Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy

Lucie Podzimková

10. ledna 2026 8:29

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump vyjádřil názor, že USA musí vlastnit Grónsko, aby Rusku a Číně zabránili v ovládnutí ostrovní země. Naznačil také, že Washington je připraven dosáhnout svého prakticky jakýmkoliv způsobem. 

"Země musí mít vlastnictví. Bráníte vlastnictví, nebráníte pronájem. A my musíme bránit Grónsko," řekl Trump v pátek na otázku britské stanice BBC. Podle svých slov je připraven na jednodušší, ale i složitější cestu k výsledku. 

Americký prezident podotkl, že smlouva o pronájmu by mu nebyla dost dobrá. "Země nemohou udělat dohody na devět nebo snad dokonce sto let," zdůraznil. "Miluji lidi z Číny, miluji lidi z Ruska, ale nechci je mít jako sousedy v Grónsku. To se nestane," prohlásil s tím, že NATO to musí pochopit. 

Trump opakovaně řekl, že Grónsko je klíčové pro americkou národní bezpečnost. Tvrdí, že se kolem ostrova vyskytují samé ruské a čínské lodě. Bílý dům v uplynulých dnech sdělil, že zvažuje koupi území od Dánska, které je spojencem Spojených států amerických v rámci NATO. Zároveň nevyloučil možnost anexe oblasti. 

Stále přitom zůstává v platnosti dohoda mezi Washington a Kodaní, podle které mohou Američané umístit do Grónska tolik vojáků, kolik si usmyslí. Momentálně se na ostrově nahází přes sto amerických vojáků na základně Pituffik, která funguje nepřetržitě od druhé světové války. 

Dánsko i Grónsko vzkazují do zámoří, že území není na prodej. Kodaň varovala, že případná vojenská akce by znamenala konec Severoatlantické aliance. Šéf americké diplomacie Marco Rubio má v příštím týdnu jednat v Dánsku. 

Český prezident Petr Pavel by považoval za správné, aby se Česko připojilo ke společnému prohlášení evropských států ke Grónsku. "Informoval jsem o tom také předsedu vlády Andreje Babiše na společném obědě. Klíčové je, abychom bezpečnostní otázky týkající se Grónska řešili prostřednictvím dialogu mezi spojenci a v rámci NATO," napsal v týdnu na síti X.

Pavel podotkl, že Dánsko rozhodně nepředstavuje hrozbu či nepřítele. Naopak ho označil za blízkého partnera a spojence v rámci NATO. Zároveň poznamenal, že Grónsko je nedílnou součástí dánského království. Hlava státu nicméně naznačila, že má pochopení i pro Washington. "Zájem Spojených států amerických na bezpečnosti v oblasti severního Atlantiku je pochopitelný a je naším sdíleným zájmem," uvedl.

"Spojenci jistě budou připravení k diskusi, jak k bezpečnosti nejlépe společně přispět a zabránit tomu, aby se region stal pro Spojené státy a spojenecké území hrozbou," dodal Pavel.

Přestože jde o nejřidčeji obývané území na světě, je poloha Grónska mezi Severní Amerikou a Arktidou výhodná pro umístění systémů včasného varování pro případ raketového útoku i pro monitorování lodí v oblasti. 

Donald Trump grónsko dánsko USA (Spojené státy americké)

