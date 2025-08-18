Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Jakub Jurek

Jakub Jurek

18. srpna 2025 19:56

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)
Prohlédněte si 3 fotografie Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Foto: The White House

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 

„Je mi ctí, že je s námi prezident Ukrajiny. Právě jsme měli velmi příjemné setkání s prezidentem Ruska. Dnešní setkání je velmi důležité,“ sdělil Trump na samý úvod setkání. „Pokud dnes vše dobře dopadne, existuje rozumná šance na ukončení války,“ dodal. Během jednání americký vůdce informoval, že bude trvat na mírové dohodě, nikoliv jen příměří. 

Trump během tiskové konference potvrdil, že americká podpora Ukrajině bude pokračovat, ať pondělní schůzka dopadne jakkoli. Nevyloučil ani možné vyslání amerických mírových jednotek poté, co by teoreticky byl podepsán mír. „V zajištění míru bude hrát hlavní roli Evropa, ale USA se budou také podílet. Evropa je první linií obrany, protože je tam. Ale my jim pomůžeme. Také se zapojíme … Myslím, že pokud se nám podaří dosáhnout míru, bude to fungovat. O tom nepochybuji,“ shrnul šéf Bílého domu. Informovala o tom americká stanice CNN. 

Řeč přišla i na potenciální mírové záruky. „Poskytneme jim velmi dobrou obranu a velmi dobrou bezpečnost,“ nastínil Trump podle listu New York Times. Na otázku novinářů ohledně bezpečnostních záruk odpovídal také ukrajinský prezident. Když byl dotázán, jaké záruky bude Kyjev v rámci mírové dohody požadovat, řekl stroze: „Všechny.“

Zelenskyj během tiskové konference zmínil, že pokud bude dohodnuto příměří, uspořádá na Ukrajině prezidentské volby. Podotkl, že je obtížné nechat lidi volit během války. Trump ale ironicky odsekl: „Myslíte, že pokud budeme s někým ve válce, nebudou žádné volby? To je dobré,“ zasmál se. Ukrajinský prezident se v odpovědi pouze pousmál a řekl, že „ne“. 

Rovněž poděkoval Trumpovi za možnost nákupu amerických zbraní namísto vojenské pomoci ve výší více než 65 miliard dolarů, která byla podle NY Times dohodnuta ještě za vlády Joea Bidena. „Jsme vděčni za tuto příležitost a tento program,“ uvedl Zelenskyj. 

Velmi náročnou otázkou, zda „pošle další lidi na smrt, nebo zda je připraven překreslit mapy“, Zelenského překvapil reportér stanice Fox News. „Děkuji za vaši otázku,“ odvětil prezident a doplnil, že jeho země nutně musí najít diplomatické řešení války a „je připraven“ setkat se i s Vladimirem Putinem. 

Trump oznámil, že po setkání bude telefonicky hovořit s Putinem. „Očekává můj hovor, jakmile toto setkání skončí,“ informoval. 

před 1 hodinou

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Dmytro Zolotukhin Původní zpráva

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl. 

Donald Trump Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) válka na Ukrajině USA (Spojené státy americké) Ukrajina Rusko

před 24 minutami

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Dmytro Zolotukhin

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily

Americké bombardéry nad hlavami účastníků summitu měly působit jako symbol moci, ale vše skončilo fiaskem. Administrativa Donalda Trumpa místo demonstrace síly předvedla geopolitický ústup. Šéf Kremlu Vladimir Putin přijel do Anchorage jako vítěz, před jehož letadlem poklekli američtí vojáci, aby pateticky natáhli červený koberec. Spojené státy přijaly roli tlumočníka ruských zájmů, zatímco Ukrajina zůstává osamocena. Svět sleduje novodobý Mnichov v přímém přenosu.š

před 5 hodinami

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu

Ukrajina musí dostat jasné bezpečnostní garance od USA a Evropy, konstatoval premiér Petr Fiala (ODS) po nedělní videokonferenci evropských lídrů, která předcházela dnešní schůzce v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítá ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských státníků. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj díky tomu stal znovu nepostradatelným účastníkem jednání. „Diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ popisuje Kraus. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Válka v Izraeli

Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu

Stále více států se přiklání k uznání Palestiny jako samostatného a suverénního státu. V kontextu současné humanitární krize, zejména v Pásmu Gazy, nabývá tento krok nejen diplomatického, ale především morálního významu. Uznání Palestiny se tak stává symbolem podpory práva na sebeurčení a důstojnost i pro ty, kteří dosud nedisponují plnou státní strukturou.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

včera

Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5

Evropští lídři se zúčastnili virtuálního setkání takzvané Koalice ochotných, hlavních evropských spojenců Ukrajiny. Jednání bylo před malou chvílí ukončeno a lídři zemí se začínají vyjadřovat k hlavním bodům, které byly projednány.

Zdroj: Libor Novák

