Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií.
„Je mi ctí, že je s námi prezident Ukrajiny. Právě jsme měli velmi příjemné setkání s prezidentem Ruska. Dnešní setkání je velmi důležité,“ sdělil Trump na samý úvod setkání. „Pokud dnes vše dobře dopadne, existuje rozumná šance na ukončení války,“ dodal. Během jednání americký vůdce informoval, že bude trvat na mírové dohodě, nikoliv jen příměří.
Trump během tiskové konference potvrdil, že americká podpora Ukrajině bude pokračovat, ať pondělní schůzka dopadne jakkoli. Nevyloučil ani možné vyslání amerických mírových jednotek poté, co by teoreticky byl podepsán mír. „V zajištění míru bude hrát hlavní roli Evropa, ale USA se budou také podílet. Evropa je první linií obrany, protože je tam. Ale my jim pomůžeme. Také se zapojíme … Myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout míru, bude to fungovat. O tom nepochybuji,“ shrnul šéf Bílého domu. Informovala o tom americká stanice CNN.
Řeč přišla i na potenciální mírové záruky. „Poskytneme jim velmi dobrou obranu a velmi dobrou bezpečnost,“ nastínil Trump podle listu New York Times. Na otázku novinářů ohledně bezpečnostních záruk odpovídal také ukrajinský prezident. Když byl dotázán, jaké záruky bude Kyjev v rámci mírové dohody požadovat, řekl stroze: „Všechny.“
Zelenskyj během tiskové konference zmínil, že pokud bude dohodnuto příměří, uspořádá na Ukrajině prezidentské volby. Podotkl, že je obtížné nechat lidi volit během války. Trump ale ironicky odsekl: „Myslíte, že pokud budeme s někým ve válce, nebudou žádné volby? To je dobré,“ zasmál se. Ukrajinský prezident se v odpovědi pouze pousmál a řekl, že „ne“.
Rovněž poděkoval Trumpovi za možnost nákupu amerických zbraní namísto vojenské pomoci ve výší více než 65 miliard dolarů, která byla podle NY Times dohodnuta ještě za vlády Joea Bidena. „Jsme vděčni za tuto příležitost a tento program,“ uvedl Zelenskyj.
Velmi náročnou otázkou, zda „pošle další lidi na smrt, nebo zda je připraven překreslit mapy“, Zelenského překvapil reportér stanice Fox News. „Děkuji za vaši otázku,“ odvětil prezident a doplnil, že jeho země nutně musí najít diplomatické řešení války a „je připraven“ setkat se i s Vladimirem Putinem.
Trump oznámil, že po setkání bude telefonicky hovořit s Putinem. „Očekává můj hovor, jakmile toto setkání skončí,“ informoval.
Evropští lídři se zúčastnili virtuálního setkání takzvané Koalice ochotných, hlavních evropských spojenců Ukrajiny. Jednání bylo před malou chvílí ukončeno a lídři zemí se začínají vyjadřovat k hlavním bodům, které byly projednány.
Zdroj: Libor Novák