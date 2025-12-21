Česko si připomíná druhé výročí tragické střelby na Filozofické fakultě

Česká republika si dnes připomíná druhé výročí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na náměstí Jana Palacha v Praze se sešli přední politici i veřejnost, aby uctili památku obětí u tamního pietního místa. Předseda Senátu Miloš Vystrčil při této příležitosti zdůraznil, že na tyto události nesmíme nikdy zapomenout a odpovědnost za to, aby se nic podobného neopakovalo, nese každý z nás.
Slova podpory pozůstalým a všem zasaženým zaslali také nejvyšší ústavní činitelé. Prezident Petr Pavel připomněl, že jde o událost, která nemá v novodobé historii země obdoby, a vyjádřil soustrast rodinám obětí z fakulty i z Klánovického lesa.
"Česko dnes vzpomíná na oběti událostí, které v naší novodobé historii nemají obdoby. V myšlenkách jsem se všemi, kteří před dvěma lety přišli o své blízké na Filozofické fakultě a v Klánovickém lese, a s těmi, kteří stále cítí tíhu a bolest tohoto dne," napsal Pavel na síti X.
Expremiér Petr Fiala uvedl, že myšlenky celého národa dnes patří těm, kteří stále cítí bolest a tíhu tohoto tragického dne. "Vzpomeňme dnes na všechny, kteří byli před dvěma roky zavražděni během útoku na FF UK. Jsem v myšlenkách s těmi, kterých se tento hrůzný čin dotkl, a s těmi, kdo přišli o své blízké. Myslím na ty, kteří se stále musí vyrovnávat s tím, co v těchto strašných chvílích prožili," napsal.
Pietní akce letos vrcholí benefičním koncertem s názvem „2. ROK POTÉ“. V rámci programu zazní mimo jiné světová premiéra skladby Jana Šikla, kterou autor věnoval přímo památce zesnulých studentů a pedagogů. Výtěžek z celé akce bude věnován organizaci Nevypusť duši, která se dlouhodobě zaměřuje na prevenci duševních potíží a podporu psychického zdraví dětí a dospívajících.
Koncert je zároveň hlavní událostí celostátní iniciativy „Uši pro duši“, která v týdnu od 15. do 21. prosince propojila vzdělávání, kulturu a komunitní aktivity. Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o nutnosti systematické péče o duševní zdraví přímo na školách a univerzitách. Organizátoři chtějí nejen projevit solidaritu se zraněnými a pozůstalými, ale také prosadit konkrétní opatření, která v budoucnu zajistí studentům bezpečnější a citlivější prostředí.
Související
Pravda o zásahu policie na FF UK. Němka schvalovala masakr, soud rychle trestal
Policie vyšetřuje sebevraždu v Macoše. Zesnulou je matka oběti střelce z FF UK
střelba na pražské FF UK (21.12.2023) , pieta za oběti střelby na FF UK (4.1.2024) , pieta za oběti střelby na FF UK (21.12.2024)
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Česko si připomíná druhé výročí tragické střelby na Filozofické fakultě
před 1 hodinou
Na USA není spoleh, obává se Francie. Chystá se na vůdčí roli v obraně Evropy před Ruskem
před 2 hodinami
Víkendová jednání na Floridě jsou nadějná, tvrdí ruští vyjednavači. Kreml ale stupňuje požadavky
před 4 hodinami
Rusko: Evropské změny v mírovém plánu naději na konec války nezvýšily. Možnost nalezení řešení zkomplikovaly
před 5 hodinami
Na záchranu v první linii čekal měsíc. Pak zraněného vojáka zachránil robot
před 6 hodinami
Amerika stupňuje tlak na Madura. Zabavila další tanker
před 7 hodinami
Americké ponorky jsou v Pacifiku v menšině. Jižní Korea má plán, jak to změnit
před 9 hodinami
Počasí: Budou Vánoce bílé? Ve středu může nasněžit
včera
USA navrhly setkání Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Mír nemůže nastat za každou cenu, reagoval Zelenskyj
včera
Spousta začerněných stránek a pozoruhodně málo Trumpa? Zamlžování pravdy, říká jedna z Epsteinových obětí
včera
Poprask na internetu: Voliči SPD mluví o zradě, požadují odvolání Zůny. Okamura problém hasí
včera
Trump sliboval zlatou éru americké ekonomiky. Kde je, ptají se Američané po roce?
včera
Dokáže síla převážit nad totálním vyčerpáním? Ukrajina se chystá na dosud nejtemnější zimu
včera
Američtí a ruští představitelé se setkají na Floridě k dalšímu kolu rozhovorů o Ukrajině
včera
Z Británie přichází další varování: Rusko je expanzivní mocnost, chce podmanit Ukrajinu a destabilizovat NATO
včera
Vítězové summitu EU o financování Ukrajiny? De Wever i Česko, píše Politico
včera
Superchřipka, nebo mnoho povyku pro nic? Epidemie tříští vědeckou obec
včera
Zveřejnění Epsteinových záznamů hýbe Amerikou. Ministerstvo řadu informací dál tají
včera
USA provedly rozsáhlou sérii útoků v Sýrii
včera
Dokumenty z vyšetřování Epsteina zveřejněny. Na fotkách s ním je Michael Jackson i Bill Clinton
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů z vyšetřování sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato událost představuje významný moment v dlouholeté kauze, která se po loňském znovuzvolení Donalda Trumpa stala jedním z jeho největších politických problémů.
Zdroj: Libor Novák