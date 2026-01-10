Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru

Babišově vládě se možná před lednovým hlasováním o vyslovení důvěry rýsuje problém. Jeden z poslanců koaličního hnutí SPD naznačil, že ještě bude váhat nad tím, zda pro kabinet zvedne ruku. Vadí mu totiž obrat ohledně muniční iniciativy.
Konkrétně jde o poslance Jaroslava Foldynu, který sice do velké politiky vstoupil v barvách ČSSD, ale již několik let zastupuje v Poslanecké sněmovně hnutí SPD. To se po říjnových sněmovních voleb poprvé stalo součástí vlády, koalici s ním a Motoristy utvořilo vítězné hnutí ANO.
Foldynovi vadí, že premiér Andrej Babiš (ANO) po středečním setkání s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že Česko bude i nadále zprostředkovatelem muniční iniciativy, která zajišťuje Ukrajině munici.
"Vzhledem k tomu, že jak hnutí SPD, tak premiér Babiš před volbami i po volbách jasně deklarovali, že muniční iniciativa bude zrušena, tak musím říct, že tento prudký názorový obrat je pro mě velmi nemilým překvapením. Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru," uvedl poslanec na facebooku.
Foldyna se krátce vyjádřil i k návštěvě ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) v Kyjevě. "Ať se nám to líbí nebo ne, tak vztahy musíme udržovat dokonce i s takovými režimy, jakým je režim pana Zelenského. Doufám totiž, že s naší vládou skončila doba infantilního, amatérského politického aktivismu a začala doba dospělé, aktivní a profesionální politiky," napsal.
Třetí Babišova vláda funguje teprve několik týdnů. Pavel jmenoval šéfa hnutí ANO premiérem v úterý 9. prosince. Ostatní členové vlády se ujali úřadů v pondělí 15. prosince. Výjimkou je kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (Motoristé), jehož prezident odmítá jmenovat. Sněmovna se vyslovením důvěry kabinetu začne zabývat v úterý.
Íránem otřásá největší vlna lidového hněvu za poslední tři roky, která se v noci na čtvrtek vyostřila do celonárodního výpadku internetu. Podle monitorovací organizace NetBlocks byla země uvržena do informačního vakua ve chvíli, kdy se protesty proti katastrofální ekonomické situaci rozšířily do všech 31 provincií. Odpojení sítě je osvědčeným nástrojem teheránského režimu, jak zabránit šíření videí o brutálních zásazích a koordinaci demonstrantů, kteří nyní čelí rostoucí agresi bezpečnostních složek.
Zdroj: Libor Novák