Kreml popřel trojstranná jednání s USA a Ukrajinou. Macron přivítal ochotu Putina s ním mluvit

Elysejský palác v neděli oficiálně přivítal zprávu z Kremlu, podle které je ruský prezident Vladimir Putin ochoten usednout k jednacímu stolu se svým francouzským protějškem. Tato zpráva přichází po dlouhém období ticha a mohla by znamenat zásadní posun v evropské bezpečnostní architektuře.
Francouzská strana vnímá veřejný souhlas Moskvy s obnovením dialogu jako pozitivní signál pro celou Evropu. Podle vyjádření prezidentské kanceláře se v nejbližších dnech rozhodne o konkrétní formě a termínu, kdy by k hovoru mohlo dojít. Paříž zdůrazňuje, že je nutné postupovat uvážlivě a zvolit nejlepší možný způsob, jak v rozhovorech pokračovat.
Mluvčí Kremlu potvrdil, že ruský prezident je připraven k otevřenému dialogu s Emmanuelem Macronem, což vyvolalo vlnu spekulací o možných ústupcích. Francie se v tomto ohledu snaží hrát roli klíčového prostředníka mezi Východem a Západem. Očekává se, že nadcházející rozhovor se zaměří především na deeskalaci napětí a hledání společných bodů pro budoucí stabilitu.
Zatímco se otevírá kanál mezi Paříží a Moskvou, jiné diplomatické iniciativy se potýkají s komplikacemi. Poradce ruského prezidenta pro zahraniční politiku Jurij Ušakov důrazně odmítl spekulace o připravovaných trojstranných rozhovorech. Podle něj se o formátu zahrnujícím Spojené státy, Rusko a Ukrajinu v tuto chvíli vůbec nejedná.
Ušakov uvedl, že tato iniciativa nebyla seriózně prodiskutována a podle jeho informací se žádné takové setkání v Miami ani jinde nepripravuje. Kreml se tak snaží utlumit očekávání, která vyvolala přítomnost diplomatů na Floridě. Ruská strana zřejmě preferuje spíše bilaterální jednání nebo jiné formáty, které by více vyhovovaly jejím strategickým zájmům.
Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o rychlém postupu prací svého týmu přímo ve Spojených státech. Ukrajinští vyjednavači strávili uplynulé dny na Floridě, kde ladili další kroky s americkou stranou. Zelenskyj ocenil rychlost, s jakou se podařilo navázat úzkou spolupráci s týmem budoucí americké administrativy.
Ukrajinský lídr však zároveň upozornil, že rozhovory s Washingtonem nesmí probíhat izolovaně od evropských partnerů. Zelenskyj proto volá po širších konzultacích, které by do procesu ukončení konfliktu zapojily i klíčové hráče z Evropy. Podle jeho slov je nezbytné, aby evropské mocnosti měly u jednacího stolu svůj hlas.
Svoji snahu o koordinaci se spojenci potvrdil Zelenskyj i nedávným telefonátem s norským premiérem Jonasem Gahrem Stoerem. Norsko a další skandinávské země hrají v podpoře Kyjeva důležitou roli a Ukrajina s nimi hodlá úzce spolupracovat i nadále. Tato diplomatická ofenziva má zajistit, že případné mírové dohody budou mít širokou mezinárodní podporu.
Spojené státy v pátek podnikly rozsáhlou sérii útoků na desítky cílů v Sýrii. Operace s názvem „Hawkeye“ byla přímou odvetou za nedávný útok, při kterém zahynuli dva američtí vojáci a civilní tlumočník. Prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social potvrdil, že Spojené státy splnily svůj slib a proti „vražedným teroristům“ nasadily velmi tvrdou sílu. Podle dostupných informací zasáhlo americké letectvo a dělostřelectvo přibližně 70 objektů spojených s teroristickou organizací Islámský stát (ISIS).
Zdroj: Libor Novák