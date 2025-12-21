Rutte: Putin je ochoten obětovat obrovské množství lidí. Na Ukrajině se zranilo nebo zemřelo milion Rusů

Generální tajemník NATO Mark Rutte pro deník Bild promluvil o nejvážnější bezpečnostní situaci v Evropě od konce druhé světové války. Šéf Aliance zdůraznil, že pro zajištění budoucího míru je nezbytné radikálně zvýšit výdaje na obranu a zajistit, aby Ukrajina zůstala v boji proti ruské agresi co nejsilnější. Rutte ocenil zejména roli Německa, které podle něj převzalo v Evropě vůdčí úlohu díky výraznému navýšení svého vojenského rozpočtu.
Podle odhadů NATO je Vladimir Putin ochoten obětovat obrovské množství vlastních lidí – na ruské straně mělo padnout nebo být zraněno až 1,1 milionu vojáků, ačkoliv si letos Rusko připsalo jen minimálních územní zisky.
Rutte vysvětlil, že budoucí bezpečnostní záruky pro Ukrajinu musí stát na třech pilířích: špičkově vybavené ukrajinské armádě, „Koalici ochotných“ evropských států v čele s Francií a Británií a na pevném závazku Spojených států. Cílem je vytvořit takovou sílu, aby si Rusko už nikdy netrouflo na Ukrajinu zaútočit.
Jedním z nejvýraznějších bodů rozhovoru bylo potvrzení, že některé evropské země jsou připraveny vyslat na Ukrajinu své vojáky, pokud by to bylo po uzavření příměří nutné k udržení míru.
V současné době se v Bruselu intenzivně pracuje na detailech této mise, která by mohla zahrnovat pozemní, námořní i vzdušné síly. Rutte také vyjádřil velkou důvěru v amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého označil za jediného lídra schopného přimět Putina k jednacímu stolu a k trvalému míru.
Prezident Trump podle Rutteho zůstává pevně oddán Alianci, i když dává jasně najevo svá očekávání ohledně vyšších finančních příspěvků evropských spojenců. NATO má pro USA přímý strategický význam nejen kvůli bezpečnosti Evropy, ale také kvůli ochraně Arktidy a severního Atlantiku.
Rutte kategoricky odmítl spekulace o tom, že by se Spojené státy chystaly z Evropy vojensky stáhnout, a zdůraznil, že Trumpovo okolí i americké bezpečnostní instituce si důležitost silného spojenectví plně uvědomují.
Na závěr generální tajemník apeloval na mladou generaci a připomněl, že v případě ohrožení bude nutné bránit vlastní zemi se zbraní v ruce. Upozornil také na nebezpečné spojenectví Ruska s Čínou, která pozorně sleduje situaci kolem Taiwanu.
Pokud by došlo ke konfliktu v Asii, Čína by pravděpodobně tlačila na Rusko, aby zvýšilo tlak v Evropě a odvedlo pozornost Západu. Proto musí být NATO silnější než kdy dříve a disponovat těmi nejlepšími lidmi v uniformách.
válka na Ukrajině , Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii)
