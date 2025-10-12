Princ William v rozhovoru, který mu dělal potíže. Žena se ho ptala, zda je v pořádku

Lucie Podzimková

12. října 2025 21:46

Princ William servíroval jídlo lidem bez domova.
Princ William servíroval jídlo lidem bez domova. Foto: Kensington Palace

Princ William se před kamerami dostal do emotivní situace, která na budoucího britského krále zjevně dolehla. Monarchie se totiž jeho prostřednictvím zapojuje do programu prevence sebevražd ve Velké Británii. Při té příležitosti si budoucí panovník promluvil se ženou, jejíž manžel si po rodinné tragédii vzal život. 

Princ si v rámci osvětové kampaně, jejímž cílem je prevence sebevražd ve Velké Británii, promluvil s Rhian Manningsovou, která přišla o blízkého. Manžel si vzal život jen pět dní poté, co dvojice přišla o ročního syna. Budoucího britského krále zajímalo, jak se dotyčná s tragédií vyrovnala. Sama totiž musela vychovat dvě děti.

"Ohlížím se zpátky a pořád nevím, jak jsme to přežili," řekla Manningsová podle BBC. Princ z Walesu konstatoval, že sebevraždy stále provází velká stigmatizace. Rhian to potvrdila. "Byla jsem tím dost překvapená. Nikdy předtím jsem se nepotkala se sebevraždou. Bylo to něco, o čem jsem slýchala jen ve zprávách," zmínila. 

William se jí posléze zeptal, co by řekla manželovi. "'Proč jsi se mnou nemluvil?' Sebe se na to ptám každý den. Byl úplně zničený, pořád se vinil. Přišel o tolik radosti. Byl by v pořádku. To je to nejtěžší, že by byl v pořádku," konstatoval Manningsová. 

Prince její slova viditelně zasáhla, chvílemi měl problém pokračovat v hovoru. Dotyčná se ho dokonce ptala, zda je v pořádku. "Omlouvám se. Je to těžké se ptát na ty otázky," reagoval manžel princezny Kate. 

Hovor se uskutečnil, protože organizace 2wish, kterou Manningsová založila, bude jednou z dvaceti, které se dočkají podpory v rámci britského národního programu prevence sebevražd. Peněžně na program přispěje královská nadace prince a princezny z Walesu. 

Princ William sebevražda Velká Británie královská rodina (gbr)

