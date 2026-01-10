Policisté z Ústeckého kraje zahájili trestní stíhání muže, jehož podezřívají z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V oběhu se totiž objevily falešné eurobankovky. Obviněnému hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
Policie přiznala, že případ má kuriózní začátek. "V jednom z místních barů natáčel místní rapper videoklip, při kterém kolem sebe rozhazoval kopie stoeurových bankovek, pravděpodobně inspirován zahraničními hudebními klipy. Po skončení natáčení však falešné bankovky na místě ponechal," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Příležitosti se chopil čtyřiadvacetiletý muž, který si falešné bankovky odnesl, aby je následně uvedl do oběhu s cílem získat skutečné peníze. Zatímco části obchodníků se povedlo odhalit padělky, některým nikoliv.
Když se strážci zákona dozvěděli o prvních případech falešných bankovek, informovali přes sociální sítě veřejnost i obchodníky na Ústecku. "Kriminalistům se podařilo v krátké době vypátrat osobu, která bankovky do oběhu uvedla, a zároveň zajistit větší část padělaných bankovek," sdělila mluvčí.
Podle Hyšplerové šlo o kopie bankovek v nominální hodnotě 100 eur, které sice působily jako pravé, ale nesly označení COPY a chyběly na nich ochranné prvky. Všechny bankovky také měly shodná sériová čísla.
"Obviněný muž při výslechu uvedl, že si byl nepravostí bankovek vědom. Přesto se mu podařilo několik z nich směnit v barech a prodejnách za hotovost, kterou následně utratil. Zbylé bankovky dobrovolně vydal policii. Svého jednání litoval a uvedl, že si byl vědom následků svého chování," dodala mluvčí.
Související
Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
podvod , Policie ČR , EUR , Ústecký kraj
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
před 1 hodinou
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
před 2 hodinami
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
před 2 hodinami
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
před 4 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
včera
Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová
včera
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
včera
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
včera
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
včera
Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou
včera
Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska
včera
Proč Rusko použilo na Ukrajině Orešnik? Pomstilo se za útok, který si podle všeho samo vymyslelo
včera
Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?
včera
Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky
včera
Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo
včera
Pavel v dopise vysvětlil Babišovi, proč nejmenuje Turka ministrem
včera
Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků
včera
Íránem otřásají mohutné protesty. Po celé zemi nefunguje internet
včera
Agenti ICE opět stříleli, dva lidé jsou zraněni. Oficiálním verzím vlády už nelze věřit, varoval starosta Portlandu
včera
Rusko použilo na Ukrajině hypersonickou raketu Orešnik
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou střelou Orešnik. Jde o vzácné nasazení jedné z jeho nejmodernějších zbraní během probíhajících mrazů. Moskva tuto zbraň, která může nést více konvenčních i jaderných hlavic, použila po více než roce. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení potvrdilo, že šlo o masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu odpálenými ze země i z moře.
Zdroj: Libor Novák