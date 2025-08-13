Budeme kvůli umělé inteligenci hloupnout? Studie na lékařích odhalila nepříjemné dopady AI

Zvyk na asistenci umělé inteligence (AI) při kolonoskopiích může paradoxně vést ke zhoršení dovedností lékařů. Nová studie ukázala, že u specialistů, kteří se spoléhali na AI, klesla schopnost detekovat předrakovinové útvary bez této technologie až o pětinu. To vyvolává vážné obavy z "deskilling" efektu, tedy postupného narušení odborných znalostí.
Výzkumníci zkoumali kolonoskopie 1 443 pacientů ve čtyřech polských centrech. Po zavedení AI se zjistilo, že míra detekce adenomů, což jsou předrakovinové výrůstky, u lékařů bez pomoci AI klesla z 28,4 % na 22,4 %. To představuje pokles o 6 procentních bodů, neboli o 20 %. Zjištění tak zpochybňují předchozí studie, které ukazovaly, že asistovaná kolonoskopie vede k vyšší úspěšnosti detekce.
Marcin Romańczyk z Akademie Slezska v Polsku, jeden ze spoluautorů studie, uvedl, že výsledky jsou znepokojující, protože zavádění AI do medicíny se rychle šíří. Vyzval k dalšímu výzkumu, který by se zaměřil na dopad AI na dovednosti zdravotníků v různých lékařských oborech. Autoři studie navíc zdůrazňují, že jejich studie byla observační, což znamená, že roli mohly hrát i jiné faktory.
Kolonoskopie je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro prevenci rakoviny tlustého střeva, protože umožňuje včasné odhalení a odstranění nebezpečných polypů, než se z nich stane rakovina. AI asistence v posledních letech vyvolala nadšení, protože v mnoha testech dokázala zvýšit úspěšnost detekce. Studie však nyní upozorňuje na riziko nadměrného spoléhání na automatizovanou podporu.
V souvislosti s předešlými studiemi, které se zaměřovaly na úspěšnost detekce s AI asistencí, je nutné zvážit, zda nebyly ovlivněny právě tímto efektem. Podle Yuichi Moriho z Univerzity v Oslu je možné, že neasistovaná kolonoskopie se liší od té standardní, protože i endoskopisté v testech mohli být ovlivněni dřívějším používáním AI.
Závěry této studie, publikované v časopise The Lancet Gastroenterology & Hepatology, tak naznačují, že by se při implementaci AI v medicíně mělo postupovat velmi opatrně. Je důležité nalézt rovnováhu, aby se AI využívala jako užitečný nástroj, a nikoli jako náhrada, která by mohla ohrozit základní dovednosti lékařů. Je nutné, aby si lékaři udrželi svou schopnost kritického myšlení, a to i v případě, že jim umělá inteligence poskytuje podporu.
Související
Na Českokrumlovsku řádily falešné lékařky. Hrozí jim až pět let ve vězení
Krize v EU: Zdravotnické neziskovky přicházejí o finance, roste strach o demokratické fungování Unie
lékaři , nemoci , umělá inteligence (AI)
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Budeme kvůli umělé inteligenci hloupnout? Studie na lékařích odhalila nepříjemné dopady AI
před 1 hodinou
Litva se obává ruského útoku. Vycvičí tisíce dětí i dospělých v používání dronů
před 1 hodinou
Trumpův bizarní slib o zlevnění léků o 1500 % má dobrý důvod. Farmaceutické firmy likvidují Američany
před 1 hodinou
Nečekaný dopad Trumpovy vlády: Největší asijské ekonomiky si šly po krku, teď se spojují proti USA
před 3 hodinami
Jsme jediný spojenec, kterého na Blízkém východě máte, varuje izraelský diplomat EU
před 3 hodinami
Zelenskyj je v Berlíně kvůli jednání s Trumpem. Ten označil evropské lídry za "skvělé lidi"
před 4 hodinami
Izraelské armáda operuje na Západním břehu Jordánu. Uzavírá obchody, omezuje pohyb lidí
před 5 hodinami
Balaštíková končí na kandidátce ANO. Měla se pokusit objednat vraždu psa
před 5 hodinami
Záhadné žhářské útoky, migrace, sabotáže. Polsko stojí ve frontové linii proti ruské hybridní válce
před 5 hodinami
Tropické počasí začíná. Nová výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí
před 6 hodinami
Zelenskyj míří do Berlína. S Merzem, Ruttem, Trumpem a dalšími lídry bude jednat o summitu s Putinem
před 7 hodinami
Ruská armáda prorazila ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti
před 8 hodinami
Zelenskyj odmítá dát Putinovi Donbas. Bez referenda ani nemůže
před 8 hodinami
Alza klame zákazníky? Firmám aktivně nabízí služby, které nemohou využít
před 9 hodinami
Přípravy na summit Trumpa s Putinem vrcholí. Lidé na Aljašce nabízí jako místo schůzky své domy
před 10 hodinami
Počasí: O víkendu se mírně ochladí, tropické teploty ale zůstanou
včera
Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií
včera
Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest
včera
Před 195 lety se narodil Heinrich Mattoni, po němž nese jméno minerální voda
včera
Územní ústupky ve prospěch Ruska povedou ke třetí světové válce, varuje Zelenskyj
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj nehodlá přistoupit na žádné územní ústupky ve prospěch Ruska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že předání Donbasu by Putinovi poskytlo „odrazový můstek“ pro budoucí ofenzívy a vedlo by ke třetí světové válce.
Zdroj: Libor Novák