Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy

Víkendové počasí v Česku ovlivní příliv velmi chladného vzduchu, který přinese nejen sněžení, ale také extrémní mrazy a nepříjemný vítr. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ.cz bude sobota ve znamení zatažené až oblačné oblohy. Na většině území se setkáme s občasným sněžením nebo přeháňkami, které začnou ustávat až později odpoledne od severu.
Teploty se budou v sobotu pohybovat v širokém rozmezí od -7 do -2 °C. O něco tepleji zůstane na jihozápadě Čech a Moravy, kde se rtuť teploměru zastaví kolem nuly. Právě v těchto teplejších oblastech však hrozí nebezpečí v podobě náledí a zmrazků, které se začnou tvořit k večeru. Řidiči by měli být opatrní i kvůli sněhovým jazykům, jež začne vytvářet zesilující severovýchodní vítr.
Neděle přinese ještě výraznější ochlazení. Noční teploty se propadnou na -9 až -14 °C, a pokud se obloha vyjasní a vítr utiší, mohou klesnout až k mrazivým -17 °C. Ani přes den se příliš neoteplí, maxima očekáváme mezi -8 a -3 °C. Na horách na severu a severovýchodě bude sněžení vydatnější, napadnout tam může od 10 do 35 centimetrů nového sněhu.
Velkým tématem neděle bude čerstvý vítr, který zasáhne zejména Českomoravskou vrchovinu a jižní Moravu. V nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km/h, což výrazně sníží pocitovou teplotu a povede k další tvorbě sněhových jazyků. Na východě republiky se očekávají trvalejší srážky s úhrnem až 10 centimetrů nového sněhu, zatímco ve zbytku země by mělo sněžení k večeru ustávat.
Výrazný vzestup tlaku naznačuje, že se k nám rozšiřuje oblast vysokého tlaku vzduchu, která sice přinese vyjasnění, ale zároveň podpoří velmi nízké teploty v noci na pondělí. Rozptylové podmínky zůstanou dobré, což potěší obyvatele průmyslových oblastí. Meteorologové doporučují sledovat aktuální výstrahy a dbát zvýšené opatrnosti na cestách i při pobytu venku.
