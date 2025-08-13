Rusové ho naváděli. Kolumbijský žhář měl v Praze i další cíle, odhalilo vyšetřování

Jan Hrabě

13. srpna 2025 21:05

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Podle pokynů z Ruska jednal Kolumbijec, který už nějaký čas sedí za mřížemi, protože loni v Praze zapálil autobusy dopravního podniku. Až nyní se přesto objevují některé detaily celého případu, přičemž se ukazuje, že jeho rozsah mohl být mnohem větší. Cizinec měl totiž na seznamu další potenciální cíle. 

Sedmadvacetiletý Jihoameričan si v Česku odpykává trest od června a od července čelí v Polsku dalším obviněním, která vzešla z vyšetřování tamní tajné služby ABW. Kolumbijec podle vyjádření ministra vnitra Jacka Dobrzyńského ve dvou případech spáchal žhářské útoky podle pokynů od ruských tajných služeb. Konkrétně šlo o útoky na sklady stavebnických potřeb, k nimž došlo 23. května 2024 ve Varšavě a o sedm dní později v Radomi. 

V Česku se muž dopustil žhářského útoku v autobusových garážích pražského dopravního podniku na Klíčově. Jak ale zjistil web novinky.cz ze soudních dokumentů, Andres Alfonso de la Hoz de la Cruz by v případě, že by nebyl zadržen, v trestné činnosti pokračoval. 

Mezi dalšími potenciálními cíli na jeho seznamu bylo multikino v obchodním centru Flora na Vinohradské ulici. De la Cruz si byl dokonce místo několikrát prohlédnout, aby v budoucnu mohl přistoupit k založení požáru v některém z kinosálů po konci promítání. 

Cizinec si obhlédl i některá další místa v hlavním městě. Na telegramu byl dokonce již před příjezdem do Česka ve spojení s osobou vystupující jako Adrian, jejíž identitu se během vyšetřování nepodařilo odhalit. Právě tento člověk předával pokyny. 

Podle informací zmíněného webu byly v hledáčku Kolumbijce i zrušená pobočka pošty ve Vaníčkově ulici, vyhledávané obchodní centrum Palladium, prodejna hobbymarketu v Tomíčkově ulici či obchodní dům Westfield na Chodově. 

Muž nakonec loni 6. června zapálil jen tři autobusy v depu na Klíčově, přičemž plameny se podařilo rychle uhasit, takže škoda činila pouze 114 tisíc korun. S justicí uzavřel dohodu o vině a trestu, takže si aktuálně odpykává osmiletý trest odnětí svobody ve vězení se zvýšenou ostrahou. 

Bezpečnostní informační služba (BIS) v červenci vydala výroční zprávu k činnosti služby za rok 2024, přičemž její šéf Michal Koudelka uvedl, že loni zabránila několika pokusům ruských zpravodajských služeb o sabotážní akce v Česku. "BIS odhalila a pomohla zastavit několik pokusů o sabotážní akce podobné té, která se odehrála v autobusovém depu na pražském Klíčově," sdělil ředitel zpravodajské služby.

Ilustrační fotografie.

Od graffiti přes žhářství až k bombám. Rusko vede tajnou válku proti členům NATO

Ruské hybridní aktivity na území Severoatlantické aliance mohou vést až k aktivaci článku 5, varoval před tím jeden z vysokých představitelů NATO. Kromě sabotážních operací tyto ruské akce zahrnují i bombové útoky, najímání „hrdlořezů“ či útoky na vysoce postavené politiky. Estonskému premiérovi takto deset Rusů zdemolovalo auto. 
Policie přijala kvůli hrozbě preventivní bezpečnostní opatření.

Cizinec podezřelý z terorismu měl přiznat, že za útok na autobusy dostal peníze

Jihoameričan, který je v souvislosti se žhářským útokem na autobusy pražské MHD podezřelý z terorismu, řekl po zadržení policistům, že byl k provedení činu najat za peníze. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Premiér Petr Fiala (ODS) už v pondělí po zasedání Bezpečnostní rady státu řekl, že muže pravděpodobně financovalo Rusko. 

