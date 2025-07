Lékař falšoval certifikáty o očkování proti covidu-19. Sedět nepůjde, rozhodla ministryně

O zvratu v případu informovala BBC. Bondiová vysvětlila své rozhodnutí tím, že doktor Michael Kirk Moore, který byl obžalován v roce 2023 za administrativy předchozího prezidenta Joea Bidena, dal lidem možnost volby, když ji neumožnila federální vláda. Soud s plastickým chirurgem již probíhal ve státě Utah, přičemž Moore odmítl přiznat vinu.

Bondiová na sociální síti X uvedla, že nařídila ministerstvu, aby stáhlo obvinění vůči lékaři. "Doktor Moore dal svým pacientům na výběr, když to federální vláda odmítla. Nezasloužil si roky vězení, které mu hrozily. Dnes to končí," napsala ministryně. Federální prokurátor pro stát Utah Felice John Viti následně sdělil, že nařídil stažení obvinění, protože je to "v zájmu spravedlnosti".

Moore byl obviněn z toho, že lidem dával falešná potvrzení o očkování, která odpovídala množství více než 1900 dávek. Pacienti je dostávali za poplatek ve výši 50 dolarů, který zaplatili v hotovosti či ve formě daru pro konkrétní charitativní organizaci. Lékař zároveň čelil obvinění z toho, že na žádost rodičů, kteří chtěli, aby si potomci mysleli, že dostávají vakcínu, podával dětem solný roztok.

Lékař nebyl v případu jediným obviněným. Případ se týkal také jeho společnosti Plastic Surgery Institute of Utah a tří dalších osob.