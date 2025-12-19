Metro opět staví ve všech stanicích na lince C. Pankrác po rekonstrukci opět funguje

Vlaky metra na lince C od pátečního odpoledne opět zastavují ve všech stanicích. Cestující mohou po téměř roční rekonstrukci znovu nastupovat a vystupovat na Pankráci, kde do budoucna bude možné přestupovat i na linku D, která ještě není v provozu.
Dopravní podnik informoval o otevření zmodernizované stanice Pankrác v pátek odpoledne na sociální síti. Městská firma zmínila, že zkušební provoz se podařilo zahájit o necelé tři týdny dříve oproti plánovanému harmonogramu.
"Cestující mohou nově využívat také první část podchodu pod ulicí Na Pankráci, který přímo spojuje vestibul stanice s nástupišti tramvajových zastávek. Vzhledem ke zprovoznění stanice v předtermínu budou na některých místech ještě probíhat dokončovací práce, pouze v lokálních záborech a bez zásadního dopadu na provoz. Dokončeny budou v průběhu ledna 2026," dodal dopravce.
Stanice Pankrác byla kvůli rekonstrukci uzavřena od pondělí 6. ledna 2025. Vlaky stanicí v uplynulých měsících projížděly. Lidé museli v oblasti, kterou stanice obsluhuje, využívat povrchovou dopravu.
Dopravce doporučoval zejména tramvajovou linku 19 od stanice metra Pražského povstání. Její provoz byl posílen. Došlo také ke zkrácení linky 193 do trasy Šeberák – Pražského povstání, kterou bylo možné v úseku Pražského povstání – Pankrác využít jako náhradní dopravu. Ze stanice Budějovická šlo využít autobusovou linku 134.
