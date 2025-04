Microsoft popsal, jak bude vypadat budoucnost: Každý zaměstnanec bude šéfem umělých agentů

„Jak budou agenti přibývat v pracovním prostředí, uvidíme vzestup role agentového šéfa: člověka, který tyto agenty vytváří, deleguje na ně úkoly a řídí je tak, aby maximalizoval svůj vliv a měl pod kontrolou svou kariéru v éře AI,“ uvedl Jared Spataro z Microsoftu v blogovém příspěvku.

Microsoft, významný investor do společnosti OpenAI (tvůrce ChatGPT), očekává, že každá organizace se do pěti let transformuje na „hraniční firmu“ založenou na tzv. „inteligenci na vyžádání“. Tyto firmy se mají vyznačovat rychlým růstem, flexibilitou a efektivním vytvářením hodnoty.

Podle zprávy Work Trend Index dojde k této transformaci ve třech fázích:

každý zaměstnanec získá AI asistenta,

AI agenti se stanou „digitálními kolegy“ s konkrétními úkoly,

lidé budou pouze nastavovat směr a sledovat, jak agenti samostatně provádějí složité pracovní procesy.

Jako příklad Microsoft uvádí pracovníka v dodavatelském řetězci, kde by agenti zvládali kompletní logistiku, zatímco člověk by se soustředil na vedení a vztahy s partnery.

Firma prosazuje AI nástroje jako Microsoft Copilot Studio, jehož nasazení už testují firmy jako McKinsey – například na automatizaci plánování schůzek s klienty.

I když Microsoft tvrdí, že AI zefektivní práci a odstraní rutinní úkoly, objevují se i obavy z masivních ztrát pracovních míst. Vládní zpráva o bezpečnosti AI ve Velké Británii letos varovala, že „mnoho lidí může přijít o svou současnou práci“, pokud se AI agenti stanou vysoce schopnými.

Mezinárodní měnový fond odhaduje, že v rozvinutých ekonomikách je až 60 % pracovních pozic vystaveno dopadu AI – a zhruba polovina z nich může být tímto vývojem negativně ovlivněna.

Institut Tonyho Blaira uvádí, že v britském soukromém sektoru by mohla AI nahradit až tři miliony pracovních míst, nicméně očekává, že celkové čisté ztráty budou výrazně nižší – v řádu stovek tisíc – díky vzniku nových typů profesí.