Budeme kvůli umělé inteligenci hloupnout? Studie na lékařích odhalila nepříjemné dopady AI

Libor Novák

13. srpna 2025 16:58

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Zvyk na asistenci umělé inteligence (AI) při kolonoskopiích může paradoxně vést ke zhoršení dovedností lékařů. Nová studie ukázala, že u specialistů, kteří se spoléhali na AI, klesla schopnost detekovat předrakovinové útvary bez této technologie až o pětinu. To vyvolává vážné obavy z "deskilling" efektu, tedy postupného narušení odborných znalostí.

Výzkumníci zkoumali kolonoskopie 1 443 pacientů ve čtyřech polských centrech. Po zavedení AI se zjistilo, že míra detekce adenomů, což jsou předrakovinové výrůstky, u lékařů bez pomoci AI klesla z 28,4 % na 22,4 %. To představuje pokles o 6 procentních bodů, neboli o 20 %. Zjištění tak zpochybňují předchozí studie, které ukazovaly, že asistovaná kolonoskopie vede k vyšší úspěšnosti detekce.

Marcin Romańczyk z Akademie Slezska v Polsku, jeden ze spoluautorů studie, uvedl, že výsledky jsou znepokojující, protože zavádění AI do medicíny se rychle šíří. Vyzval k dalšímu výzkumu, který by se zaměřil na dopad AI na dovednosti zdravotníků v různých lékařských oborech. Autoři studie navíc zdůrazňují, že jejich studie byla observační, což znamená, že roli mohly hrát i jiné faktory.

Kolonoskopie je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro prevenci rakoviny tlustého střeva, protože umožňuje včasné odhalení a odstranění nebezpečných polypů, než se z nich stane rakovina. AI asistence v posledních letech vyvolala nadšení, protože v mnoha testech dokázala zvýšit úspěšnost detekce. Studie však nyní upozorňuje na riziko nadměrného spoléhání na automatizovanou podporu.

V souvislosti s předešlými studiemi, které se zaměřovaly na úspěšnost detekce s AI asistencí, je nutné zvážit, zda nebyly ovlivněny právě tímto efektem. Podle Yuichi Moriho z Univerzity v Oslu je možné, že neasistovaná kolonoskopie se liší od té standardní, protože i endoskopisté v testech mohli být ovlivněni dřívějším používáním AI.

Závěry této studie, publikované v časopise The Lancet Gastroenterology & Hepatology, tak naznačují, že by se při implementaci AI v medicíně mělo postupovat velmi opatrně. Je důležité nalézt rovnováhu, aby se AI využívala jako užitečný nástroj, a nikoli jako náhrada, která by mohla ohrozit základní dovednosti lékařů. Je nutné, aby si lékaři udrželi svou schopnost kritického myšlení, a to i v případě, že jim umělá inteligence poskytuje podporu.

lékaři nemoci umělá inteligence (AI)

Zdroj: Libor Novák

