"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem

Kolem nově zpřístupněné „Epsteinovy knihovny“ Ministerstva spravedlnosti USA se rozpoutala bouře poté, co z webových stránek zmizela fotografie obsahující snímek Donalda Trumpa. Snímek zachycoval pracovní stůl s několika zarámovanými fotografiemi, přičemž na jedné z nich byl Trump společně s Ghislaine Maxwellovou. Pozorní uživatelé si všimli, že v číselné řadě souborů vznikla mezera, kdy po dokumentu s číslem 467 následuje až 469. Podle některých amerických politiků se může jednat o jeden z největších pokusů o utajování v historii.
Tento krok okamžitě vyvolal ostrou kritiku ze strany demokratických zákonodárců, kteří požadují po generální prokurátorce Pam Bondiové vysvětlení. Senátor Chuck Schumer vyjádřil obavu, že může jít o jeden z největších pokusů o utajování v americké historii, a ptá se, co dalšího se administrativa snaží skrýt. Bílý dům ani ministerstvo na dotazy ohledně odstranění souboru s označením EFTA00000468 zatím nereagovaly.
Americké ministerstvo spravedlnosti čelí ostré kritice také proto, že z jeho webových stránek záhadně zmizelo nejméně 16 souborů souvisejících s kauzou Jeffreyho Epsteina. K odstranění materiálů došlo necelý den po jejich dlouho očekávaném zveřejnění, ke kterému úřady přiměl nový zákon o transparentnosti.
Kromě zmíněné fotografie zmizely také snímky maleb s nahými ženami a další dokumentace nalezená při prohlídkách Epsteinových sídel. Ministerstvo spravedlnosti se k náhlému stažení souborů odmítlo podrobněji vyjádřit. Ve strohém prohlášení na sociální síti X pouze uvedlo, že veškeré materiály nadále prověřuje v souladu se zákonem a s maximální opatrností ohledně ochrany soukromí.
Některé dokumenty, které na webu zůstaly, jsou navíc tak silně cenzurované, že jsou prakticky nečitelné. Například 119stránkový dokument týkající se vyšetřování velkou porotou v New Yorku byl zveřejněn v kompletně začerněné podobě. Obhájci obětí a členové Kongresu to označují za výsměch a pokračující snahu o zametání stop pod koberec, což jen prohlubuje dlouholetou nedůvěru v nestrannost vyšetřování.
Jiné dokumenty ale vrhají nové světlo na cesty bývalého prezidenta Billa Clintona. Fotografie potvrzují, že Clinton v červenci 2002 vzal Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellovou jako své osobní hosty na svatbu marockého krále Mohameda VI. Podle zdrojů CNN se dvojice zúčastnila soukromé večeře na počest panovníka, která byla vyhrazena pouze pro nejužší okruh přátel a významné osobnosti.
Důkazy o tomto spojení potvrzují i letové deníky Epsteinova soukromého letadla, které se shodují s Clintonovým soukromým kalendářem. Oba muži se společně vraceli z Maroka do New Yorku v noci po královské recepci. Na snímcích z alba je vidět Clinton v blízkosti zdobeného dortu, přičemž další dříve zveřejněné fotografie ho zachycují přímo v rozhovoru s Epsteinem a Maxwellovou v palácových prostorách.
Mluvčí Billa Clintona přítomnost dvojice na svatbě nepopřel, ale zdůraznil, že exprezident s nimi přerušil veškeré kontakty dlouho předtím, než vyšly najevo jejich zločiny. Podle jeho vyjádření existují lidé, kteří o ničem nevěděli a vztahy ukončili včas, a pak ti, kteří s nimi pokračovali i po odhalení jejich skutků. Clinton se podle něj řadí do první skupiny a žádné politické manévry na tom nic nezmění.
Jeffrey Epstein byl poprvé zatčen až v roce 2006, tedy čtyři roky po zmíněné cestě do Maroka. Ani Donald Trump, ani Bill Clinton nebyli v souvislosti s Epsteinovými sexuálními zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání. Náhlé zásahy do oficiální databáze a mazání vybraných materiálů však v americké společnosti dál podkopávají důvěru v transparentnost celého vyšetřování.
