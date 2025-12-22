Cestující v železniční dopravě si musí dát pozor. Také o letošních Vánocích budou jezdit vlaky Českých drah podle svátečních jízdních řádů. Dopravce proto žádá cestující, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím o omezení provozu vlaků v tomto období.
Nejmenší zájem o cesty je tradičně večer a v noci 24. prosince a ráno 25. prosince. V tuto dobu dochází každoročně k největšímu omezení provozu. O vánočních prázdninách, letos od 22. prosince 2025 do pátku 2. ledna 2026, bude omezený provoz několika spojů, které fungují jako školní nebo posilové v běžných pracovních dnech.
Dne 24. prosince budou jezdit spoje Českých drah jako ve svátek a jako každý rok dojde okolo 18. hodiny k postupnému utlumení provozu. Kvůli minimální poptávce po cestování na Štědrý večer většina večerních a nočních regionálních a množství dálkových vlaků nepojde. Například poslední expres z Prahy do Plzně pojede 24. prosince z pražského hlavního nádraží v 19:35 a do Českých Budějovic ve 20:31 hod.
Ve středu 25. prosince pojedou vlaky podle svátečních jízdních řádů, klasický sváteční provoz však začne o něco později, než je obvyklé, a to zhruba kolem šesté až sedmé hodiny ráno. Podle svátečních jízdních řádů pojedou vlaky ČD i v pátek 26. prosince na Štěpána na 2. svátek vánoční.
V souvislosti se svátečním provozem doporučujeme cestujícím v nadcházejících dnech věnovat zvýšenou pozornost informacím o omezení v době Vánoc. Konkrétní údaje o omezení jednotlivých vlaků jsou uvedeny v elektronických vyhledávačích spojení a v knižních jízdních řádech jsou datumová omezení vyznačena příslušnou poznámkou v záhlaví sloupce u konkrétního vlaku.
Související
V neděli startuje nový jízdní řád. České dráhy nabídnou ještě více komfortních vlaků
Tragédie na Hané. Vlak se střetl s osobním autem, žena nepřežila
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Vánoce omezí vlakovou dopravu. Cestující si musí dát pozor na omezení
před 1 hodinou
Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek
před 2 hodinami
Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky
Aktualizováno před 3 hodinami
Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat
před 4 hodinami
Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci
před 5 hodinami
Konečně zimní počasí. Letošní Vánoce budou jiné, potvrdili meteorologové
před 6 hodinami
Trump se zřejmě nevzdává "amerického" Grónska. Jmenoval nového vyslance
před 7 hodinami
Drama v Liberci. Sedm zraněných při požáru domu, zachraňovali je hasiči
před 7 hodinami
Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci
před 9 hodinami
Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident
před 10 hodinami
Tragédie v Českých Budějovicích. Chodkyně nepřežila střet s autem
před 11 hodinami
Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka
před 12 hodinami
Exploze v Moskvě. Generál je po smrti, mluví se o podílu Ukrajinců
před 12 hodinami
Podnikatel Karel Kadlec zemřel. Z CarTec Group udělal respektovanou firmu
před 13 hodinami
Witkoff jednal o míru s Kyjevem i Moskvou. Bylo to produktivní a konstruktivní, řekl
před 14 hodinami
Vražda na Šternbersku. Na místě činu se údajně střílelo
před 15 hodinami
Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?
včera
Rutte: Putin je ochoten obětovat obrovské množství lidí. Na Ukrajině se zranilo nebo zemřelo milion Rusů
včera
Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní
včera
"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem
Kolem nově zpřístupněné „Epsteinovy knihovny“ Ministerstva spravedlnosti USA se rozpoutala bouře poté, co z webových stránek zmizela fotografie obsahující snímek Donalda Trumpa. Snímek zachycoval pracovní stůl s několika zarámovanými fotografiemi, přičemž na jedné z nich byl Trump společně s Ghislaine Maxwellovou. Pozorní uživatelé si všimli, že v číselné řadě souborů vznikla mezera, kdy po dokumentu s číslem 467 následuje až 469. Podle některých amerických politiků se může jednat o jeden z největších pokusů o utajování v historii.
Zdroj: Libor Novák