Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru

Jan Hrabě

10. ledna 2026 11:36

Jaroslav Foldyna (SPD)
Jaroslav Foldyna (SPD) Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Babišově vládě se možná před lednovým hlasováním o vyslovení důvěry rýsuje problém. Jeden z poslanců koaličního hnutí SPD naznačil, že ještě bude váhat nad tím, zda pro kabinet zvedne ruku. Vadí mu totiž obrat ohledně muniční iniciativy. 

Konkrétně jde o poslance Jaroslava Foldynu, který sice do velké politiky vstoupil v barvách ČSSD, ale již několik let zastupuje v Poslanecké sněmovně hnutí SPD. To se po říjnových sněmovních voleb poprvé stalo součástí vlády, koalici s ním a Motoristy utvořilo vítězné hnutí ANO.

Foldynovi vadí, že premiér Andrej Babiš (ANO) po středečním setkání s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že Česko bude i nadále zprostředkovatelem muniční iniciativy, která zajišťuje Ukrajině munici.

"Vzhledem k tomu, že jak hnutí SPD, tak premiér Babiš před volbami i po volbách jasně deklarovali, že muniční iniciativa bude zrušena, tak musím říct, že tento prudký názorový obrat je pro mě velmi nemilým překvapením. Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru," uvedl poslanec na facebooku.

Foldyna se krátce vyjádřil i k návštěvě ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) v Kyjevě. "Ať se nám to líbí nebo ne, tak vztahy musíme udržovat dokonce i s takovými režimy, jakým je režim pana Zelenského. Doufám totiž, že s naší vládou skončila doba infantilního, amatérského politického aktivismu a začala doba dospělé, aktivní a profesionální politiky," napsal.

Třetí Babišova vláda funguje teprve několik týdnů. Pavel jmenoval šéfa hnutí ANO premiérem v úterý 9. prosince. Ostatní členové vlády se ujali úřadů v pondělí 15. prosince. Výjimkou je kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (Motoristé), jehož prezident odmítá jmenovat. Sněmovna se vyslovením důvěry kabinetu začne zabývat v úterý. 

