WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách

Evropa se aktuálně potýká s masivním nárůstem případů chřipky, který je poháněn novým a vysoce nakažlivým kmenem viru. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu varovala, že tento vývoj vystavuje zdravotnické systémy v mnoha zemích extrémnímu tlaku.
Situace je vážná zejména proto, že chřipková sezóna začala letos přibližně o čtyři týdny dříve než v předchozích letech. Celkem 27 z 38 zemí v evropském regionu WHO hlásí vysokou nebo velmi vysokou aktivitu tohoto onemocnění.
Mezi nejhůře zasažené státy patří například Irsko, Srbsko, Slovinsko nebo Velká Británie. V těchto zemích více než polovina pacientů, kteří přicházejí k lékaři s respiračními potížemi, odchází s potvrzenou diagnózou chřipky.
Podle odborníků za tímto prudkým nárůstem stojí nová varianta sezónní chřipky typu A(H3N2), konkrétně její podskupina K. Tato mutace nyní tvoří až 90 % všech potvrzených případů v celém evropském regionu.
Hans Henri Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu, upozornil, že i drobná genetická změna viru může způsobit v nemocnicích obrovské komplikace. Zdůraznil také nebezpečí dezinformací, které se kolem respiračních chorob často šíří, a vyzval veřejnost, aby čerpala fakta pouze z důvěryhodných zdrojů.
Správná a vědecky podložená data mohou být v takto náročném období klíčová pro záchranu životů. WHO proto apeluje na dodržování základních ochranných opatření, jako je nošení roušek nebo izolace v případě nemoci.
Hlavním nástrojem prevence zůstává očkování, které podle dat z Británie výrazně snižuje riziko hospitalizace a vážných komplikací. Vakcinace je prioritou zejména pro seniory, chronicky nemocné lidi, těhotné ženy a také pro zdravotníky, kteří jsou v první linii.
Ačkoli očkování nemusí vždy stoprocentně zabránit samotné infekci, jeho schopnost zmírnit průběh nemoci je pro stabilitu zdravotnictví zásadní. Právě skupina lidí nad 65 let totiž tvoří naprostou většinu pacientů vyžadujících intenzivní péči.
Zajímavým aspektem letošní sezóny je role dětí školního věku, které jsou označovány za hlavní šiřitele nákazy v rodinách a komunitách. V Německu i Francii začaly počty nemocných stoupat o několik týdnů dříve, než je obvyklé, a to napříč všemi věkovými skupinami.
Francouzské úřady hlásí, že nemocniční pohotovosti jsou nyní zaplaveny lidmi vyžadujícími ošetření. Podobně dramatický vývoj hlásí i Španělsko, kde se počet hospitalizací během jediného týdne zdvojnásobil.
Britská Národní zdravotní služba (NHS) se již nyní připravuje na jednu ze svých nejnáročnějších zim v historii. Obrovský nápor pociťují praktičtí lékaři i sanitní služby, které nestíhají odbavovat narůstající počet hovorů.
Podobné zprávy přicházejí také z Rumunska a Maďarska, kde křivka nakažených stoupá téměř vertikálně. Instituce jako Institut Roberta Kocha v Německu potvrzují, že letošní start sezóny byl neobvykle agresivní a rychlý.
Kluge však zároveň mírní obavy z globální krize, která by připomínala pandemii covidu-19. Zdůraznil, že zdravotní systémy mají s chřipkou desetiletí zkušeností a disponují osvědčenými postupy i každoročně aktualizovanými vakcínami.
I když je situace vážná, medicína má k dispozici jasný plán ochranných opatření, která prokazatelně fungují. Klíčem k zvládnutí situace je tedy kombinace vládních opatření a individuální zodpovědnosti každého občana.
Očekává se, že vlna nákazy dosáhne svého absolutního vrcholu na přelomu prosince a ledna. Do té doby je zásadní, aby lidé zůstávali doma, pokud se cítí nevolně, a omezili tak další přenos viru v populaci.
WHO připomíná, že chřipka sice přichází každou zimu, ale letošní specifická varianta vyžaduje mimořádnou obezřetnost. Ohleduplnost k okolí a včasná prevence mohou výrazně ulevit přetíženým lékařům a sestrám v celé Evropě.
Související
Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce
Británie čelí masivní vlně super chřipky. Nic horšího jsme od pandemie nezažili, tvrdí NHS
chřipka , lékaři , WHO (Světová zdravotnická organizace)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách
před 2 hodinami
Falešné video odhalilo sílu AI. Smyšlená zpráva o převratu ve Francii otřásla celým světem
před 3 hodinami
Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině
před 4 hodinami
Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí
před 5 hodinami
Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka
před 6 hodinami
Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil
před 7 hodinami
Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné
před 8 hodinami
Ústavní soud zrušil oddělené termíny zápisů pro děti z Ukrajiny. Podle něj jsou diskriminační
před 9 hodinami
Babiš se vrací k evropskému stolu v kritický moment. Ukrajině se neúprosně krátí čas
před 9 hodinami
Soud poprvé rozhodoval v případu únosu chlapce ze Zlínska. Verdikt nepřekvapil
před 9 hodinami
Tři soutěsky už nebudou největší. Čína hluboko v Himálajích potají buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě
před 10 hodinami
Rusko rozmístilo u hranic NATO 360 tisíc vojáků, píše tisk. Šíříte fake news, varuje média rozvědka a armáda
před 11 hodinami
Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko
před 12 hodinami
Trump nařídil úplnou námořní blokádu tankerů mířících do a z Venezuely
před 13 hodinami
Trump pogratuloval Babišovi. Připomněl mu letouny F-35
před 14 hodinami
Výhled počasí až do Štědrého dne. Bílé Vánoce by přinesl jen zázrak
včera
Vražda spáchaná synem. Policie má jasno, jak zemřel režisér Reiner
včera
Ani napodruhé na nabídku nekývl. Bilič nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci
včera
Tragická událost v Kadani. Dítěti už nepomohli ani záchranáři
včera
Němci či Finové jdou příkladem. Evropa se připravuje na konflikt vysoké intenzity, může přijít kdykoliv
Evropa přechází k tvrdým obranným opatřením proti Rusku. Opevňování hranic, rostoucí vojenská role Německa, finská příprava na konflikt i rumunská ochota chránit Moldavsko ukazují jasný trend, kdy kontinent reaguje na ruskou agresi, hybridní tlak a slábnoucí jistotu amerického angažmá. Obrana se stává vlastní odpovědností Evropy a klíčovou podmínkou její stability.
Zdroj: Jakub Jurek