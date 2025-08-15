Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. srpna 2025 21:13

Kanye West
Kanye West Foto: Instagram Kanye West

Přijede kontroverzní rapper Kanye West do Česka, konkrétně do Prahy? I vysoce postavení lidé se proti tomu začínají bouřit. Ozval se například předseda Pirátů a náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Obyvatele hlavního města dokonce vyzval k podpoře petice. 

Hřib, který byl v minulosti i primátorem, v pátek na sociální síti X reagoval na spekulace, podle nichž se má West chystat na vystoupení v Praze. Piráti jsou podle svého volebního lídra jasně proti.

"Praha je město hrdinného odporu proti nacismu — naši předci v Pražském povstání statečně bojovali za svobodu a lidskou důstojnost. Proto je zcela nepřijatelné, aby se zde konal koncert někoho, kdo šíří nenávist, hajluje, zpívá o Adolfu Hitlerovi a prodává trička se svastikou," uvedl náměstek primátora.

West podle jeho slov nemá v Praze místo. "Nesmíme dovolit, aby se historie opakovala nebo byla zneužita k propagaci nenávistných ideologií," konstatoval Hřib a vyzval spoluobčany k podpisu příslušné petice. Do páteční 11. hodiny ji podepsalo přes 12 tisíc lidí.

Autoři petice zmiňují, že americký rapper opakovaně veřejně vyjadřuje obdiv k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, relativizuje nacistické zločiny, vydal skladbu nazvanou "Heil Hitler" a prodával trička se svastikou. Vystoupení hudebníka provází projevy antisemitismu, glorifikace totalitní ideologie a rizikem, že přitáhne extremistické skupiny.

Osmačtyřicetiletý Ye, vlastním jménem Kanye Omari West, je americký rapper, který zásadně ovlivnil hip hop. Patří k nejúspěšnějším hudebníkům, co se týká prodejů. Během kariéry získal přes 20 cen Grammy a spoustu dalších ocenění. 

před 5 hodinami

Zemřel muzikálový zpěvák Petr Dopita, proslavil se jako Dracula

Související

Adidas, photo by Henry & Co.

Adidas míří do ztráty díky rasistickým výrokům rappera Kanye Westa. Zboží firmy za 30 miliard Kč zřejmě jen tak spálí

Akcie německého Adidasu, ikonického výrobce sportovních potřeb, se závěrem týdne dramaticky propadly poté, co firma varovala, že má ve skladech neprodejné zboží za 1,2 miliardy eur, neboli zhruba 28,5 miliardy korun. Jak ekonom Kovanda informuje, jedná se o zboží, které sportovní gigant vyrobil pod značkou Yeezy v rámci marketingové spolupráce s americkým rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West.
Kanye West

Ye, dříve Kanye West, opět vyráží dech. Rapper zaskočil slovy o Hitlerovi

Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, upustil od převzetí internetové sociální sítě Parler, která je populární hlavně mezi americkými konzervativci. Ye ve čtvrtek v rozhovoru s dezinformátorem Alexem Jonesem řekl, že "má rád (Adolfa) Hitlera" a v jiné části, že "má rád i nacisty". Podle společnosti Parlement Technologies, která síť vlastní, rozhodnutí o neuskutečnění prodeje padlo už v listopadu a nesouvisí s rapperovými nejnovějšími výroky, které nepřímo odsoudil i americký prezident Joe Biden.

Více souvisejících

Kanye West Zdeněk Hřib Praha petice

Aktuálně se děje

před 20 minutami

před 41 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír

Ukrajina neplánuje přestat s dálkovými útoky drony na ruské území, a to až do doby, než bude Moskva souhlasit se spravedlivým mírem. Toto jasné prohlášení zaznělo v neobvyklém rozhovoru s jedním z velitelů ukrajinských dronových jednotek, generálem Jurijem Ščygolem.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Demonstranti v Anchorage

"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti. 

před 8 hodinami

Donald Trump

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

před 8 hodinami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry

Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Prezident Trump

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.

před 11 hodinami

Vladimír Putin a Donald Trump

Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání

Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce představuje zásadní událost v současné světové politice. Tento moment navazuje na sérii jejich předchozích setkání, která pokaždé přinesla důležitá novinová témata a odhalila detaily o jejich zajímavém a často nepředvídatelném osobním vztahu.

před 11 hodinami

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Jižní Korea řeší zásadní problém: Nemá kdo bránit zemi před Kim Čong-unem

Jižní Korea se již dlouho potýká s klesající porodností, což má nyní přímý dopad na její armádu. Nová zpráva Ministerstva obrany odhalila, že počet vojáků se za posledních šest let snížil o 20 %. Důvodem je stále menší počet mladých mužů, kteří jsou k dispozici pro povinnou vojenskou službu, což je odrazem stárnoucí populace a zmenšující se pracovní síly.

před 12 hodinami

prodejna Alza

Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz zavede výkupní bonus na mobilní telefony i pro firemní zákazníky. V reakci na článek serveru EuroZprávy.cz, který informoval o nemožnosti využít tuto službu, ačkoliv ji e-shop aktivně nabízí, to uvedla zástupkyně PR oddělení.

před 13 hodinami

před 14 hodinami

Počasí zůstane tropické i o víkendu, extrémní teploty ale klesnou

O víkendu se počasí mírně ochladí. Ačkoliv ještě v sobotu budou denní maxima dosahovat tropických hodno, podle ČHMÚ.cz nebudou teploty tak vysoké jako dnes. V neděli se pak tropů nedočkáme zřejmě vůbec.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy