V Česku je nutné s projevy zimního počasí počítat i v následujících hodinách. Zejména v noci a ráno budou teploty klesat hluboko pod nulu, v Beskydech se očekává vydatná sněhová nadílka. Vyplývá to z nejnovější výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové upozornili, že v přílivu studeného vzduchu od severu budou teploty během nadcházející noci klesat pod -12 °C. "Slabší mráz bude na severozápadě a severu Čech, v Polabí, na jižní Moravě a na některých místech v jižních Čechách a ve Slezsku," zmínili.
Mrazivo má být i na začátku příštího týdne. Teploty pod -12 °C hrozí na celém území s výjimkou jihu Moravy také v noci na pondělí a v pondělí ráno, podotkl ústav.
Zítra bude foukat čerstvý severozápadní vítr, což v kombinaci s prachovým sněhem znamená, že se na většině území mimo jihozápadu Čech a jihu a jihovýchodu Moravy mohou tvořit sněhové jazyky, ojediněle i závěje.
"V Beskydské oblasti se v neděli očekává intenzivnější a trvalejší sněžení, přičemž může napadnout místy přes 15 cm, na severním návětří i přes 25 cm nového sněhu," dodali meteorologové.
Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.
