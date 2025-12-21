Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní

Ankara se snaží o zásadní průlom ve vztazích s Washingtonem. Hlavním cílem turecké diplomacie je návrat do prestižního programu vývoje a nákupu stíhaček F-35, ze kterého bylo Turecko vyloučeno poté, co před šesti lety zakoupilo ruský systém protivzdušné obrany S-400. Podle zdrojů agentury Bloomberg Turecko nyní vážně zvažuje, že se ruské techniky zbaví, aby odstranilo hlavní překážku v komunikaci s USA.
O tomto strategickém kroku měl prezident Recep Tayyip Erdogan osobně hovořit s Vladimirem Putinem během jejich nedávné schůzky v Turkmenistánu. Washington totiž neustále opakuje, že ruské radary na území spojence NATO mohou ohrozit utajované technologie amerických stíhaček. Americký velvyslanec Tom Barrack dal jasně najevo, že bez vyřazení systémů S-400 z provozu není návrat Turecka k moderním letounům možný.
Ve hře je nyní několik variant, jak se s ruskými raketami vypořádat. Diplomaté spekulují o tom, že by Ankara mohla baterie poslat zpět do Ruska, nechat je zlikvidovat, nebo je dokonce předat pod dohled amerických expertů. Ačkoliv turecké ministerstvo obrany zatím oficiálně popírá, že by k nějakému rozhodnutí již došlo, potvrzuje, že intenzivní rozhovory s americkou stranou stále probíhají.
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan neskrývá optimismus a věří, že se situaci podaří vyřešit ve velmi blízké budoucnosti. Ankara sází především na nástup staronové administrativy Donalda Trumpa, od které si slibuje zrušení ekonomických a vojenských sankcí. Pro Turecko je modernizace letectva prioritou, protože technologické zaostávání za sousedy začíná být pro zemi rizikové.
Geopolitický dopad takového rozhodnutí by byl obrovský. Pokud se Turecko skutečně rozhodne ruský systém odstranit, nepochybně to vyvolá napětí ve vztazích s Moskvou. Na druhou stranu by to znamenalo konec jednoho z největších sporů uvnitř Severoatlantické aliance za poslední roky.
Zdroj: Libor Novák