Fotbalová Chance liga hlásí návrat ztraceného syna. Do Hradce přichází exslávista Van Buren

Připomeňme, že tento dvaatřicetiletý kanonýr oblékal sešívaný dres v letech 2016 až 2024, přičemž v něm dopomohl tomuto pražskému klubu hned k devíti trofejím, z toho hned ke čtyřem ligovým. Ze Slavie několikrát odešel na hostování, a to do nizozemského Haagu, Liberce a Českých Budějovic. Právě ze svého působení na jihu Čech se zná s koučem Davidem Horejšem, se kterým se nyní potká opět v Hradci Králové.

V rámci tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže nastoupil do 160 zápasů, během nichž zaznamenal 34 branek. V loňském roce se rozhodl k přestupu do polské Cracovie a přestože tam podepsal smlouvu na dva roky, už po jednom z nich se vrací zpátky do Česka.

Pro východočeský klub je Mick van Buren ideální posilou, jelikož už delší dobu hledalo někoho na post hrotového útočníka. "Delší dobu jsme hledali zkušeného útočníka, který má potřebnou kvalitu a charakter. Zároveň jsme hledali hráče, který už je prověřený, zná české prostředí, má výbornou předfinální fázi a umí dávat góly. Mick van Buren toto beze zbytku splňuje," řekl k nové posile hradecký sportovní ředitel Jiří Sabou.

Van Buren možnost návratu do Česka uvítal. "O zájmu Hradce jsem věděl poměrně brzy, potom jsem i já sám začal uvažovat o tom, co by mi tohle přestupové okno mohlo přinést. Kvůli své situaci v Polsku jsem začal uvažovat o změně. Když se varianta návratu do Čech ukázala být reálnější, tak jsem si začal zjišťovat informace," prozradil nizozemský kanonýr a pokračoval: "Poznal jsem, že v Hradci se teď rozvíjí skutečně zajímavý projekt, o kterém jsem se bavil s lidmi z klubu. Zvlášť s trenérem Horejšem jsem toho probral hodně. Probudil ve mně velký zájem, takže jsem teď opravdu šťastný, že jsem tady."