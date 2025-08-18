Cestování městskou hromadnou dopravou v Praze od příštího roku podraží. V pondělí padlo rozhodnutí o zvýšení cen jednorázových jízdenek, cesty budou od ledna dražší i v okolním Středočeském kraji. Informoval o tom web iDnes.cz.
Městští radní v pondělí schválili zdražení jednorázových jízdenek. Třicetiminutová jízda zdraží z 30 na 36 korun (při koupi jízdenky v aplikaci Lítačka), respektive 39 korun. Cena SMS jízdenky na půlhodinku se zvýší z 31 na 42 korun.
Jízdenka na 90 minut vyjde cestujícího od ledna na 46 korun (při nákupu v Lítačce), respektive 50 korun. SMS jízdenka na hodinu a půl bude stát 55 korun. Ceny se zvýší také u jízdenek na 24 a 72 hodin, zdraží přeprava psa či zavazadla. O stovky korun vyšší budou také pokuty za jízdu načerno.
Jízdné zdraží i v regionální dopravě. Pražští radní vzali na vědomí, že od ledna se o 20 procent zvýší ceny elektronických a o 30 procent ceny papírových jízdenek ve veřejné dopravě v okolním Středočeském kraji.
Stejná zůstává cena pražských měsíčních a ročních kuponů. Lítačka na rok bude i nadále stát 3650 korun, tedy 10 korun na den. Měsíční kupon vyjde dospělého cestujícího na 550 korun a čtvrtletní na 1480 korun.
"Úprava se týká jednorázových jízdenek, které využívají spíše turisté. Jsem rád, že jsme dnes bez zbytečného populismu udělali odpovědný krok, který Praha potřebuje, aby si i do budoucna zachovala světovou kvalitu a dostupnost veřejné dopravy," komentoval pondělní rozhodnutí Tomáš Portlík z ODS.
Související
Další víkend, další výluka v metru. Pražané už jsou přes léto zvyklí
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
MHD Praha , doprava , Praha , Středočeský kraj
Aktuálně se děje
před 51 minutami
Cestování MHD v Praze zdraží. Jednorázové jízdenky budou od ledna stát víc peněz
před 1 hodinou
Rusové nepolevili v útocích na Ukrajinu. Mezi devíti mrtvými jsou i děti
před 2 hodinami
Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ
před 3 hodinami
Předpověď slibuje příjemné letní počasí. Přes 30 stupňů bude ve středu
před 3 hodinami
Zemřel Terence Stamp (†87), britský herec s nominací na Oscara
před 4 hodinami
Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu
před 5 hodinami
ANO je na cestě k volebnímu triumfu. Posilují Piráti, Motoristé jsou těsně pod hranou
před 5 hodinami
Zelenskyj může ukončit válku okamžitě, prohlásil Trump před jednáním
před 7 hodinami
Počasí se příští víkend ochladí, teploty klesnou pod 20 stupňů
včera
Evropští lídři jedou do USA, aby Trump nešikanoval Zelenského? Rubio se ohradil proti tvrzení médií
včera
Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů
včera
Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5
včera
CNN: Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. V případě dohody nenapadne Evropu, tvrdí
včera
Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU
včera
Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit
včera
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
včera
Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem
včera
Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy
včera
Zelenskyj: Neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války
včera
Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem
Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.
Zdroj: Libor Novák