Sebevraždy ve světě: Jak si stojí Česko v porovnání s USA a Japonskem

Analýza se soustředí na Českou republiku, USA a Japonsko. Tyto země byly vybrány kvůli vysokému počtu případů, rozdílným kulturním a společenským podmínkám a dostupnosti dat.

Česká republika

V České republice spáchá ročně sebevraždu přibližně 1 500 osob, tedy asi čtyři lidé denně. Nejvíce sebevražd bylo zaznamenáno v roce 1970 (2 824 případů) a nejméně v roce 2019 (1 191 případů). Nejčastějším způsobem zůstává dlouhodobě oběšení.

V roce 2022 bylo zaznamenáno celkem 1 302 sebevražd, což znamená 3,5 případu denně. Z toho bylo 1031 mužů (79 %, průměrně 2,8 případů denně) a 271 žen (21 %, průměrně 0,7 případů denně). Oběšení představovalo 49,6 % všech případů, což je 645 případů, z toho 551 mužů (85,4 %) a 94 žen (14,6 %). Druhým nejčastějším způsobem bylo zastřelení, třetím skok z výšky.

Česko mělo 15. nejvyšší míru sebevražednosti z 33 zemí EU: 12 případů na 100 000 obyvatel. Z toho 19,4 mužů připadá na 100 000 mužů a 4,9 žen na 100 000 žen. Na jednu sebevraždu ženy připadaly téměř čtyři mužské (přesněji 3,96). Sebevraždy tento rok představují 1,08 % ze všech úmrtí – u mužů 1,68 % a u žen 0,46 %.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou senioři a mladí dospělí. Míra sebevražednosti je nejvyšší u mužů nad 70 let a u žen nad 80 let. Ve věkové skupině 15 až 29 let je sebevražda příčinou každého čtvrtého úmrtí. V tomto období nebyl zaznamenán žádný případ ve věku 0 až 9 let. Nejvíce sebevražd se vyskytuje ve věkové skupině 40 až 49 let (250 případů), nejméně u osob nad 90 let (19 případů).

Spojené státy americké

V USA byla v roce 2022 zaznamenána nejvyšší míra sebevražd od roku 1986, s celkovým počtem 49 476 případů – tedy jeden každých 11 minut. Sebevražda byla jedenáctou nejčastější příčinou smrti.

Na 100 000 obyvatel připadalo 14,21 případů. U mužů byla míra čtyřikrát vyšší (22,9 na 100 000) než u žen (5,9 na 100 000). Střelné zbraně tvoří 54,64 % všech případů. Udušení včetně oběšení bylo druhou nejčastější metodou (24,75 %), třetí byla otrava včetně předávkování drogami (12,43 %). Sebevražd bylo téměř dvakrát více než vražd (24 849 případů).

Nejohroženější skupinou byli lidé starší 85 let (23 případů na 100 000 obyvatel). Mládež do 25 let měla trvale nižší míru sebevražd než dospělí, přesto byla sebevražda druhou nejčastější příčinou smrti u mladých ve věku 10 až 14 a 20 až 34 let.

Japonsko

V mnoha případech se lidé cítí nuceni k sebevraždě kvůli sociálním problémům. V roce 2003 průměrný denní průměr přesáhl 100 případů.

V roce 2022 spáchalo sebevraždu v Japonsku 21 881 lidí, z toho 14 746 mužů (67,4 %) a 7 135 žen (32,6 %). Míra byla 17,5 na 100 000 obyvatel. Nejčastějším motivem byly zdravotní problémy (12 774 případů). Následovaly rodinné problémy (4 775 případů) a ekonomické problémy (4 697 případů).

Nejvíce ohroženi byli lidé nad 50 let, celkem 4 093 případů. Rekordní počet byl zaznamenán mezi studentů – 514 případů, nejvíce od začátku sledování v roce 1980.