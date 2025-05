Ukrajina se mírových rozhovorů s Ruskem v Istanbulu zúčastní, ale pod jednou podmínkou

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova Rusko teprve finalizuje svůj návrh příměří, který má být základem nadcházejících jednání. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že Kyjev už Moskvu seznámil se svým vlastním plánem dalších kroků, přičemž základní podmínkou je bezpodmínečné zastavení palby ze strany Ruska.

„Máme zájem v těchto jednáních pokračovat, protože chceme, aby tato válka skončila ještě letos,“ prohlásil Sybiha na tiskové konferenci po boku tureckého ministra zahraničí Hakana Fidana.

První kolo jednání mezi nižšími představiteli obou zemí se uskutečnilo začátkem května a vedlo k rozsáhlé výměně válečných zajatců – největší od začátku ruské invaze.

Očekává se, že nadcházející jednání v Istanbulu se uskuteční bez účasti nejvyšších představitelů – ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Turecko však doufá, že se mu v budoucnu podaří uspořádat summit nejvyšší úrovně.

„Upřímně věříme, že přišel čas přivést k jednomu stolu prezidenta Trumpa, prezidenta Putina a prezidenta Zelenského,“ řekl Fidan.

Kreml dal najevo, že by o takovém summitu začal uvažovat pouze tehdy, pokud by předběžná jednání přinesla konkrétní výsledky. Peskov zároveň pozitivně reagoval na vyjádření amerického vyslance na Ukrajině, generála ve výslužbě Keitha Kellogga, který označil ruské obavy z rozšiřování NATO za „oprávněné“. Kellogg dodal, že vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance aktuálně není na pořadu dne.

Generál také uvedl, že prezident Trump je „frustrovaný“ z tvrdohlavého postoje Ruska, ale stále považuje za důležité udržet diplomatické kanály otevřené.

Mezitím nový německý kancléř Friedrich Merz při návštěvě Kyjeva ujistil prezidenta Zelenského, že Německo pomůže Ukrajině s výrobou dalekonosných raket k obraně před budoucími útoky.

Kreml varoval, že případné zrušení dosavadních omezení ohledně dosahu ukrajinských raket by představovalo nebezpečný posun v politice a mohlo by ohrozit mírové úsilí.

Rusko v současnosti kontroluje přibližně 20 % mezinárodně uznávaného území Ukrajiny, včetně anektovaného Krymu.