Policie uzavřela případ vraždy čínské ženy v Hradci Králové. Muži hrozí výjimečný trest

Policie ukončila vyšetřování případu loňské vraždy prostitutky čínské národnosti v Hradci Králové. Ukázalo se, že obviněný muž má na svědomí i další závažný trestný čin. V případě odsouzení mu hrozí až výjimečný trest.
Případ pro policii začal v neděli 24. listopadu odpoledne, kdy byla v panelovém domě na Novém Hradci Králové nalezena násilně usmrcená žena. Byly proto zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vražda. Obviněn byl nakonec pětadvacetiletý muž z Královéhradecka.
Podezřelého muže se podařilo zadržet v Pardubicích po přibližně 48 hodinách od oznámení nálezu mrtvé ženy. Došla si pro něj zásahová jednotka, jejíž členové muže překvapili při nastupování do vozidla.
"Tohoto muže nejprve objevili na kamerových záznamech kriminalističtí analytici, kteří na něj narazili po prověření několika desítek hodin záznamů poskytnutých z několika kamer v domě a jeho blízkého okolí. Poté policisté porovnáváním fotografií a svou výbornou místní a osobní znalostí vytipovali tohoto muže," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová loni v listopadu.
Obětí trestného činu se stala dvaapadesátiletá Číňanka s povoleným pobytem v Česku. Ze soudní pitvy vyplynulo, že ji pachatel zardousil a kvůli zahlazení stop posypal obličej a horní část trupu žíravinou.
Policie v sobotu informovala, že ukončila vyšetřování případu a předala spis krajské státní zástupkyni společně s návrhem na podání obžaloby. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně výjimečný trest.
Strážci zákona navíc zjistili, že stejný muž loni na jaře fyzicky napadl jiného muže a pěstmi a kopanci mu způsobil vážná zranění. Útok byl kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví.
