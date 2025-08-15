Pražané se staví proti koncertu Kanyeho Westa. Ozval se Hřib, vznikla petice

Přijede kontroverzní rapper Kanye West do Česka, konkrétně do Prahy? I vysoce postavení lidé se proti tomu začínají bouřit. Ozval se například předseda Pirátů a náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Obyvatele hlavního města dokonce vyzval k podpoře petice.
Hřib, který byl v minulosti i primátorem, v pátek na sociální síti X reagoval na spekulace, podle nichž se má West chystat na vystoupení v Praze. Piráti jsou podle svého volebního lídra jasně proti.
"Praha je město hrdinného odporu proti nacismu — naši předci v Pražském povstání statečně bojovali za svobodu a lidskou důstojnost. Proto je zcela nepřijatelné, aby se zde konal koncert někoho, kdo šíří nenávist, hajluje, zpívá o Adolfu Hitlerovi a prodává trička se svastikou," uvedl náměstek primátora.
West podle jeho slov nemá v Praze místo. "Nesmíme dovolit, aby se historie opakovala nebo byla zneužita k propagaci nenávistných ideologií," konstatoval Hřib a vyzval spoluobčany k podpisu příslušné petice. Do páteční 11. hodiny ji podepsalo přes 12 tisíc lidí.
Autoři petice zmiňují, že americký rapper opakovaně veřejně vyjadřuje obdiv k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, relativizuje nacistické zločiny, vydal skladbu nazvanou "Heil Hitler" a prodával trička se svastikou. Vystoupení hudebníka provází projevy antisemitismu, glorifikace totalitní ideologie a rizikem, že přitáhne extremistické skupiny.
Osmačtyřicetiletý Ye, vlastním jménem Kanye Omari West, je americký rapper, který zásadně ovlivnil hip hop. Patří k nejúspěšnějším hudebníkům, co se týká prodejů. Během kariéry získal přes 20 cen Grammy a spoustu dalších ocenění.
