Cestování MHD v Praze zdraží. Jednorázové jízdenky budou od ledna stát víc peněz

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. srpna 2025 13:22

Tramvaje v Praze, ilustrační foto
Tramvaje v Praze, ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Cestování městskou hromadnou dopravou v Praze od příštího roku podraží. V pondělí padlo rozhodnutí o zvýšení cen jednorázových jízdenek, cesty budou od ledna dražší i v okolním Středočeském kraji. Informoval o tom web iDnes.cz. 

Městští radní v pondělí schválili zdražení jednorázových jízdenek. Třicetiminutová jízda zdraží z 30 na 36 korun (při koupi jízdenky v aplikaci Lítačka), respektive 39 korun. Cena SMS jízdenky na půlhodinku se zvýší z 31 na 42 korun.

Jízdenka na 90 minut vyjde cestujícího od ledna na 46 korun (při nákupu v Lítačce), respektive 50 korun. SMS jízdenka na hodinu a půl bude stát 55 korun. Ceny se zvýší také u jízdenek na 24 a 72 hodin, zdraží přeprava psa či zavazadla. O stovky korun vyšší budou také pokuty za jízdu načerno. 

Jízdné zdraží i v regionální dopravě. Pražští radní vzali na vědomí, že od ledna se o 20 procent zvýší ceny elektronických a o 30 procent ceny papírových jízdenek ve veřejné dopravě v okolním Středočeském kraji. 

Stejná zůstává cena pražských měsíčních a ročních kuponů. Lítačka na rok bude i nadále stát 3650 korun, tedy 10 korun na den. Měsíční kupon vyjde dospělého cestujícího na 550 korun a čtvrtletní na 1480 korun. 

"Úprava se týká jednorázových jízdenek, které využívají spíše turisté. Jsem rád, že jsme dnes bez zbytečného populismu udělali odpovědný krok, který Praha potřebuje, aby si i do budoucna zachovala světovou kvalitu a dostupnost veřejné dopravy," komentoval pondělní rozhodnutí Tomáš Portlík z ODS. 

15. srpna 2025 22:12

Další víkend, další výluka v metru. Pražané už jsou přes léto zvyklí

