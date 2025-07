Sto let od vydání knihy, která byla základem nacistické ideologie. V Česku je zakázaná

Adolf Hitler byl jedním z největších zločinců v historii, který měl na svědomí miliony nevinných lidských životů. Hitlerem zformovaná nacistická ideologie se zcela jasně vyjadřovala pro vyvraždění určitých skupin obyvatelstva, kupříkladu Židů, Romů nebo Poláků. Nenávistné postoje vůči některým etnickým skupinám a názory na nutnost jejich likvidace se v Hitlerově zrůdné mysli začaly objevovat již v mládí, ještě před první světovou válkou. Postupem času se stal přesvědčeným radikálním německým nacionalistou, nacistou a antisemitou. S těmito myšlenkami vstoupil do politiky, což bohužel později mělo strašlivé následky: druhou světovou válku a holocaust.

Základy odporného nacismu, rasismu a antisemitismu – to vydal Hitler tiskem přesně před 100 lety. Dne 18. července 1925 vyšel jeho spis s názvem Mein Kampf (tedy Můj boj). Napsal ho ve vězení, kde strávil rok za organizování a realizaci tzv. pivního puče, tedy pokusu o uchopení moci v Bavorsku do svých rukou. Byla noc z 8. na 9. listopadu roku 1923, když na jeho rozkaz jednotky SA obklíčily pivovar v Mnichově, kde zrovna probíhala schůze jeho politických nepřátel. Pokus o sesazení místní vlády byl však pro Hitlera a jeho příznivce neúspěšný, ještě 9. listopadu povstalce pozatýkala policie. Na jaře následujícího roku se konal soud, u něhož si Hitler vyslechl verdikt: pět let vězení. Nakonec za mřížemi seděl necelý rok. Během něj stihl napsat Mein Kampf.

Ve věznici v bavorském Landsbergu měl zřejmě Hitler čas přemýšlet. Nezpytoval ovšem svědomí a nehodlal se napravit, ale pobyt ve vězení využil ke zvýšení své popularity ve společnosti a prohlubování zrůdných myšlenek. Svému příznivci začal diktovat nejprve vzpomínky z dětství a mládí, které trávil zčásti také mezi bezdomovci ve Vídni, kde v něm již sílila nenávist vůči Židům. Kromě toho popsal další „svůj boj“, a to za existenci nacistické strany a její úsilí o převzetí moci. Proto i původně své dílo nazval jako Čtyři a půl roku boje proti lži, hlouposti a zbabělosti. Hitler se zkrátka postavil do role mučedníka, který má být tím nejlepším člověkem k vedení celého německého národa. Realitu si ohýbal k obrazu svému.

Další část knihy Mein Kampf je svým obsahem ještě mnohem děsivější. Hitler zde totiž rozvinul své vize o nadřazenosti jedné rasy nad ostatními, což se rozvinulo v tzv. rasovou teorii a holocaust; tato nesmyslná teorie stála později životy miliony nevinných osob, které umíraly (nejenom) v koncentračních táborech.

Hitlerovým záměrem při vydání knihy bylo především udržet si své příznivce a nalákat další, zajistit si moc a slávu. Také doufal, že se bude dobře prodávat a vydělá mu i nějaké peníze, které zrovna potřeboval na uhrazení dluhů vzniklých v souvislosti s jeho souzením a vězněním. Kniha skutečně vyšla ve velkém nákladu a šla na odbyt, a to zejména po Hitlerově převzetí moci v roce 1933, kdy z ní vytěžil přes milion korun! Dal totiž za úkol státním institucím rozdávat Mein Kampf povinně při svatbách na úřadech, absolventům ve školách nebo vojákům v armádě. Knihu měl nebo alespoň znal tehdy v Německu takřka každý občan. Mnozí z nich ji skutečně vnímali jako ideologickou příručku a základ nové „čisté“ společnosti, našli se ovšem také kritici, a to nejenom hrůzného obsahu, ale i stylistické úpravy nebo gramatických chyb, kterých dílo obsahovalo opravdu hodně.

Dnes je Hitlerova kniha Mein Kampf v několika zemích zakázaným dílem, které nesmí být vydáváno. Pokud přeci jen někde vyjde, vzbudí to ve společnosti rozruch a pohoršení. To se stalo i u nás, když vyšel její český překlad před pětadvaceti lety a vydavatel tehdy skončil u soudu.