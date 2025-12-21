Americké jednotky u břehů Venezuely zadržely třetí tanker. Brazílie mluví o opakování války o Falklandy

Americké úřady potvrdily, že jejich námořnictvo u břehů Venezuely zachytilo již třetí plavidlo během několika málo dní. Přestože Washington zatím tají přesnou polohu operace i identitu lodi, je zřejmé, že jde o pokračování tvrdé linie prezidenta Donalda Trumpa. Ten před týdnem nařídil totální blokádu všech sankcionovaných tankerů, které se pokoušejí vyvážet venezuelskou ropu nebo do země vplouvat.
Situace v oblasti je kritická a desítky tankerů s miliony barelů ropy raději zůstávají v bezpečí venezuelských vod. Obávají se osudu lodi Skipper, která byla zabavena jako první, nebo druhého tankeru, jejž Američané zajistili v sobotu východně od Barbadosu.
Podle informací agentury Reuters se americká pobřežní stráž zaměřuje především na takzvanou „stínovou flotilu“ – plavidla, která využívají maskovací manévry k obcházení sankcí uvalených na Rusko, Írán a Venezuelu.
Vláda Nicoláse Madura v Caracasu reagovala na tyto kroky velmi ostře a označila sobotní incident za akt mezinárodního pirátství. Venezuela ve svém oficiálním prohlášení odsoudila únos soukromé lodi i její posádky v mezinárodních vodách a označila jednání Spojených států za prostou krádež.
K dnešnímu třetímu zásahu se sice režim zatím nevyjádřil, ale napětí mezi oběma státy je po nedávném uvalení sankcí na Madurův rodinný kruh na bodu mrazu.
Do sporu se nečekaně vložil i brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který varoval před nebezpečným precedentem. Na summitu bloku Mercosur přirovnal masivní přítomnost amerických sil v regionu k válce o Falklandy z roku 1982 a vyjádřil obavu, že by ozbrojená intervence mohla vést k humanitární katastrofě.
Podle brazilského lídra se na jihoamerický kontinent opět vrací strašák vojenské přítomnosti vnější mocnosti, což ohrožuje stabilitu celého regionu.
Eskalace konfliktu trvá již od září, kdy po amerických útocích na podezřelá plavidla začali umírat první lidé. Od té doby USA do oblasti vyslaly svou nejmodernější letadlovou loď USS Gerald R. Ford a torpédoborec USS Gravely.
Prezident Trump navíc opakovaně varoval, že vojenské akce se brzy přesunou z moře na pevninu, což vyvolává obavy z bezprostředně hrozící invaze.
Ministerstvo spravedlnosti USA včera na svých webových stránkách zveřejnilo tisíce souborů z vyšetřování Jeffreyho Epsteina. Tento krok však provázejí rozsáhlé kontroverze, protože úřad uvolnil pouze část materiálů a uplatnil v nich drastické zásahy. Mnoho stránek je zcela začerněných a ministerstvo podle kritiků zadrželo mnohem více informací, než mu ukládá zákon. Republikánský kongresman Thomas Massie prohlášením reagoval, že tento postup hrubě porušuje jak literu, tak ducha nedávno schválené legislativy.
Zdroj: Libor Novák