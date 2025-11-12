Tragédie v propasti Macocha. Policie vyšetřuje úmrtí ženy

Tragédie se v úterý stala v Moravském krasu na jižní Moravě. Na dně Macochy byla nalezena mrtvá žena, která měla do propasti spadnout. Okolnostmi smutné události se zabývá policie.
Policie zatím nepotvrdila, že se jednalo o sebevraždu. "V propasti zemřela žena, její totožnost v tuto chvíli neznáme. Okolnosti neštěstí vyšetřujeme," řekl krajský policejní mluvčí Bohumil Malášek pro Deník.
Macocha je více než 138,5 metru hluboká a je největší propastí svého druhu v Česku i ve střední Evropě. Na okraji jsou dva vyhlídkové můstky. První je umístěn v nejvyšším bodě, z druhého je velmi dobře vidět na dno.
Propast dostala jméno podle pověsti ze 17. století a vznikla zřícením stropu velké jeskyně, proto její dno částečně pokrývá suť. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka. Horní je hluboké přibližně 13 metrů a je vidět shora, dolní je ukryto mezi skalami, takže není shora vidět. Jeho hloubka přesahuje 49 metrů.
