinárodní legislativy. Své prohlášení učinil v pondělí během setkání s lídry Evropy a NATO.

Aktualizováno před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Počasí

Výhled počasí do konce prosince. V Česku se opět ochladí

Po neobvykle teplé první polovině týdne přijde ochlazení. Na přelomu roku se teploty opět přiblíží nule, ale sníh bude v následujících dnech a týdnech padat jedině na horách, kde se však může i udržet. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

Patrik Hezucký

Česko se s Patrikem Hezuckým rozloučí v pátek, odhalila Evropa 2

Česko zasáhla v uplynulém týdnu jedna mimořádně smutná zpráva. Ve věku pouhých 55 let zemřel Patrik Hezucký. Jak následně vyšlo najevo, známého moderátora zabil nádor. Blízké teď čekají smutné povinnosti. Už se přitom objevily první informace o posledním rozloučení s Hezuckým. 

včera

Filip Turek

Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu

Filip Turek je nadále kandidátem na ministra, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání koaliční rady. Turek se nedostavil na pondělní plánovanou konzultaci s prezidentem, protože skončil v nemocnici. Petr Pavel má ke jmenování Turka ministrem výhrady. 

včera

včera

včera

včera

včera

Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize

Spojené státy stupňují vojenský tlak na Venezuelu a zároveň se potácejí v domácím politickém chaosu. Směs námořních úderů, tajných operací a největšího vojenského shromáždění v Karibiku za desítky let posouvá krizi daleko za rámec běžné diplomacie a přibližuje scénář invaze do země s největšími ropnými zásobami světa. Jakékoli selhání ve Washingtonu tak může mít přímý dopad nejen na Caracas, ale i na ceny paliv a potravin po celém světě.

