Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci

Opoziční Piráty s největší pravděpodobností i nadále povede bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib, který byl volebním lídrem v říjnových sněmovních volbách. Hřib potvrdil, že bude v lednu obhajovat funkci předsedy. Tím se stal po konci Ivana Bartoše.
"Ano, budu obhajovat funkci předsedy Pirátů. Je to logický krok, volební výsledek nám dává za pravdu," řekl Hřib stanici CNN Prima News. Celostátní stranické fórum proběhne v sobotu 17. ledna v jihočeských Prachaticích. Současný předseda strany zmínil, že nehodlá měnit svou vizi. Piráti mají podle Hřiba nabízet alternativu k Babišově vládě, která v těchto dnech vzniká.
"Být úspěšnou opoziční stranou, která přesně pojmenovává kroky vlády, nabízí konkrétní řešení, ať už v oblasti protikorupčních zákonů nebo podpory dostupného bydlení, a je ochotná a schopná jednat napříč nejen tím, co se týče naplňování našeho programu, ale i hledat cesty, jak zamezit různým podivným praktikám vládnoucích," nastínil Hřib.
Hřib do letošního října působil výhradně v pražské politice. Zastupitelem na magistrátu se stal v říjnu 2018, přes čtyři roky byl primátorem hlavního města. V tuto chvíli ještě zastává pozici náměstka primátora pro dopravu. Od loňského listopadu je předsedou Pirátů, v čele strany nahradil dlouholetého šéfa Ivana Bartoše.
Letos v říjnu se pak stal poslancem, když Piráty jako volební lídr dovedl opět samostatně do Poslanecké sněmovny. Strana získala 8,97 procenta hlasů a celkem 18 poslanců, kteří jsou součástí sněmovní opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristů.
Nové vedení si v lednu zvolí také ODS. Končící premiér Petr Fiala po volebním neúspěchu oznámil, že na nejvyšší stranický post již nebude kandidovat. Favoritem na obsazení pozice předsedy je odcházející ministr dopravy Martin Kupka.
Ukrajina se připravuje předložit Bílému domu revidovaný mírový plán. Kyjev tím usiluje o to, aby se vyhnul nuceným územním ústupkům vůči Rusku. Prezident Volodymyr Zelenskyj opět kategoricky odmítl postoupení jakékoliv části ukrajinské půdy s tím, že na to nemá „žádné zákonné právo“ podle ukrajinské ani mezinárodní legislativy. Své prohlášení učinil v pondělí během setkání s lídry Evropy a NATO.
Zdroj: Libor Novák