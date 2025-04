80 let od sebevraždy Adolfa Hitlera a Evy Braunové. Kdo byla Vůdcova milenka?

Šestého únorového dne roku 1912 se mnichovské švadleně Franzisce Braunové a jejímu muži, učiteli Friedrichovi Braunovi, narodila dcera, které dali jméno Eva. Matka byla přísná katolička, a tak Eva chodila do katolické školy a jeden rok strávila i na klášterní škole. Eva nepatřila mezi výborné a nadané studenty, její prospěch byl spíše průměrný. Co jí však šlo a bavilo, to byl sport, zejména pak atletika.

Když Eva dokončila školu, začala pracovat jako asistentka fotografa Heinricha Hoffmanna, což byl oficiální fotograf strany NSDAP a později proslul svými snímky Adolfa Hitlera. Také vytvořil značné množství nacistických propagandistických fotografií, které se objevovaly na plakátech, v médiích či na poštovních známkách. Protože Hoffmann patřil mezi obdivovatele Vůdce, ovlivnil tímto směrem i svou mladičkou zaměstnankyni Evu Braunovou. Netrvalo dlouho a Evu s Hitlerem seznámil. To se psal rok 1929. Krátce poté už spolu dvojice trávila stále více času. Jak rostl Hitlerův vliv, tak byly i intenzivnější city Evy k němu.

Na intenzitě nabyl vztah mezi Hitlerem a Braunovou na konci roku 1932. Mezi lety 1929 až 1931 totiž Adolf Hitler žil s Geli Raubalovou, což byla jeho nevlastní neteř. Ta roku 1931 spáchala sebevraždu, zastřelila se Adolfovou zbraní. Od té doby hledal Hitler útěchu právě u Braunové. Ta ovšem nebyla ve vztahu s ním zrovna nejšťastnější a v létě roku 1932 se pokusila o sebevraždu, když se střelila do hrudníku. Přežila a dosáhla svého – Hitler si jí začal více všímat a stala se již vážně jeho milenkou. Jejich vztah však zůstával v tajnosti, a to až do jejich společné smrti.

Nikomu z Hitlerova okolí nebylo divné, že s ním Eva Braunová trávila většinu času, cestovala s ním a byla prakticky nepřetržitě po jeho boku. Braunová byla totiž od roku 1933 u Hoffmanna zaměstnána již ne jako asistentka, ale jako fotografka. A tak se z ní stala oficiální fotografka Vůdce a představitelů nacistické strany. Ačkoliv s milovaným Hitlerem byla neustále, on na ní pochopitelně kvůli jiným povinnostem neměl pořád čas, což Braunová opět špatně nesla a znovu se demonstrativně pokusila o sebevraždu. Na jaře roku 1935 spolykala prášky na spaní. Hitler na to reagoval zase zvýšenou pozorností a také tím, že se ve svém okolí zbavil lidí, kterým byla přítomnost Evy proti srsti, k nimž patřila třeba jeho nevlastní sestra Angela.

Dalo by se tedy říci, že Eva Braunová dokázala s Hitlerem velmi dobře manipulovat. Co ovšem nesvedla, to bylo donucení k uzavření sňatku. Vůdce chtěl zůstat svobodný, protože se domníval, že tak bude pro mladé Němky neustále přitažlivým vzorem nejen mužským, ale i tím ideologickým. Z tohoto důvodu svůj vztah s Evou veřejnosti tajil. Před Evou zase držel v tajnosti politické záležitosti a plány. Braunová tedy nikdy nebyla Hitlerovou partnerkou, ale spíše milenkou a společnicí pro odreagování ve volném čase. Na veřejnosti s ním se oficiálně objevovala jako fotografka, asistentka nebo švagrová prominentního nacisty Hermanna Fegeleina, kterého si vzala její sestra Gretl.

Ke sňatku Adolfa Hitlera a Evy Braunové přeci jen nakonec došlo, ovšem dlouhé a šťastné manželství dvojice neprožila. Eva měla příjmení Hitlerová necelých 40 hodin. V dubnu roku 1945 již Hitlerovi bylo jasné, že válka pro něj i nacistické Německo nedopadne vůbec dobře. Tento měsíc již trávila Eva po jeho boku ve Vůdcově berlínském bunkru. Právě zde se v noci z 28. na 29. dubna 1945 konal svatební obřad, při němž se Eva stala Adolfovou manželkou, paní Hitlerovou. O pár desítek hodin později, v odpoledních hodinách posledního dubnového dne roku 1945, spáchali manželé sebevraždu. Adolf Hitler si prostřelil hlavu, Eva se otrávila kyanidem. Bylo jí tehdy pouhých 33 let, Hitler byl podstatně starší, ve věku 56 let. Jejich těla vynesli pracovníci Hitlera ven z bunkru a umístili je u říšského kancléřství. Areál byl krátce poté zasažen bombardováním během osvobozování Berlína, a těla manželů Hitlerových tak shořela.