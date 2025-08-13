Výhled počasí až do září. Meteorologové už tuší, jak bude na začátku školního roku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. srpna 2025 18:59

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

Až za horizont srpna už vidí meteorologové, kteří naznačili, jak dlouho potrvá právě začínající vlna veder. Už příští týden by měl být opět teplotně průměrný, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Po teplotně průměrném až slabě podprůměrném týdnu nastala v těchto dnech změna, ačkoliv období do 7. září má být podle odhadu hydrometeorologického ústavu jako celek průměrné. Tento týden ale bude nadprůměrný, co se teplot týká. 

"Minimální noční teploty se budou pohybovat zpočátku kolem 10 °C, postupně kolem 18 °C a nejvyšší denní na začátku a konci týdne kolem 26 °C, uprostřed kolem 34 °C," uvedli meteorologové.

Následující tři týdny už mají být průměrné. Očekává se, že nejchladnější bude závěrečný týden období s průměrem minimálních nočních teplot kolem 10 stupňů a maximálních denních kolem 22 stupňů. 

Srážek nebylo v uplynulém týdnu mnoho, v průměru spadly jen čtyři milimetry. Období do 7. září bude jako celek průměrné. "V prvním týdnu čekáme podprůměrný úhrn do 5 mm. V ostatních týdnech by mělo napršet většinou mezi 10 až 20 mm. Vyskytnou se také i bouřky," dodali meteorologové.

Tropické počasí začíná. Nová výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí

Počasí Léto ČHMÚ

